Стрельцы – одно из лучших войск Европы своего времени
В массовом сознании стрельцы предстают эдакими полудурками в красных кафтанах, заполошно мечущимися по кремлю с криками: «Живьём брать демонов!. Спасибо фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Возможно, кто-то вспомнит из школьного курса истории, что Пётр Первый заменил стрельцов подразделениями по европейскому образцу – из-за якобы полной неэффективности и устарелости стрелецкого воинства. В действительности стрельцы были едва ли не лучшими бойцами своего времени, сочетавшими европейские и азиатские приёмы боя, организации и оснащения.
Иван IV Грозный сыграл немалую роль в судьбе стрельцов. Собственно говоря, он их учредил и придумал порядок комплектования и вооружения, продержавшийся. С небольшими изменениями, с середины XVI по второе десятилетие XVIII века (а на окраинах империи – и до завершения столетия), пройдя многочисленные войны и походы. Более того, стрельцы приняли участие в Северной войне и и Прутском походе (1711 год), зарекомендовав себя как боеспособные подразделения.
Неудачи, без которых не обошлось, стоит записать на счёт воинских начальников, командовавших стрельцами, а не винить в этом самих стрельцов. У них, кстати, были предтечи – пищальники, прозванные так из-за применения в бою пищалей (так называли как ручной огнестрел, так и небольшие пушки). Московиты оставили далеко позади армии Европы в плане массового использования, стрельцы обладали более передовыми навыками и техникой боя, чем европейская наёмная пехота. Последняя всё ещё держалась за холодное оружие и средневековую тактику. Кроме того, у стрельцов была выше воинская дисциплина и выучка: они успешно взаимодействовали с конницей и артиллерией, что у западной пехоты встречалось нечасто. Стойкостью на поле боя стрельцы превосходили даже прославленную испанскую пехоту. Боевому духу способствовало и то, что все рода войск принадлежали хоть к разным сословиям, но к одному народу и вере. Тогда как в Европе можно было встретить, например, кавалерию из немецких рейтар или сербских, польских, венгерских гусар, а пехоту – из наёмников, набранных с бору по сосенке по всем территориям тогдашней раздробленной Европы. Часто войска элементарно не понимали друг друга, хотя исследования историков свидетельствуют, что разговорным языком для разных народов тогда был верхнесреднегерманский. А, например, немецкие ландскнехты и швейцарская пехота ненавидели друг друга и могли устроить резню, даже будучи на одной стороне.
Интересным инженерно-тактическим решением стрелецкого войска стал «гуляй-город»: подвижная защитная стена из деревянных щитов или брёвен, спасавшая пехоту от неприятельского огня (ружей, артиллерии или луков). Использовали гуляй-город и в наступлении, и в обороне, что резко сокращало потери. Применялся и артиллерийский огонь сквозь бойницы гуляй – города, нанося врагу неисчислимые потери из-за стрельбы буквально в упор.
Иван Грозный, учредив в 1540 году стрельцов, изначально набрал всего 500 человек. Но войско быстро росло, сначала за счёт посадских людей и свободных селян, но вскоре служить стали пожизненно, а статус передавался по наследству.
В пору расцвета лишь в столице гарнизон насчитывал 12 тысяч, разделённых на 12 полков. Стрельцы зарекомендовали себя при взятии Казани 1552 года. И отразили крымчаков в битве при Молодях, не смотря на четырёхкратное превосходство врага.
Организация, вооружение
Верховное командование стрельцами осуществляла Стрелецкая изба, позже — Стрелецкий приказ.
Стрелецкое войско делилось на московских и городовых. Первые работали «кремлёвской гвардией», стояли в карауле, воевали за страну. Городовые служили в гарнизонах, стерегли границу, несли полицейскую службу. Командовали городовыми стрельцами местные воеводы.
Все стрельцы носили униформу (правда – разного цвета, красная верхняя одежда была как раз у одного из полков московских стрельцов) и вооружение: огнестрел, бердыш (секиру) и саблю. Такое вооружение позволяло как вступать с противником в огневое столкновение, так и вести рукопашный бой самостоятельно на средних и ближних дистанциях. Это в корне отличало стрельцов от европейских армий, где мушкетёры (аркебузиры), вооружённые ружьями, прикрывались отрядами пикинеров (копейщиков), что ограничивало и боевые качества, и манёвр на поле боя. Впрочем, незначительная часть стрельцов также имела на вооружении пики, но это было нехарактерное для них оружие, как подражание европейским армиям. В качестве защитного снаряжения можно было встретить стальной шлем, не мешающий вести ружейный огонь, и кирасу. Но эта амуниция покупалась стрельцами на собственные деньги, в отличие от иного оснащения, выдававшегося государством. Униформа делилась на полевую, серую или чёрную, и парадную, полковых цветов. Парадку надевали по большим праздникам и на парады. Так что фильмы и картины, изображающие стрельцов в походе или бою в цветных мундирах, не соответствуют действительности. Зато красиво и нарядно – то, что нужно для позитивного восприятия зрителем.
Рядовые, офицерский и, назовём это так – сержантский состав, отличались вооружением. Стрелецкий голова имел на вооружении только саблю, другие начальники получали ещё и протазан, роскошно декорированный.
Десятники и пятидесятники выполняли функции младших командиров. Адъютантов выбирали сроком на год.
В 1650-е годы учреждается должность пятисотенного, им становился выдвиженец из рядовых или младших командиров. Пятисотенный занимался тыловым обеспечением в ранге замкомандира приказа.
До середины XVII века офицерами стрелецких полков были головы и сотники. В 1650-е годы вводится должность полуголовы — первого замкомполка. Польская-русская война 1654—1667 годов привносит в командную цепочку чин полковника, первоначально – почётное звание для головы, без командования полком. Полуголова мог стать полуполковником. В 1680 году остались полковники, полуполковники и капитаны, ранее — сотники. Одновременно старшие стрелецкие командиры стали автоматически производится в стольники. И теперь в официальном наименовании соединялось воинское звание и придворный чин.
Высшая военно-административная единица стрелецкого войска сначала называлась прибор, затем — приказ, после 1681 – полк.
Управление стрельцами в битве осуществлялось боевыми кличами – ясаками. Учёные выделяют два типа ясаков – голосовые и музыкальные (подавались барабаном и горном). Ясаки были кодифицированы и имели единое значение для всех, так достигалась хорошая управляемость, правильное и единообразное понимание личным составом подаваемых команд.
Финансы
Под стрельцов выделялись отдельные слободы, где они могли заниматься огородничеством, ремеслом и торговлей. Казна выделяла денежное и хлебное содержание. Иногда стрельцам вместо жалованья выделяли землю в коллективное владение всей слободы.
Казенное сукно московским стрельцам на пошив повседневных кафтанов выдавалось ежегодно, городовым стрельцам — раз в 3-4 года. Дорогим цветным сукном на парадную форму наделялись нерегулярно, только по особо торжественным случаям. Оружием, свинцом и порохом снабжала казна (в военное время 1-2 фунта на человека). Перед походом или служебной командировкой стрельцов снабжали требуемым количеством свинца и пороха.
Деньги и продовольствие, требуемые на содержание стрельцов, обеспечивало городское тяглое население и черносотенное крестьянство. Именно на них лежали многочисленные повинности, включая специальный налог – «пищальные деньги» и сдача «стрелецкого хлеба». Всё это поступало в соответствующие ведомства, они затем переправляли деньги и продовольствие в Стрелецкий приказ. В 1679 году для Севера и Северо-Востока страны подати заменили единым налогом — «стрелецкими деньгами».
В дополнение к снабжению землёй, сукном и оружием казна выдавала стрельцам деньги, 20-30 рублей серебром в год, солидные суммы по тем временам.
Впрочем, жалованье часто задерживали, отчего вспыхивали стрелецкие волнения. Один из таких бунтов (1698 года) подавивший его Пётр I использовал как повод начать реорганизацию войска с расформированием стрелецких полков.
Иван IV Грозный сыграл немалую роль в судьбе стрельцов. Собственно говоря, он их учредил и придумал порядок комплектования и вооружения, продержавшийся. С небольшими изменениями, с середины XVI по второе десятилетие XVIII века (а на окраинах империи – и до завершения столетия), пройдя многочисленные войны и походы. Более того, стрельцы приняли участие в Северной войне и и Прутском походе (1711 год), зарекомендовав себя как боеспособные подразделения.
Неудачи, без которых не обошлось, стоит записать на счёт воинских начальников, командовавших стрельцами, а не винить в этом самих стрельцов. У них, кстати, были предтечи – пищальники, прозванные так из-за применения в бою пищалей (так называли как ручной огнестрел, так и небольшие пушки). Московиты оставили далеко позади армии Европы в плане массового использования, стрельцы обладали более передовыми навыками и техникой боя, чем европейская наёмная пехота. Последняя всё ещё держалась за холодное оружие и средневековую тактику. Кроме того, у стрельцов была выше воинская дисциплина и выучка: они успешно взаимодействовали с конницей и артиллерией, что у западной пехоты встречалось нечасто. Стойкостью на поле боя стрельцы превосходили даже прославленную испанскую пехоту. Боевому духу способствовало и то, что все рода войск принадлежали хоть к разным сословиям, но к одному народу и вере. Тогда как в Европе можно было встретить, например, кавалерию из немецких рейтар или сербских, польских, венгерских гусар, а пехоту – из наёмников, набранных с бору по сосенке по всем территориям тогдашней раздробленной Европы. Часто войска элементарно не понимали друг друга, хотя исследования историков свидетельствуют, что разговорным языком для разных народов тогда был верхнесреднегерманский. А, например, немецкие ландскнехты и швейцарская пехота ненавидели друг друга и могли устроить резню, даже будучи на одной стороне.
Интересным инженерно-тактическим решением стрелецкого войска стал «гуляй-город»: подвижная защитная стена из деревянных щитов или брёвен, спасавшая пехоту от неприятельского огня (ружей, артиллерии или луков). Использовали гуляй-город и в наступлении, и в обороне, что резко сокращало потери. Применялся и артиллерийский огонь сквозь бойницы гуляй – города, нанося врагу неисчислимые потери из-за стрельбы буквально в упор.
Иван Грозный, учредив в 1540 году стрельцов, изначально набрал всего 500 человек. Но войско быстро росло, сначала за счёт посадских людей и свободных селян, но вскоре служить стали пожизненно, а статус передавался по наследству.
В пору расцвета лишь в столице гарнизон насчитывал 12 тысяч, разделённых на 12 полков. Стрельцы зарекомендовали себя при взятии Казани 1552 года. И отразили крымчаков в битве при Молодях, не смотря на четырёхкратное превосходство врага.
Организация, вооружение
Верховное командование стрельцами осуществляла Стрелецкая изба, позже — Стрелецкий приказ.
Стрелецкое войско делилось на московских и городовых. Первые работали «кремлёвской гвардией», стояли в карауле, воевали за страну. Городовые служили в гарнизонах, стерегли границу, несли полицейскую службу. Командовали городовыми стрельцами местные воеводы.
Все стрельцы носили униформу (правда – разного цвета, красная верхняя одежда была как раз у одного из полков московских стрельцов) и вооружение: огнестрел, бердыш (секиру) и саблю. Такое вооружение позволяло как вступать с противником в огневое столкновение, так и вести рукопашный бой самостоятельно на средних и ближних дистанциях. Это в корне отличало стрельцов от европейских армий, где мушкетёры (аркебузиры), вооружённые ружьями, прикрывались отрядами пикинеров (копейщиков), что ограничивало и боевые качества, и манёвр на поле боя. Впрочем, незначительная часть стрельцов также имела на вооружении пики, но это было нехарактерное для них оружие, как подражание европейским армиям. В качестве защитного снаряжения можно было встретить стальной шлем, не мешающий вести ружейный огонь, и кирасу. Но эта амуниция покупалась стрельцами на собственные деньги, в отличие от иного оснащения, выдававшегося государством. Униформа делилась на полевую, серую или чёрную, и парадную, полковых цветов. Парадку надевали по большим праздникам и на парады. Так что фильмы и картины, изображающие стрельцов в походе или бою в цветных мундирах, не соответствуют действительности. Зато красиво и нарядно – то, что нужно для позитивного восприятия зрителем.
Рядовые, офицерский и, назовём это так – сержантский состав, отличались вооружением. Стрелецкий голова имел на вооружении только саблю, другие начальники получали ещё и протазан, роскошно декорированный.
Десятники и пятидесятники выполняли функции младших командиров. Адъютантов выбирали сроком на год.
В 1650-е годы учреждается должность пятисотенного, им становился выдвиженец из рядовых или младших командиров. Пятисотенный занимался тыловым обеспечением в ранге замкомандира приказа.
До середины XVII века офицерами стрелецких полков были головы и сотники. В 1650-е годы вводится должность полуголовы — первого замкомполка. Польская-русская война 1654—1667 годов привносит в командную цепочку чин полковника, первоначально – почётное звание для головы, без командования полком. Полуголова мог стать полуполковником. В 1680 году остались полковники, полуполковники и капитаны, ранее — сотники. Одновременно старшие стрелецкие командиры стали автоматически производится в стольники. И теперь в официальном наименовании соединялось воинское звание и придворный чин.
Высшая военно-административная единица стрелецкого войска сначала называлась прибор, затем — приказ, после 1681 – полк.
Управление стрельцами в битве осуществлялось боевыми кличами – ясаками. Учёные выделяют два типа ясаков – голосовые и музыкальные (подавались барабаном и горном). Ясаки были кодифицированы и имели единое значение для всех, так достигалась хорошая управляемость, правильное и единообразное понимание личным составом подаваемых команд.
Финансы
Под стрельцов выделялись отдельные слободы, где они могли заниматься огородничеством, ремеслом и торговлей. Казна выделяла денежное и хлебное содержание. Иногда стрельцам вместо жалованья выделяли землю в коллективное владение всей слободы.
Казенное сукно московским стрельцам на пошив повседневных кафтанов выдавалось ежегодно, городовым стрельцам — раз в 3-4 года. Дорогим цветным сукном на парадную форму наделялись нерегулярно, только по особо торжественным случаям. Оружием, свинцом и порохом снабжала казна (в военное время 1-2 фунта на человека). Перед походом или служебной командировкой стрельцов снабжали требуемым количеством свинца и пороха.
Деньги и продовольствие, требуемые на содержание стрельцов, обеспечивало городское тяглое население и черносотенное крестьянство. Именно на них лежали многочисленные повинности, включая специальный налог – «пищальные деньги» и сдача «стрелецкого хлеба». Всё это поступало в соответствующие ведомства, они затем переправляли деньги и продовольствие в Стрелецкий приказ. В 1679 году для Севера и Северо-Востока страны подати заменили единым налогом — «стрелецкими деньгами».
В дополнение к снабжению землёй, сукном и оружием казна выдавала стрельцам деньги, 20-30 рублей серебром в год, солидные суммы по тем временам.
Впрочем, жалованье часто задерживали, отчего вспыхивали стрелецкие волнения. Один из таких бунтов (1698 года) подавивший его Пётр I использовал как повод начать реорганизацию войска с расформированием стрелецких полков.
- Автор:
- Константин Барановский
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