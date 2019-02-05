Шойгу рассказал о первичных мерах в ответ на выход США из ДРСМД
Глава военного ведомства России Сергей Шойгу, на прошедшем сегодня селекторном совещании в Минобороны, назвал действия России, которые необходимо провести на первоначальном этапе в ответ на выход Соединенных Штатов из ДРСМД, сообщает пресс-служба военного ведомства.
По словам Шойгу, на первоначальном этапе необходимо разработать наземный вариант морского комплекса "Калибр" с ракетой большой дальности. Разработка должна быть проведена в 2019-2020 годах. В эти же сроки должен быть создан наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Министр подчеркнул, что использование при разработке наземных комплексов уже существующих ракет морского и воздушного базирования, позволит существенно сократить сроки производства нового оружия при сохранении прежних объемов финансирования. Второй задачей, озвученной Шойгу, является повышение дальности стрельбы разрабатываемых наземных ракетных комплексов.
Министр обороны поручил своему заму Алексею Криворучко "в короткие сроки открыть соответствующие ОКР в рамках уже выделенных на 2019 и 2020-2021 года финансовых средств по гособоронзаказу путем перераспределения поступлений на выполнение вышеукзанных работ".
Ранее глава военного ведомства заявил, что Соединенные Штаты активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров.
По словам Шойгу, на первоначальном этапе необходимо разработать наземный вариант морского комплекса "Калибр" с ракетой большой дальности. Разработка должна быть проведена в 2019-2020 годах. В эти же сроки должен быть создан наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Министр подчеркнул, что использование при разработке наземных комплексов уже существующих ракет морского и воздушного базирования, позволит существенно сократить сроки производства нового оружия при сохранении прежних объемов финансирования. Второй задачей, озвученной Шойгу, является повышение дальности стрельбы разрабатываемых наземных ракетных комплексов.
Министр обороны поручил своему заму Алексею Криворучко "в короткие сроки открыть соответствующие ОКР в рамках уже выделенных на 2019 и 2020-2021 года финансовых средств по гособоронзаказу путем перераспределения поступлений на выполнение вышеукзанных работ".
Ранее глава военного ведомства заявил, что Соединенные Штаты активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров.
Президент России поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры- сказал Шойгу.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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