Начинаем переход на новое оружие - планы Киева на 2019 год

Мы работаем для того, чтобы перейти на новый уровень развития Вооруженных сил, перестать ремонтировать старое вооружение и старую технику, а приступать к производству новой – это абсолютная правда.

Начинаем переход на новое оружие . И это очень хороший сигнал для всех нас, что мы движемся вперед и не останавливаемся.

В 2019-м году украинская армия получит более 20-ти новых образцов вооружений. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Степан Полторак- заявил Полторак в ходе общения с журналистами в Харькове.Министр обороны назвал оборонный заказ на текущий год «очень оптимистичным».- добавил он.Что же относится к этим новым 20-ти видам вооружений? На самой пресс-конференции Степан Полторак умолчал о списке, однако примерное представление о нем можно получить, изучив предыдущие заявления украинского Минобороны.В прошлом году на выставке «Укроборонпрома» общественности был представлен дистанционно управляемый мини-БТР «Фантом» с запасом хода 20 км. Машина способна вести огонь из установленного на нем вооружения (пулеметы) и эвакуировать раненых с поля боя.. Однако бронетранспортер-беспилотник до сих пор находится на испытаниях, и в войска не поставлялся.Еще одним пунктом в списке является транспортный самолет Ан-132 (переделка Ан-32-го). Отличие от выпускавшейся ранее версии – отсутствие деталей, произведенных в России. Заказ на самолет уже поступил от Саудовской Аравии, однако опытный образец до сих пор не побывал в воздухе.К разряду нового вооружения относится и переделка БМП-1 в БМП-1УМД. Также ВСУ надеются получить два новых типа БПЛА – «Горлиця» и «Спектатор», десантно-штурмовой катер «Кентавр», портативный гранатомет, три боевых модуля, три новых миномета (120, 82 и 60 мм), а также цифровую систему управления огнем, РСЗО «Верба», РЛС, а также неуправляемые авиационные ракеты РС-80.Зачастую заявленная «новизна» является лишь незначительной модернизацией уже имевшихся на вооружении советских систем. Например, одним из основных пунктов модернизации БМП-1УМД является специальная краска, которая должна сделать машину незаметной в инфракрасном диапазоне.Основой боевого комплекса «Вий» является советская пушка ГШ-23.Несмотря на попытки полностью отказаться от прошлого, военно-промышленному комплексу, подотчетному киевским властям, в какой-то момент все-таки придется признать, что он является одним из наследников столь ненавидимой им "Советской Империи".