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Сеул согласился увеличить расходы на содержание войск США

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Представители Южной Кореи в ходе очередного раунда переговоров с американской делегацией согласились увеличить ассигнования на содержание американских войск на Корейском полуострове до $1 млрд., передает телеканал CNN.




По словам дипломатического источника, срок действия обновленного договора ограничен одним годом с возможностью пролонгации еще на один год по согласию сторон.

Издание отмечает, что срок действия прежнего соглашения истек в конце прошлого года. С тех пор Дональд Трамп начал «давить» на Сеул, требуя полной оплаты содержания американских войск. По его подсчетам, наиболее «справедливым» ежегодным взносом являлась бы сумма в $1,6 млрд.

Позднее требования американской стороны снизились до $1,2 млрд. Ну а теперь, как следует из сообщения, Вашингтон «в очередной раз пошел на уступки» и согласился на один миллиард.

Обе стороны намерены как можно быстрее решить остающиеся технические вопросы… Соединенные Штаты высоко ценят значительные ресурсы, которые предоставляет РК для поддержки Североатлантического альянса, в том числе ее вклад в покрытие расходов на сохранение присутствия американских сил в Корее на основе соглашения о специальных мерах,
приводит телеканал заявление неназванного чиновника Госдепа.

Он также отметил, что Сеул в свою очередь пошел навстречу Вашингтону, который настаивал на сокращение срока действия договора с 5-ти лет до одного года.

Напомним, в Южной Корее расквартированы более 28 тыс. американских военнослужащих. На их содержание в прошлом году власти республики выделили $860 млн.
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