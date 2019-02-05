В Киеве заявили, что не нуждаются в признании итогов выборов Россией

В Москве пять лет рассказывают, что у нас здесь хунта и будут делать еще пять лет. Им все будет не нравиться, пока Украина идет своим путем

Я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий, отдам приказ пограничной службе Украины не впускать