«Бекас». Порождение КС-23 и «родезийского» патрона
90-е годы минувшего столетия обозначили перед российскими оружейниками запрос на совершенно новый для нашей страны класс оружия, предназначенного для самообороны. Адаптировать под нужды рынка предприятия, до этого специализировавшиеся на производстве исключительно боевого оружия, а также не всегда подходящего для самооборонных задач «классического» охотничьего оружия, было непросто.
Иногда на свет появлялись образцы, которые иначе как оружейными курьезами не назовёшь. В своем большинстве они так и остались проектами или опытными образцами, о существовании которых знают только специалисты. Впрочем, некоторые из них стали прототипами для по-настоящему популярного оружия.
Такова, в частности, история весьма удачного помпового ружья РП-16 «Бекас» вятско-полянского завода «Молот».
Она началась с того, что, как это описал главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев, что на Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот» специалисты ЦНИИТОЧМАШа разместили заказ на изготовление небольшой партии помповых ружей под весьма необычный патрон 16 калибра с длиной гильзы 35 мм.
При этом за основу ружья была взята конструкция КС-23 КС-23 (карабин специальный 23 мм) — многофункциональное полицейское оружие, предназначенное для пресечения массовых беспорядков.
Выбор столь необычного патрона оружейниками ЦНИИТОЧМАШа Михаил Дегтярев не поясняет, но можно предположить, что за основу взята идея так называемого «родезийского» патрона, который собирается в укороченном патроне, с пониженной навеской пороха, с одним картонным или полиэтиленовым пороховым пыжом с меньшим количеством картечи разных номеров (вначале укладывается ряд 8-8,5 мм картечин, а сверху ряд 6,2 мм).
Подобные патроны весьма популярны у американских полицейских и охранников. Поскольку обеспечивают широкое рассеивание снаряда, облегчающее поражение цели на короткой дистанции, и их помещается в подствольный магазин «помпы» больше, чем обычных патронов. Кроме того, они имеют меньшую отдачу, и облегчают темповую стрельбу.
Наконец, снаряд этих патронов имеет меньшую энергетику, что снижает опасность для третьих лиц. Возможно, работники ЦНИИТОЧМАШа взяли за основу распространенные «родезийские» патроны 12 калибра «Minishells» мексиканской фирмы «Aguila», завальцованные «звездочкой», длиной 32 мм, с весом снаряда 19 граммов, или им подобные, изменив в нем только калибр.
Вероятно, логика была в том, что 16 калибр, обладая более чем достаточными возможностями для задач самообороны, обеспечивает при этом еще более комфортную стрельбу, чем 12 калибр, даже и в «усеченном» варианте.
Ружье было изготовлено, однако с таким боеприпасом оно оказалось слишком «нишевым», другие варианты использования с таким патроном были невозможны. При этом для такого применения и боеприпаса оно оказалось излишне громоздким и тяжелым.
Зато созданный образец был оценен как удачный, и конструкторы завода продолжили работу над ним, но уже под полноценный патрон 16 калибра с длинной гильзы 70 мм.
Надо сказать, что этот патрон был некогда самым популярным у отечественных охотников, и считается, что его возможности позволяют работать по всем видам дичи в российских охотничьих угодьях. При этом ружья этого калибра имеют такое очевидное преимущество перед 12 калибром при ходовых охотах, как меньший вес.
О том, что ружье создавалось прежде всего как охотничье, говорило то, что первый вариант «Бекаса», пошедший в серию, имел длину ствола 717 мм и комплектовался набором дульных сужений. Собственно, к использованию помповых ружей на охоте и сегодня многие отечественные охотники относятся скептически, а тогда это было и вовсе невероятное новшество, сопряженное с изрядной долей риска для производителя.
Однако ружье имело успех и оказалось востребованным, причем не только охотниками.
Следом за «Бекасом» в продажу поступил «Бекас-1» с коротким стволом цилиндрической сверловки, длиной 535 мм, затем «Бекас-2» — такой же, но с пистолетной рукояткой вместо приклада, в самооборонном, так сказать, исполнении.
И наконец, в самом универсальном исполнении: с двумя стволами – коротким и длинным, с обычным прикладом и пистолетной рукояткой в комплекте. Эта комплектация получила обозначение «Бекас-3».
Таким образом перекрывались все основные потребности владельцев оружия: охота, самооборона, развлекательная стрельба. Для практической стрельбы, это, конечно, не самый лучший вариант, но тогда этот вид спорта и не был еще распространен в нашей стране.
Устройство ружья вполне традиционное для таких систем. Съемный ствол соединяется с коробкой посредством фиксирующего сухаря и гайки подствольного магазина. Длинный ствол имеет три дульные насадки (втулки) — цилиндр, получок и чок. Короткий – цилиндрический.
Ствольная коробка и отъемное основание ударно-спускового механизма изготовлены из сверхпрочного алюминиевого сплава.
Запирание патрона в патроннике осуществляется поворотом шатуна (качающейся на оси личинки) и вхождением клина шатуна в паз на хвостовике ствола. Ударно-спусковой механизм смонтирован на отдельном основании и фиксируется в ресивере осью предохранителя.
Предохранитель флажковый, блокирует спусковой крючок. Флажок расположен на боковой поверхности ствольной коробки.
Вес ружья в зависимости от комплектации колеблется от 3,2 до 2,7 кг. Подствольный магазин вмещает шесть патронов.
Обладателем этого ружья (в исполнении «Бекас-3») я стал благодаря тому, что один мой знакомый уезжал надолго за границу и по причине этого продавал свой не слишком обширный арсенал. Ружье это он покупал для «самообороны», и оно простояло у него в сейфе без дела 10 лет. То есть оставалось практически новым.
Когда я взял его в руки, оно прежде всего порадовало добротностью и качеством исполнения. Массивные стволы с хромовым покрытием, хорошо подогнанное качественное дерево радовали глаз и руку.
Цевье удобное и, главное длинное, находящее при обратном движении на ствольную коробку, что особенно удобно для людей с короткими руками. А вот приклад лично для меня оказался не слишком удобным – форма шейки полупистолетного приклада заставляла тянуться к спусковому крючку.
Пистолетная рукоятка для «самооборонного» варианта (металлическая с деревянными щечками) оказалась для меня вовсе неудобной. В дальнейшем модернизированная версия «Бекаса» получила более удобную пластиковую рукоятку.
В целом ружье неплохо сбалансировано и разворотисто, прочем даже с длинным стволом оно не ощущается громоздким.
Преимущество флажкового предохранителя перед кнопочным – вопрос спорный (мне лично больше нравится кнопочный – на предохранительной скобе), но в «Бекасе» мне понравилась опциональность его размещения – в купленном ружье он стоял на левой стороне, под большой палец, а я переставил его на правую – под указательный.
Сборка – разборка неожиданно оказалась для меня сложнее, чем я предполагал. Во всяком случае, мне, привыкшему к Иж-81 и МР-133, пришлось смотреть инструкцию в паспорте.
Ружье показало прекрасный бой и довольно комфортную стрельбу с небольшой (в сравнении с 12 калибром) отдачей. Особенно мне нравится стрельба из него пулей. «Тандем», «Ленинградка», Ширинского — Шихматова, «Гуаланди» — все эти пули на дистанции 50 метров при стрельбе с рук уверенно укладываются в лист А-4.
Мой товарищ, заядлый охотник, имея такое же ружье, обходится на всех видах охоты, включая утиную, коротким стволом, компенсируя это способами снаряжения патронов. Он утверждает, что компактность и разворотистость для него важнее.
При стрельбе я выявил одну проблему. Необходимо следить, чтобы пальцы руки не перекрывали окон экстракции, что чревато задержкой.
Ряд пользователей говорят о необходимости заменить недостаточно жесткую пружину подствольного магазина во избежание неподачи патронов. Сам я с такой проблемой не сталкивался. Возможно, потому что всегда уделял большое внимание чистке магазина.
К определенному недостатку можно отнести минимум возможностей для тюнинга этого ружья. Возможно, это связано с тем, что производство «Бекаса» РП-16 было прекращено, и на его базе начался выпуск помповых модернизированных ружей 16 и 12 калибра «Бекас-М», и полуавтоматических – «Бекас-авто», отличающихся узлом крепления приклада и рядом других деталей. Так что тюнинг-комплекты изготавливаются главным образом под новую версию.
Впрочем, на российском рынке не так давно появились приклады турецкой фирмы DLG Tactical, которые легко подгоняются под первую версию «Бекаса», значительно улучшая его эргономику и комфорт при эксплуатации.
В мои планы входит приобретение такого приклада в его складной версии, что облегчает удобство транспортировки.
Как я уже указывал выше, производство этого ружья прекращено, однако оно довольно часто встречается на вторичном рынке и, как правило, стоит довольно умеренно. Его цена в комплектации «Бекас-3» сегодня редко превышает 15 тысяч, а если повезет, то можно приобрести и значительно дешевле. При этом охотники продают эти ружья редко, чаще это делают «самооборонщики». То есть велика вероятность приобрести его практически новым.
«Бекас-3» — одно из моих любимых ружей: универсальное, надежное, с минимальными недостатками и, наконец, просто красивое.
Иногда на свет появлялись образцы, которые иначе как оружейными курьезами не назовёшь. В своем большинстве они так и остались проектами или опытными образцами, о существовании которых знают только специалисты. Впрочем, некоторые из них стали прототипами для по-настоящему популярного оружия.
Такова, в частности, история весьма удачного помпового ружья РП-16 «Бекас» вятско-полянского завода «Молот».
Она началась с того, что, как это описал главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев, что на Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот» специалисты ЦНИИТОЧМАШа разместили заказ на изготовление небольшой партии помповых ружей под весьма необычный патрон 16 калибра с длиной гильзы 35 мм.
При этом за основу ружья была взята конструкция КС-23 КС-23 (карабин специальный 23 мм) — многофункциональное полицейское оружие, предназначенное для пресечения массовых беспорядков.
Выбор столь необычного патрона оружейниками ЦНИИТОЧМАШа Михаил Дегтярев не поясняет, но можно предположить, что за основу взята идея так называемого «родезийского» патрона, который собирается в укороченном патроне, с пониженной навеской пороха, с одним картонным или полиэтиленовым пороховым пыжом с меньшим количеством картечи разных номеров (вначале укладывается ряд 8-8,5 мм картечин, а сверху ряд 6,2 мм).
Подобные патроны весьма популярны у американских полицейских и охранников. Поскольку обеспечивают широкое рассеивание снаряда, облегчающее поражение цели на короткой дистанции, и их помещается в подствольный магазин «помпы» больше, чем обычных патронов. Кроме того, они имеют меньшую отдачу, и облегчают темповую стрельбу.
Наконец, снаряд этих патронов имеет меньшую энергетику, что снижает опасность для третьих лиц. Возможно, работники ЦНИИТОЧМАШа взяли за основу распространенные «родезийские» патроны 12 калибра «Minishells» мексиканской фирмы «Aguila», завальцованные «звездочкой», длиной 32 мм, с весом снаряда 19 граммов, или им подобные, изменив в нем только калибр.
Вероятно, логика была в том, что 16 калибр, обладая более чем достаточными возможностями для задач самообороны, обеспечивает при этом еще более комфортную стрельбу, чем 12 калибр, даже и в «усеченном» варианте.
Ружье было изготовлено, однако с таким боеприпасом оно оказалось слишком «нишевым», другие варианты использования с таким патроном были невозможны. При этом для такого применения и боеприпаса оно оказалось излишне громоздким и тяжелым.
Зато созданный образец был оценен как удачный, и конструкторы завода продолжили работу над ним, но уже под полноценный патрон 16 калибра с длинной гильзы 70 мм.
Надо сказать, что этот патрон был некогда самым популярным у отечественных охотников, и считается, что его возможности позволяют работать по всем видам дичи в российских охотничьих угодьях. При этом ружья этого калибра имеют такое очевидное преимущество перед 12 калибром при ходовых охотах, как меньший вес.
О том, что ружье создавалось прежде всего как охотничье, говорило то, что первый вариант «Бекаса», пошедший в серию, имел длину ствола 717 мм и комплектовался набором дульных сужений. Собственно, к использованию помповых ружей на охоте и сегодня многие отечественные охотники относятся скептически, а тогда это было и вовсе невероятное новшество, сопряженное с изрядной долей риска для производителя.
Однако ружье имело успех и оказалось востребованным, причем не только охотниками.
Следом за «Бекасом» в продажу поступил «Бекас-1» с коротким стволом цилиндрической сверловки, длиной 535 мм, затем «Бекас-2» — такой же, но с пистолетной рукояткой вместо приклада, в самооборонном, так сказать, исполнении.
И наконец, в самом универсальном исполнении: с двумя стволами – коротким и длинным, с обычным прикладом и пистолетной рукояткой в комплекте. Эта комплектация получила обозначение «Бекас-3».
Таким образом перекрывались все основные потребности владельцев оружия: охота, самооборона, развлекательная стрельба. Для практической стрельбы, это, конечно, не самый лучший вариант, но тогда этот вид спорта и не был еще распространен в нашей стране.
Устройство ружья вполне традиционное для таких систем. Съемный ствол соединяется с коробкой посредством фиксирующего сухаря и гайки подствольного магазина. Длинный ствол имеет три дульные насадки (втулки) — цилиндр, получок и чок. Короткий – цилиндрический.
Ствольная коробка и отъемное основание ударно-спускового механизма изготовлены из сверхпрочного алюминиевого сплава.
Запирание патрона в патроннике осуществляется поворотом шатуна (качающейся на оси личинки) и вхождением клина шатуна в паз на хвостовике ствола. Ударно-спусковой механизм смонтирован на отдельном основании и фиксируется в ресивере осью предохранителя.
Предохранитель флажковый, блокирует спусковой крючок. Флажок расположен на боковой поверхности ствольной коробки.
Вес ружья в зависимости от комплектации колеблется от 3,2 до 2,7 кг. Подствольный магазин вмещает шесть патронов.
Обладателем этого ружья (в исполнении «Бекас-3») я стал благодаря тому, что один мой знакомый уезжал надолго за границу и по причине этого продавал свой не слишком обширный арсенал. Ружье это он покупал для «самообороны», и оно простояло у него в сейфе без дела 10 лет. То есть оставалось практически новым.
Когда я взял его в руки, оно прежде всего порадовало добротностью и качеством исполнения. Массивные стволы с хромовым покрытием, хорошо подогнанное качественное дерево радовали глаз и руку.
Цевье удобное и, главное длинное, находящее при обратном движении на ствольную коробку, что особенно удобно для людей с короткими руками. А вот приклад лично для меня оказался не слишком удобным – форма шейки полупистолетного приклада заставляла тянуться к спусковому крючку.
Пистолетная рукоятка для «самооборонного» варианта (металлическая с деревянными щечками) оказалась для меня вовсе неудобной. В дальнейшем модернизированная версия «Бекаса» получила более удобную пластиковую рукоятку.
В целом ружье неплохо сбалансировано и разворотисто, прочем даже с длинным стволом оно не ощущается громоздким.
Преимущество флажкового предохранителя перед кнопочным – вопрос спорный (мне лично больше нравится кнопочный – на предохранительной скобе), но в «Бекасе» мне понравилась опциональность его размещения – в купленном ружье он стоял на левой стороне, под большой палец, а я переставил его на правую – под указательный.
Сборка – разборка неожиданно оказалась для меня сложнее, чем я предполагал. Во всяком случае, мне, привыкшему к Иж-81 и МР-133, пришлось смотреть инструкцию в паспорте.
Ружье показало прекрасный бой и довольно комфортную стрельбу с небольшой (в сравнении с 12 калибром) отдачей. Особенно мне нравится стрельба из него пулей. «Тандем», «Ленинградка», Ширинского — Шихматова, «Гуаланди» — все эти пули на дистанции 50 метров при стрельбе с рук уверенно укладываются в лист А-4.
Мой товарищ, заядлый охотник, имея такое же ружье, обходится на всех видах охоты, включая утиную, коротким стволом, компенсируя это способами снаряжения патронов. Он утверждает, что компактность и разворотистость для него важнее.
При стрельбе я выявил одну проблему. Необходимо следить, чтобы пальцы руки не перекрывали окон экстракции, что чревато задержкой.
Ряд пользователей говорят о необходимости заменить недостаточно жесткую пружину подствольного магазина во избежание неподачи патронов. Сам я с такой проблемой не сталкивался. Возможно, потому что всегда уделял большое внимание чистке магазина.
К определенному недостатку можно отнести минимум возможностей для тюнинга этого ружья. Возможно, это связано с тем, что производство «Бекаса» РП-16 было прекращено, и на его базе начался выпуск помповых модернизированных ружей 16 и 12 калибра «Бекас-М», и полуавтоматических – «Бекас-авто», отличающихся узлом крепления приклада и рядом других деталей. Так что тюнинг-комплекты изготавливаются главным образом под новую версию.
Впрочем, на российском рынке не так давно появились приклады турецкой фирмы DLG Tactical, которые легко подгоняются под первую версию «Бекаса», значительно улучшая его эргономику и комфорт при эксплуатации.
В мои планы входит приобретение такого приклада в его складной версии, что облегчает удобство транспортировки.
Как я уже указывал выше, производство этого ружья прекращено, однако оно довольно часто встречается на вторичном рынке и, как правило, стоит довольно умеренно. Его цена в комплектации «Бекас-3» сегодня редко превышает 15 тысяч, а если повезет, то можно приобрести и значительно дешевле. При этом охотники продают эти ружья редко, чаще это делают «самооборонщики». То есть велика вероятность приобрести его практически новым.
«Бекас-3» — одно из моих любимых ружей: универсальное, надежное, с минимальными недостатками и, наконец, просто красивое.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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