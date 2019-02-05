На Северном флоте создан отряд по борьбе с диверсантами
В Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония первого заступления на боевое дежурство недавно сформированного отряда спецназначения по борьбе с подводными диверсантами, сообщает пресс-служба СФ.
Сообщается, что главная задача подразделения – обеспечение безопасного базирования боевых кораблей, в числе которых – флагман Северного флота тяжелый крейсер «Петр Великий».
Также бойцы выполняют функции отряда быстрого реагирования при нападении на военный городок как с моря, так и со стороны берега.
По данным пресс-службы, подразделение находится в подчинении командования СФ, отвечающего за противоподводно-диверсионную оборону главной базы.
В составе подразделения – военнослужащие по контракту, в том числе водолазы, имеющие опыт службы в отрядах специального назначения. Бойцы имеют стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для применения на воздухе и под водой. Они оснащены водолазным снаряжением и быстроходными лодками для патрулирования акватории в зоне ответственности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Гаджиево (главная база подводных сил СФ) принят в эксплуатацию комплексный тренажер для подготовки спецназовцев. В состав тренировочного комплекса входят бассейн, тир для стрельбы из подводного оружия, торпедный аппарат, эпроновская выгородка, аварийный люк и пр.
Сообщается, что главная задача подразделения – обеспечение безопасного базирования боевых кораблей, в числе которых – флагман Северного флота тяжелый крейсер «Петр Великий».
Также бойцы выполняют функции отряда быстрого реагирования при нападении на военный городок как с моря, так и со стороны берега.
По данным пресс-службы, подразделение находится в подчинении командования СФ, отвечающего за противоподводно-диверсионную оборону главной базы.
В составе подразделения – военнослужащие по контракту, в том числе водолазы, имеющие опыт службы в отрядах специального назначения. Бойцы имеют стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для применения на воздухе и под водой. Они оснащены водолазным снаряжением и быстроходными лодками для патрулирования акватории в зоне ответственности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Гаджиево (главная база подводных сил СФ) принят в эксплуатацию комплексный тренажер для подготовки спецназовцев. В состав тренировочного комплекса входят бассейн, тир для стрельбы из подводного оружия, торпедный аппарат, эпроновская выгородка, аварийный люк и пр.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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