Российские ученые создали новейший пулестойкий стеклокомпозит

Он может быть востребован в военной и гражданской сферах

В С.-Петербурге научно-производственным объединением Специальных материалов НПО СМ разработано и запущено в серию специальное бронебойное стекло. Советник генерального директора НПО Юрий Клёнов рассказал журналистам, что данный материал успешно прошел ряд экстремальных испытаний и в том числе на пулестойкость., – подчеркнул Ю.Клёнов.Новый прозрачный полимер назван «Антивзлом+». В ходе испытаний данный композит выдержал удары подъёмным механизмом погрузчика при скорости 15 км/час и с массой около пяти тонн.Данная разработка может найти применение в помещениях с повышенным уровнем безопасности, а также для производства мобильных прозрачных ограждений в составе изделий, к которым предъявляются повышенные требования по защите.Ю.Клёнов подчеркнул, что у новейшего материала в российском производстве нет аналогов и даже нет соответствующей для него классификации.Согласно ГОСТу 30826-2014 о классах защиты взломостойкого стекла устанавливается для максимального уровня защиты Р8В невосприимчивость к 70 ударам молотка и топора.Но, как пояснил советник генерального директора, такими предметами данному стеклу невозможно нанести даже незначительные повреждения.Производством бронематериала будет заниматься Завод специальных материалов, входящий в НПО СМ.Как сообщил директор предприятия Никита Сильников, новейшая разработка «заняла особое место в линейке бронестекол, выпускаемых заводом, и широко востребованных, прежде всего, силовыми ведомствами».», – добавил Ю. Клёнов.Новый образец бронированного стекла может быть применён в военной отрасли, в том числе при создании военной техники с тем или иным уровнем защищённости от пуль и осколков. Кроме того, "Антивзлом+" сможет позволить изменить концепцию защищённости помещений содержания оружия , научно-производственных лабораторий особой важности и др.