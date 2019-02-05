США продвигают для Индии контракт на 100 с лишним вертолётов S-76D

Сочетая атрибуты семейства вертолетов S-76 с новейшими технологиями сегодняшнего дня, вертолет S-76D обеспечивает непревзойденный уровень безопасности благодаря опыту, полученному за более чем 7,2 миллиона летных часов семейства S-76.

В американской компаниизаявили о том, что рассматривают вариант широкого сотрудничества с индийскими коллегами в области модернизации средств авиации ВВС Индии. Вице-президент американской компании В.Лалл (Vivek Lall) отмечает, что Lockheed Martin рассчитывает на долгосрочное взаимовыгодное партнёрство с индийскими производителями.В США напомнили, что ранее выступили с предложением по кооперации с индийской компанией. Кооперация, в планах США, предполагает локализацию производства фрагментов фюзеляжа (например, крыльев) самолётов F-16 в Индии. Также отмечено, что Lockheed Martin планирует принять участие в кампании по переходу ВМС Индии на новые универсальные вертолёты. В качестве примера приводится вертолётРечь идёт о возможном индийском заказе на 111 таких вертолётов. При этом в Индии традиционно находятся в глубоких раздумьях по поводу того, сделку с каким именно производителем заключить. В Lockheed Martin дают понять, что партнёром в данном случае хотели бы быть именно они.Из сообщения В.Лалла:При этом добавлено, что американская компания «уважает поддерживаемую правительством Индии программу «Делай в Индии», отмечая возможность частичной локализации производства вертолётов на индийских предприятиях.