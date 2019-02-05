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ВКС РФ получили очередной Ту-160 "Белый лебедь" после модернизации

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ПАО "Туполев" передало в конце января этого года Минобороны России модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном компанией.

ВКС РФ получили очередной Ту-160 "Белый лебедь" после модернизации



Согласно предоставленной ПАО "Туполев" информации, 25 января Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России получила капитально отремонтированный и модернизированный на Казанском авиационном завод (КАЗ им. С. П. Горбунова) стратегический ракетоносец Ту-160, испытания которого были закончены в конце декабря прошлого года. Самолет прошел полный перечень работ в объеме капитального ремонта и модернизации, в ходе которых были продлены сроки его эксплуатации и была повышена эффективность его применения. В конце декабря 2018 года ракетоносец на летно-испытательной станции Казанского авиазавода успешно завершил программу послеремонтных испытаний.

25 января 2019 года экипаж "Белого лебедя" совершил перелет к месту постоянной дислокации.

В настоящее время на Казанском авиазаводе производится модернизация российских стратегов Ту-160 и Ту-95МС из уже имеющихся на вооружении ВКС самолетов. Целью модернизации является продление срока эксплуатации ракетоносцев и доведение их до современного уровня. Оба ракетоносца являются воздушным компонентами ядерной триады.


Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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