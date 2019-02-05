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МВД Украины объявило в розыск капитана судна «Норд»

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МВД Украины объявило в розыск пропавшего капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, передает РИА Новости.

МВД Украины объявило в розыск капитана судна «Норд»



Как сообщили правоохранители, Горбенко исчез из поля зрения ведомства 26 января. Местом его исчезновения называется город Мелитополь Запорожской области. По факту исчезновения капитана возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». В рамках дела отрабатываются не только версии убийства, но и возможное местонахождение потерпевшего.

По словам адвоката Максима Могильницкого, мужчина уже больше недели не выходил на связь с родными. Уголовное дело возбудили после обращения в полицию брата Горбенко.

Защитник напомнил, что это не первое исчезновение Горбенко. Так в апреле 2018 года его похитили сотрудники СБУ. Правда, о месте нахождения капитана судна стало известно уже через 5 часов.

Нынешнее исчезновение Могильницкий также связывает с действиями СБУ. При этом адвокат выразил надежду на то, что Горбенко жив и здоров.

Напомним, в марте прошлого года погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа. Спустя 7 месяцев девять из них смогли вернуться в Крым. Капитан же судна был оставлен на Украине. Он обвиняется по двум статьям: «незаконное занятие рыбным промыслом» и «нарушение порядка въезда (выезда) на временно оккупированную территорию (Крым)» с целью причинения вреда интересам Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Использованы фотографии:
umoloda.kiev.ua
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