Сеул согласился увеличить расходы на содержание войск США

Обе стороны намерены как можно быстрее решить остающиеся технические вопросы… Соединенные Штаты высоко ценят значительные ресурсы, которые предоставляет РК для поддержки Североатлантического альянса, в том числе ее вклад в покрытие расходов на сохранение присутствия американских сил в Корее на основе соглашения о специальных мерах,

Представители Южной Кореи в ходе очередного раунда переговоров с американской делегацией согласились увеличить ассигнования на содержание американских войск на Корейском полуострове до $1 млрд., передает телеканал CNN По словам дипломатического источника, срок действия обновленного договора ограничен одним годом с возможностью пролонгации еще на один год по согласию сторон.Издание отмечает, что срок действия прежнего соглашения истек в конце прошлого года. С тех пор Дональд Трамп начал «давить» на Сеул, требуя полной оплаты содержания американских войск. По его подсчетам, наиболее «справедливым» ежегодным взносом являлась бы сумма в $1,6 млрд.Позднее требования американской стороны снизились до $1,2 млрд. Ну а теперь, как следует из сообщения, Вашингтон «в очередной раз пошел на уступки» и согласился на один миллиард.приводит телеканал заявление неназванного чиновника Госдепа.Он также отметил, что Сеул в свою очередь пошел навстречу Вашингтону, который настаивал на сокращение срока действия договора с 5-ти лет до одного года.Напомним, в Южной Корее расквартированы более 28 тыс. американских военнослужащих. На их содержание в прошлом году власти республики выделили $860 млн.