Эсминец «Настойчивый» вернётся в строй в текущем году
Минобороны РФ вернет в строй флагман Балтийского флота эсминец «Настойчивый» проекта 956 «Сарыч», сообщают Известия.
Корабль вошел в состав флота в 1993 году и обладал на тот момент самой мощной артиллерией. Однако из-за проблем с силовой установкой его приходилось постоянно ремонтировать. Несколько лет назад он вообще перестал выходить в море.
В этом году на эсминце пройдет плановый ремонт. Все необходимые для этого средства выделены. В ходе работ будет заменена силовая установка, отремонтирован целый ряд систем жизнеобеспечения.
Корабль оснащен 130-мм автоматическими пушками АК-130, противокорабельными ракетами «Москит», зенитной артиллерией, 533-мм торпедами и глубинными бомбами. На борту несет вертолет Ка-27.
Всего было построено 17 кораблей этого типа. Большинство из них к настоящему времени списаны. «Настойчивый» станет третьим действующим эсминцем проекта 956. Один из них – «Адмирал Ушаков» – входит в состав Северного флота, второй – «Быстрый» – несет службу на ТОФ.
Еще один корабль – «Бурный» – находится в ремонте, будет ли он возвращен в строй, неизвестно.
Слабым местом эсминцев является энергетическая установка с высоконапорными котлами. По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, такая установка – относительно экономичный агрегат, имеющий высокий КПД. Однако он очень требователен к качеству воды, а с ее очисткой в 90-е годы были проблемы.
Газета напоминает, что помимо «Настойчивого» Балтфлот в этом году пополнится новыми МРК проекта 22800. Головной корабль «Мытищи» уже вошел в состав флота.
Корабль вошел в состав флота в 1993 году и обладал на тот момент самой мощной артиллерией. Однако из-за проблем с силовой установкой его приходилось постоянно ремонтировать. Несколько лет назад он вообще перестал выходить в море.
В этом году на эсминце пройдет плановый ремонт. Все необходимые для этого средства выделены. В ходе работ будет заменена силовая установка, отремонтирован целый ряд систем жизнеобеспечения.
Корабль оснащен 130-мм автоматическими пушками АК-130, противокорабельными ракетами «Москит», зенитной артиллерией, 533-мм торпедами и глубинными бомбами. На борту несет вертолет Ка-27.
Всего было построено 17 кораблей этого типа. Большинство из них к настоящему времени списаны. «Настойчивый» станет третьим действующим эсминцем проекта 956. Один из них – «Адмирал Ушаков» – входит в состав Северного флота, второй – «Быстрый» – несет службу на ТОФ.
Еще один корабль – «Бурный» – находится в ремонте, будет ли он возвращен в строй, неизвестно.
Слабым местом эсминцев является энергетическая установка с высоконапорными котлами. По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, такая установка – относительно экономичный агрегат, имеющий высокий КПД. Однако он очень требователен к качеству воды, а с ее очисткой в 90-е годы были проблемы.
Газета напоминает, что помимо «Настойчивого» Балтфлот в этом году пополнится новыми МРК проекта 22800. Головной корабль «Мытищи» уже вошел в состав флота.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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