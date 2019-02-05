Беспилотник "Орион" прошёл испытания на применения бомбового вооружения
Российский беспилотник большой продолжительности полета "Орион" уже был испытан на применение бомбового вооружения, передает ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе России.
По словам источника, БПЛА "Орион", разработанный группой "Кронштадт", был испытан на применение бомбового вооружения еще в прошлом году. При этом собеседник издания не стал уточнять, о каких именно боеприпасах идет речь, а сами разработчики дрона данную информацию комментировать отказались. Также сообщается, что "Орион" был успешно испытан в Сирии, но только в разведывательной конфигурации, без применения вооружения.
Ранее группа "Кронштадт" в рамках форума "Армия-2018" представила специально разработанный для "Ориона" блок управления оружием и прототип боеприпаса собственной разработки весом до 50 кг. Еще ранее, в 2017 году, в рамках форума "Армия-2017" ООО АКБ "Авиаавтоматика" представила линейку вооружения для дронов, состоящую из трех типов боеприпасов массой 25-50 кг, созданных по модульному принципу с единой конструктивной базой. Заявлялось о проведении испытаний данных оружейных модулей на одном из "больших" отечественных БПЛА.
В прошлом году Минобороны РФ со ссылкой на Юрия Борисова заявило, что новый БПЛА большой продолжительности полета "Орион" пойдет в войска с 2019 года. Он сможет находиться в воздухе 30 часов и при собственном весе в 1 тонну будет нести 450 килограммов полезной нагрузки. Ранее опубликованные данные о 200 килограммах полезной нагрузки и 24 часах нахождения в воздухе, также являются верными, но принадлежат к усеченным характеристикам экспортного варианта дрона "Орион-Э".
По словам источника, БПЛА "Орион", разработанный группой "Кронштадт", был испытан на применение бомбового вооружения еще в прошлом году. При этом собеседник издания не стал уточнять, о каких именно боеприпасах идет речь, а сами разработчики дрона данную информацию комментировать отказались. Также сообщается, что "Орион" был успешно испытан в Сирии, но только в разведывательной конфигурации, без применения вооружения.
Ранее группа "Кронштадт" в рамках форума "Армия-2018" представила специально разработанный для "Ориона" блок управления оружием и прототип боеприпаса собственной разработки весом до 50 кг. Еще ранее, в 2017 году, в рамках форума "Армия-2017" ООО АКБ "Авиаавтоматика" представила линейку вооружения для дронов, состоящую из трех типов боеприпасов массой 25-50 кг, созданных по модульному принципу с единой конструктивной базой. Заявлялось о проведении испытаний данных оружейных модулей на одном из "больших" отечественных БПЛА.
В прошлом году Минобороны РФ со ссылкой на Юрия Борисова заявило, что новый БПЛА большой продолжительности полета "Орион" пойдет в войска с 2019 года. Он сможет находиться в воздухе 30 часов и при собственном весе в 1 тонну будет нести 450 килограммов полезной нагрузки. Ранее опубликованные данные о 200 килограммах полезной нагрузки и 24 часах нахождения в воздухе, также являются верными, но принадлежат к усеченным характеристикам экспортного варианта дрона "Орион-Э".
- Использованы фотографии:
- Группа "Кронштадт"
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