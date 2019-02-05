Новый военный бюджет Украины: чтобы армия не умерла от голода
Несмотря на рост военных затрат, Киев содержит войска на «полуголодной диете», не давая возможности перейти к развитию армии. Данной точке зрения придерживаются ряд украинских экспертов.
Финансирование минобороны вырастет на 12% в 2019 году, составив 102,5 млрд гривен (2,6% ВВП). Примерно половину из этой суммы составят выплаты на зарплаты военнослужащих. На самую важную с точки военного развития статью расходов – закупку, модернизацию и ремонт техники – выделяется лишь 16,9 млрд., несмотря на грандиозные планы Киева начать перевооружение войск на новые образцы.
Со слов секретарь Совбеза Александра Турчинова, приоритетным направлением оборонного заказа станет разработка и приобретение современного высокоточного ракетного вооружения. По всей видимости, к нему относится как поставка новых неуправляемых авиационных ракет Р-80, так и принятие на вооружение крылатых ракет «Нептун», разработанных КБ «Луч». Касаясь последних, Турчинов сообщал:
Впрочем, ряд военных экспертов явно недовольны бюджетом. В частности, бывший сотрудник Генштаба Олег заявил, что весь рост будет съеден увеличением зарплат военнослужащих на 30%:
Финансирование минобороны вырастет на 12% в 2019 году, составив 102,5 млрд гривен (2,6% ВВП). Примерно половину из этой суммы составят выплаты на зарплаты военнослужащих. На самую важную с точки военного развития статью расходов – закупку, модернизацию и ремонт техники – выделяется лишь 16,9 млрд., несмотря на грандиозные планы Киева начать перевооружение войск на новые образцы.
Со слов секретарь Совбеза Александра Турчинова, приоритетным направлением оборонного заказа станет разработка и приобретение современного высокоточного ракетного вооружения. По всей видимости, к нему относится как поставка новых неуправляемых авиационных ракет Р-80, так и принятие на вооружение крылатых ракет «Нептун», разработанных КБ «Луч». Касаясь последних, Турчинов сообщал:
Это значительно усилит береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины.
Впрочем, ряд военных экспертов явно недовольны бюджетом. В частности, бывший сотрудник Генштаба Олег заявил, что весь рост будет съеден увеличением зарплат военнослужащих на 30%:
Власть сделала все очень "грамотно": определила какой-то минимальный бюджет, при котором армия может существовать. И эти деньги выделяются на армию все 4 года. Грубо говоря, это минимальная сумма, чтобы армия не умерла от голода.
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