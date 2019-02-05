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Российские ученые создали новейший пулестойкий стеклокомпозит

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В С.-Петербурге научно-производственным объединением Специальных материалов НПО СМ разработано и запущено в серию специальное бронебойное стекло. Советник генерального директора НПО Юрий Клёнов рассказал журналистам, что данный материал успешно прошел ряд экстремальных испытаний и в том числе на пулестойкость.

Российские ученые создали новейший пулестойкий стеклокомпозит



Он может быть востребован в военной и гражданской сферах
, – подчеркнул Ю.Клёнов.

Новый прозрачный полимер назван «Антивзлом+». В ходе испытаний данный композит выдержал удары подъёмным механизмом погрузчика при скорости 15 км/час и с массой около пяти тонн.

Данная разработка может найти применение в помещениях с повышенным уровнем безопасности, а также для производства мобильных прозрачных ограждений в составе изделий, к которым предъявляются повышенные требования по защите.

Ю.Клёнов подчеркнул, что у новейшего материала в российском производстве нет аналогов и даже нет соответствующей для него классификации.

Согласно ГОСТу 30826-2014 о классах защиты взломостойкого стекла устанавливается для максимального уровня защиты Р8В невосприимчивость к 70 ударам молотка и топора.

Но, как пояснил советник генерального директора, такими предметами данному стеклу невозможно нанести даже незначительные повреждения.
Производством бронематериала будет заниматься Завод специальных материалов, входящий в НПО СМ.

Как сообщил директор предприятия Никита Сильников, новейшая разработка «заняла особое место в линейке бронестекол, выпускаемых заводом, и широко востребованных, прежде всего, силовыми ведомствами».

«На «Антивзлом+» подана заявка на изобретение», – добавил Ю. Клёнов.

Новый образец бронированного стекла может быть применён в военной отрасли, в том числе при создании военной техники с тем или иным уровнем защищённости от пуль и осколков. Кроме того, "Антивзлом+" сможет позволить изменить концепцию защищённости помещений содержания оружия, научно-производственных лабораторий особой важности и др.
Использованы фотографии:
НПО Специальных материалов
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