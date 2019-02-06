Защита для Су-25. Броня и другие средства



Штурмовик Су-25. Фото Vitalykuzmin.net



Полный состав средств защиты "Грача", встроенных в планер. Рисунок Wikimedia Commons



Титановая кабина пилота в ходе сборки. Фото Aviadejavu.ru



Подножка на борту фюзеляжа возле кабины — тоже элемент титановой бронезащиты. Фото Wikimedia Commons



Первый серийный Су-25 на испытаниях обстрелом. Фото "Су-25 «Грач». Бронированный наследник Ил-2"



Ранний вариант защиты самолета. Рисунок "Су-25 «Грач». Бронированный наследник Ил-2"



Доработанная защита. Рисунок "Су-25 «Грач». Бронированный наследник Ил-2"



Результат попадания ракеты ПЗРК. Мотогондола и двигатель повреждены, но самолет смог вернуться на базу. Фото Oruzhie.info

По материалам:

http://airwar.ru/

http://bastion-karpenko.ru/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-123.html

Бедретдинов И. Рождение «Грача» // Авиация и космонавтика, 2010 №2.

Марковский В.Ю., Приходченко И.В. Штурмовик Су-25 «Грач». Бронированный наследник Ил-2 – М.: Яуза: ЭКСМО: 2011.

Марковский В.Ю. Штурмовик Су-25 в Афганистане. – М.: Экспринт, 2006.