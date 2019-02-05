В Киеве заявили, что не нуждаются в признании итогов выборов Россией
Украина не допустит российских наблюдателей на предстоящие выборы президента страны и ей безразлично, будет ли после этого признавать итоги выборов Россия, или нет. Об этом заявил зампредседателя крупнейшей в Верховной Раде фракции "Блок Петра Порошенко", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
По его словам, Украине все равно, что сделает или не сделает Российская федерация.
Кроме этого Гончаренко заявил, что Киев не нуждается в российских наблюдателях на выборах президента Украины.
Ранее аналогичное заявление сделал ныне действующий глава украинского государства Петр Порошенко, который пообещал отдать приказ украинским пограничникам не впускать на Украину граждан России, которые будут входить в состав наблюдателей от ОБСЕ на выборах.
Также в украинский парламент был внесён проект о недопуске к выборам наблюдателей из России.
Между тем, в ОБСЕ назвали недопуск российских наблюдателей на выборы президента Украины недопустимым и заявили о нарушении Киевом международных обязательств.
Однако, не смотря на "громкие" заявления Порошенко и других украинских политиков из его партии, явно направленные на то, чтобы в Москве не смогли указать на "постановочные выборы", где все заранее уже ясно, российская сторона предоставила список своих наблюдателей, а украинский ЦИК его утвердил, тем самым признав право российских делегатов наблюдать за выборами.
По его словам, Украине все равно, что сделает или не сделает Российская федерация.
В Москве пять лет рассказывают, что у нас здесь хунта и будут делать еще пять лет. Им все будет не нравиться, пока Украина идет своим путем– передает слова Гончаренко РИА Новости.
Кроме этого Гончаренко заявил, что Киев не нуждается в российских наблюдателях на выборах президента Украины.
Ранее аналогичное заявление сделал ныне действующий глава украинского государства Петр Порошенко, который пообещал отдать приказ украинским пограничникам не впускать на Украину граждан России, которые будут входить в состав наблюдателей от ОБСЕ на выборах.
Я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий, отдам приказ пограничной службе Украины не впускать- завил он, добавив, что "гарантирует народу, что приказ будет выполнен".
Также в украинский парламент был внесён проект о недопуске к выборам наблюдателей из России.
Между тем, в ОБСЕ назвали недопуск российских наблюдателей на выборы президента Украины недопустимым и заявили о нарушении Киевом международных обязательств.
Однако, не смотря на "громкие" заявления Порошенко и других украинских политиков из его партии, явно направленные на то, чтобы в Москве не смогли указать на "постановочные выборы", где все заранее уже ясно, российская сторона предоставила список своих наблюдателей, а украинский ЦИК его утвердил, тем самым признав право российских делегатов наблюдать за выборами.
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