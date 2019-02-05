Луганский военный суд приговорил агента СБУ к длительному лишению свободы

В Луганской народной республике вынесен приговор агенту Службы безопасности Украины, который осуществлял доставку вооружения украинским диверсионным группам. Военный суд самопровозглашенной ЛНР приговорил его к тринадцати годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.Агент Службы безопасности Украины под псевдонимом "Механик" приговорен Военным судом Луганской народной республики к 13 годам лишения свободы, заявили в МГБ ЛНР. Как сообщили в пресс-службе, под псевдонимом скрывался житель, находящегося под контролем ЛНР Антрацита, Валерий Тарасюк, который занимался перевозкой товарно-материальных ценностей и пассажиров между территорией ЛНР и Украины. В одну из поездок он был завербован СБУ на КПП "Майорск-Зайцево", после чего начал выполнять задания украинской спецслужбы, перевозя под видом предметов домашнего обихода вооружение и боеприпасы для разведывательно-диверсионных групп ВСУ, действовавших на территории ЛНР.Как следует из обвинительного протокола, Тарасюк, выполняя задания кураторов из СБУ неоднократно доставлял вооружения и боеприпасы на территорию ЛНР, где передавал ее ДРГ Украины, за что получал материальное вознаграждение.Суд признал гр-на Тарасюка виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР "Государственная измена" и приговорил его к тринадцати годам лишения свободы.