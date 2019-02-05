Минобороны показало новый гранатомётный комплекс "Смесь"
Министерство обороны РФ показало облик нового ручного гранатометно-огнеметного комплекса "Смесь", находящегося в настоящее время в стадии активной разработки. Об этом сообщается в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации - 2018".
Согласно опубликованной в сборнике информации, новый гранатометно-огнеметный комплекс "Смесь" разрабатывается с учетом опыта ведения боевых действий в условиях различных военных конфликтов. Он разрабатывается как часть перспективной боевой экипировки третьего поколения "Сотник", для которой создаются новые образцы стрелкового и гранатометного вооружения. Кроме реактивного гранатомета в новую экипировку войдут новый автомат, единый пулемет и автоматический гранатомет.
На настоящий момент сведений о новом гранатометно-огнеметном комплексе "Смесь" очень мало. По информации, представленной Минобороны, комплекс относится к концептуально новым средствам ведения ближнего боя. При этом принцип действия "Смеси" не раскрывается. Возможно, что он будет таким же, как у реактивного пехотного огнемета с аэрозольным легковоспламеняющимся веществом РПО-А "Шмель". Об этом как бы говорит и его название - "Смесь", но обычно при проведении ОКР выбирается такое название, чтобы было нельзя догадаться, в каком направлении ведется разработка.
Согласно опубликованной в сборнике информации, новый гранатометно-огнеметный комплекс "Смесь" разрабатывается с учетом опыта ведения боевых действий в условиях различных военных конфликтов. Он разрабатывается как часть перспективной боевой экипировки третьего поколения "Сотник", для которой создаются новые образцы стрелкового и гранатометного вооружения. Кроме реактивного гранатомета в новую экипировку войдут новый автомат, единый пулемет и автоматический гранатомет.
Разработки по ОКР "Смесь"
На настоящий момент сведений о новом гранатометно-огнеметном комплексе "Смесь" очень мало. По информации, представленной Минобороны, комплекс относится к концептуально новым средствам ведения ближнего боя. При этом принцип действия "Смеси" не раскрывается. Возможно, что он будет таким же, как у реактивного пехотного огнемета с аэрозольным легковоспламеняющимся веществом РПО-А "Шмель". Об этом как бы говорит и его название - "Смесь", но обычно при проведении ОКР выбирается такое название, чтобы было нельзя догадаться, в каком направлении ведется разработка.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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