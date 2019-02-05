В Крыму рассказали о борьбе с украинскими беспилотниками
Подразделения ПВО и РЭБ, дислоцированные в Крыму, применяют технологию принуждения к посадке беспилотников, запускаемых на российскую территорию с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.
По словам источника, в последние несколько месяцев с украинской стороны идут целые волны дронов. Они, как правило, кустарного производства, собранные из иностранных комплектующих.
Он отметил, что военные специалисты выработали определенную методику, включающую в себя взаимодействие подразделений ПВО и РЭБ. Среди выполняемых задач и сопровождение БЛА, и постановка помех, и расшифровка заложенных в них программ. Всё зависит от дронов. Иногда попадаются сложные аппараты, начиненные самой современной аппаратурой.
Источник пояснил также, что еще пару лет назад ставилась задача сбивать беспилотники, сегодня же специалисты стараются их сажать – это гораздо важнее и ценнее в плане получения информации. Огонь открывается лишь по тем БЛА, которые посадить не удается.
К настоящему времени, по его словам, специалистам удалось принудить к посадке на землю или на море несколько десятков беспилотников. Некоторые из них по своим техническим характеристикам похожи на российские БЛА «Орлан-10», добавил собеседник.
По словам источника, в последние несколько месяцев с украинской стороны идут целые волны дронов. Они, как правило, кустарного производства, собранные из иностранных комплектующих.
Большинство беспилотников удается принудить к посадке или приводнить, но некоторые приходится сбивать, в том числе и из снайперского оружия,рассказал собеседник.
Он отметил, что военные специалисты выработали определенную методику, включающую в себя взаимодействие подразделений ПВО и РЭБ. Среди выполняемых задач и сопровождение БЛА, и постановка помех, и расшифровка заложенных в них программ. Всё зависит от дронов. Иногда попадаются сложные аппараты, начиненные самой современной аппаратурой.
Источник пояснил также, что еще пару лет назад ставилась задача сбивать беспилотники, сегодня же специалисты стараются их сажать – это гораздо важнее и ценнее в плане получения информации. Огонь открывается лишь по тем БЛА, которые посадить не удается.
К настоящему времени, по его словам, специалистам удалось принудить к посадке на землю или на море несколько десятков беспилотников. Некоторые из них по своим техническим характеристикам похожи на российские БЛА «Орлан-10», добавил собеседник.
- Использованы фотографии:
- https://www.depo.ua
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter