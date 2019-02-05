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В Арктике будет создан истребительный авиаполк

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Минобороны РФ существенно увеличит боевую мощь Северного флота. Уже в этом году на аэродроме Мончегорск будут развернуты две эскадрильи перехватчиков МиГ-31, сообщают Известия.

В Арктике будет создан истребительный авиаполк



В дальнейшем на базе этих подразделений планируется развернуть новый авиационный полк.

Ранее на севере (в Котласском районе Архангельской области) базировался 458-й истребительный полк, в составе которого находились МиГ-31. Но в 2009 году он был расформирован. Теперь там находится эскадрилья.

В этом году началось патрулирование арктической зоны истребителями МиГ-31.

Как отметил эксперт Дмитрий Болтенков, очень серьезная машина: несмотря на возраст, она по своим скоростным и высотным характеристикам не только соответствуют нашему времени, но по некоторым показателям опережают многие современные самолеты.

Уникальные характеристики перехватчика стали причиной, по которой эти машины размещаются на севере России. Именно в этом регионе сегодня необходимо прикрыть протяженное пространство вдоль государственной границы,
добавил эксперт.

В скором времени ВКС развернет самое мощное в РФ авиасоединение – 21-ю смешанную авиационную дивизию, которая расположится на территории Пермского и Красноярского краев и Челябинской области. В состав дивизии вошли высотные перехватчики МиГ-31 и фронтовые бомбардировщики Су-34.

С появлением «Кинжала» МиГ-31 получил новую для себя роль – ударного самолета. Машина поднимает ракету на высоту до 25 км и разгоняет до скорости 3 тыс. км/ч, далее ракета начинает автономное движение, доставляя боезаряды к цели на расстояние до 2 тыс. км.
Использованы фотографии:
http://www.airforce.ru
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