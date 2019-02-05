Российские ученые создали новейший пулестойкий стеклокомпозит
В С.-Петербурге научно-производственным объединением Специальных материалов НПО СМ разработано и запущено в серию специальное бронебойное стекло. Советник генерального директора НПО Юрий Клёнов рассказал журналистам, что данный материал успешно прошел ряд экстремальных испытаний и в том числе на пулестойкость.
Новый прозрачный полимер назван «Антивзлом+». В ходе испытаний данный композит выдержал удары подъёмным механизмом погрузчика при скорости 15 км/час и с массой около пяти тонн.
Данная разработка может найти применение в помещениях с повышенным уровнем безопасности, а также для производства мобильных прозрачных ограждений в составе изделий, к которым предъявляются повышенные требования по защите.
Ю.Клёнов подчеркнул, что у новейшего материала в российском производстве нет аналогов и даже нет соответствующей для него классификации.
Согласно ГОСТу 30826-2014 о классах защиты взломостойкого стекла устанавливается для максимального уровня защиты Р8В невосприимчивость к 70 ударам молотка и топора.
Но, как пояснил советник генерального директора, такими предметами данному стеклу невозможно нанести даже незначительные повреждения.
Производством бронематериала будет заниматься Завод специальных материалов, входящий в НПО СМ.
Как сообщил директор предприятия Никита Сильников, новейшая разработка «заняла особое место в линейке бронестекол, выпускаемых заводом, и широко востребованных, прежде всего, силовыми ведомствами».
«На «Антивзлом+» подана заявка на изобретение», – добавил Ю. Клёнов.
Новый образец бронированного стекла может быть применён в военной отрасли, в том числе при создании военной техники с тем или иным уровнем защищённости от пуль и осколков. Кроме того, "Антивзлом+" сможет позволить изменить концепцию защищённости помещений содержания оружия, научно-производственных лабораторий особой важности и др.
Он может быть востребован в военной и гражданской сферах, – подчеркнул Ю.Клёнов.
Новый прозрачный полимер назван «Антивзлом+». В ходе испытаний данный композит выдержал удары подъёмным механизмом погрузчика при скорости 15 км/час и с массой около пяти тонн.
Данная разработка может найти применение в помещениях с повышенным уровнем безопасности, а также для производства мобильных прозрачных ограждений в составе изделий, к которым предъявляются повышенные требования по защите.
Ю.Клёнов подчеркнул, что у новейшего материала в российском производстве нет аналогов и даже нет соответствующей для него классификации.
Согласно ГОСТу 30826-2014 о классах защиты взломостойкого стекла устанавливается для максимального уровня защиты Р8В невосприимчивость к 70 ударам молотка и топора.
Но, как пояснил советник генерального директора, такими предметами данному стеклу невозможно нанести даже незначительные повреждения.
Производством бронематериала будет заниматься Завод специальных материалов, входящий в НПО СМ.
Как сообщил директор предприятия Никита Сильников, новейшая разработка «заняла особое место в линейке бронестекол, выпускаемых заводом, и широко востребованных, прежде всего, силовыми ведомствами».
«На «Антивзлом+» подана заявка на изобретение», – добавил Ю. Клёнов.
Новый образец бронированного стекла может быть применён в военной отрасли, в том числе при создании военной техники с тем или иным уровнем защищённости от пуль и осколков. Кроме того, "Антивзлом+" сможет позволить изменить концепцию защищённости помещений содержания оружия, научно-производственных лабораторий особой важности и др.
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- НПО Специальных материалов
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