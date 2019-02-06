Депутаты против инвесторов? Где такое видано? На Кипре!

На прошлой неделе парламент Республики Кипр принял закон, ужесточающий условия выдачи так называемых золотых паспортов иностранным инвесторам. Как сообщила газета Cyprus Times, страсти в законодательной палате республики разгорелись нешуточные. 17 из 56 депутатов парламента высказались категорически против нового закона, поскольку увидели в нём серьёзное препятствие для инвестиций в островную экономику.Кипрских депутатов понять легко. Шесть лет назад они открыли дорогу торговле паспортами страны, прописав в законодательстве возможность получения иностранцами гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику Кипра. Приезжим нужно было вложиться в местную недвижимость на 2 млн. евро, либо на 2,5 млн. евро купить гособлигации или акции кипрских компаний.После этого, спустя шесть месяцев после завершения сделок, выдавался паспорт Республики Кипр, открывающий его владельцу дорогу во все страны Евросоюза, и не только. Киприоты скоро почувствовали вкус к лёгким деньгам и подняли совокупный чек за «золотой паспорт» до 5 млн. евро. В качестве бонуса обещали скорую выдачу вожделенного документа – через три месяца, а не через шесть, при этом даже не обязательно было постоянно проживать на острове.Желающих на новый ценник оказалось много. По данным консалтинговых фирм, приведённым агентством Bloomberg, за время действия закона обладателями кипрских паспортов стали более двух тысяч заезжих толстосумов. Они вложили в экономику Кипра около 5 млрд. евро инвестиций.Много это или мало? Судите сами. В прошлом году Всемирный банк оценил ВВП Кипра в 23 млрд. американских долларов. Кстати, во время дебатов в кипрском парламенте депутаты сокрушались, что инвестиции за «золотые паспорта» шли в основном в недвижимость, а не на развитие сельского хозяйства, занимающего 18% местной экономики, или научные исследования.Впрочем, не это обстоятельство заставило киприотов изменить своё законодательство. Виной всему Европейская комиссия. В Брюсселе были недовольны практикой выдачи паспортов иностранным гражданам в обмен на инвестиции. Киприотам пеняли, что они должным образом не учитывают происхождение средств соискателей их паспортов.Подозревали, что в законопослушную среду ЕС таким способом вливаются люди, запятнавшие себя коррупцией, уклонением от налогов или отмыванием денег. Терпение Еврокомиссии лопнуло, когда она ознакомилась с оценками уже упомянутого нами агентства Bloomberg, из которых следовало, что почти половина кипрских паспортов оформлена россиянами.Большего раздражителя для чиновников в Брюсселе сейчас придумать сложно. На свет извлекли давний тезис Европарламента, не получивший развития после принятия соответствующей резолюции: «Гражданство ЕС никогда не должно стать предметом торговли!» После чего Еврокомиссия подготовила отчёт, в котором суммировала все риски из практики выдачи «золотых паспортов», и призвала правительства стран ЕС навести порядок в этом деле.На Кипре среагировали первыми. В соответствии с принятым законом (он вступит в действие 31 января 2020 года) правительство островного государства в течение года должно выработать новые правила предоставления гражданства Кипра, учитывающие все требования Еврокомиссии.Кипр попал под огонь европейской критики, так сказать, по совокупности всех «заслуг». Ранее республика отличилась оффшорными проектами и финансовыми спекуляциями на её территории. За это её резко высекли партнёры по ЕС, нанеся существенный урон экономике государства. Теперь Кипру перекрывают ещё один источник лёгкого дохода.И не только ему. В докладе Еврокомиссии существенное место отведено правительствам Мальты и Болгарии, тоже без разбора торгующим гражданством за вполне умеренную плату. Мальта, например, предлагает свои паспорта вполне по-современному – через Интернет.Гражданином этой страны может стать любой человек, купивший здесь недвижимость и вложивший в тамошние гособлигации 150 тысяч евро. Мальта рекламирует свои паспорта покупателям из арабских стран, Южной Америки, Китая, России и даже кризисной Украины.Мальтийское гражданство представляют очень выгодной покупкой. Паспорт Мальты позволяет свободно передвигаться по странам Евросоюза и в качестве туриста без визы въезжать в США. Для этого жить на острове не обязательно, достаточно один раз посетить страну, приобрести недвижимость и потом владеть ею минимум пять лет.Болгары тоже не жадничали с продажей паспортов. Цена вопроса – инвестиции в экономику страны на 1 млн. левов (примерно 500 тысяч евро). Однако здесь была и «своя специфика». В прошлом октябре прокуратура Болгарии раскрыла схему, к которой были причастны высокие государственные чиновники.В прокуратуре полагают, что за умеренные взятки властные структуры «выдавали македонцам, албанцам и украинцам поддельные свидетельства о болгарском происхождении, позволяющие им получить гражданство ЕС». Теперь лавочку прикрыли и даже приостановили на время программу выдачи «золотых виз».В докладе Еврокомиссии отмечено, что «Мальта, Кипр и Болгария – открыто торгуют своим гражданством, а 20 из 28 стран-членов ЕС предлагают получить постоянный вид на жительство в обмен на инвестиции разного масштаба». Это цитата из немецкой Deutsche Welle.Ссылаясь на данные международных организаций «Transparency International» и «Global Witness», издание отмечает, что за последние десять лет в ЕС было продано около 100 тысяч «золотых виз» и более шести тысяч паспортов. Это принесло Евросоюзу 25 млрд. евро. Лидерами среди торговцев гражданством названы Испания, Кипр, Португалия, Великобритания, Венгрия и Латвия. Самый высокий ценник за свой паспорт выставляет Австрия – 10 млн. евро. Средний порог подобных инвестиций составил 900 тысяч евро.Пожалуй, только Германия удержалась от соблазна пополнить свой бюджет большими деньгами соискателей европейского гражданства. Но у неё другой подход. В докладе ЕК отмечается, что ФРГ не выдаёт ни «золотых виз», ни паспортов. Зато любой иностранец может получить вид на жительство в Германии, если он основал и зарегистрировал здесь предприятие или стал главой немецкой фирмы.Как видим, торговля гражданством стала сегодня доходным бизнесом. Ежегодный объём этого рынка в мире оценивается в 2 миллиарда долларов США. Львиная его доля приходится на страны ЕС. Поэтому доклад Еврокомиссии вряд ли остановит уже набравший силу процесс. Он только требует сделать необходимые корректировки.Британская The Guardian уже подсказала, какие. По мнению газеты, опасность представляет не само явление, а то, что обладателями европейских паспортов становятся «российские олигархи и представители украинской элиты, обвиняемые в коррупции». Остальным – можно.Собственно, этому и посвящён январский доклад Еврокомиссии. Брюссельские чиновники предупредили, они теперь будут пристально следить лишь «за схемами предоставления гражданства, проверяя их соответствие законам ЕС». Поручат это специально созданной группе экспертов.Еврокомиссия предписывает экспертной группе отнестись с особым вниманием к Болгарии, Мальте и Кипру. Так как принятые там правила «менее строги, чем стандартные нормы принятия гражданства ЕС». О злоупотреблениях при выдаче «золотых виз» в Испании, Португалии, Британии или Венгрии, о которых не раз писали местные СМИ, Брюссель предпочёл умолчать.Доклад комиссии представлен европейскому сообществу. Его оповестили также о реакции парламента Кипра, оперативно меняющего своё законодательство. Дело сделано. Теперь в бюджеты европейских стран на вполне законных основаниях потекут новые платежи за «золотые паспорта» и «золотые визы». Кто же откажется от лёгких и дармовых денег?