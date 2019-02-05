Новый военный бюджет Украины: чтобы армия не умерла от голода

Это значительно усилит береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины.

Власть сделала все очень "грамотно": определила какой-то минимальный бюджет, при котором армия может существовать. И эти деньги выделяются на армию все 4 года. Грубо говоря, это минимальная сумма, чтобы армия не умерла от голода.