Защита для Су-25. Броня и другие средства
Самолеты-штурмовики типа Су-25 «Грач» призваны решать особые задачи, связанные с риском поражения огнем с земли или с воздуха. В связи с этим штурмовики оснащаются развитым комплексом средств защиты разного рода. Этот комплекс показал свои возможности еще во времена войны в Афганистане и спас немало летчиков. Кроме того, благодаря системам защиты самолет Су-25 получил прозвище «летающий танк». Рассмотрим средства защиты отечественного штурмовика, их состав и возможности.
Защита от нападения
Едва ли не лучший способ защитить себя – уклониться от атаки противника или предотвратить поражение его оружием. Для решения таких задач Су-25 изначально несли несколько приборов разного рода. Задача своевременного выявления готовящейся атаки решалась при помощи станций предупреждения об облучении СПО-15Л/ЛМ «Береза». Приемные антенны этой станции помещаются на крыле и киле. Она должна выявлять излучение радиолокационных станций истребителей или зенитных систем и предупреждать летчика об опасности.
Начиная с самых первых модификаций, Су-25 способен нести станции постановки помех разных типов. Первым изделием такого рода, совместимым с этими штурмовиками, стала станция СПС-141МВГ «Гвоздика», выполненная в виде подвесного контейнера. Она обеспечивала прием сигнала РЛС противника, обрабатывала его и передавала обратно с внесением дополнительной помеховой модуляции.
На случай применения противником ракетного вооружения с инфракрасной или радиолокационной головкой самонаведения Су-25 получил т.н. автоматы сброса отражателей. Самолеты первых серий комплектовались изделиями АСО-2В-01 или более совершенными АСО-2ВМ. Изначально машина несла четыре таких устройства с 26 помеховыми патронами в каждом. Использовались ложные тепловые цели и дипольные отражатели. В дальнейшем, по опыту войны в Афганистане, строящиеся и модернизируемые штурмовики начали оснащать дополнительными автоматами. Общий боекомплект помеховых патронов был доведен до 416 штук, что повысило безопасность боевой работы.
Необходимо отметить, что защитить самолет от атаки можно не только при помощи разных устройств и приборов. Грамотное боевое применение штурмовой авиации тоже положительно сказывается на боевой живучести. Так, во время боевых действий в Афганистане летчики-штурмовики старались выполнять атаки из-за пределов зоны ответственности вражеской противовоздушной обороны, что известным образом сокращало риски.
Броневая защита
На этапе проектирования штурмовика Су-25 инженеры учли возможность поражения самолета разными вооружениями. Поиск оптимальных средств защиты осуществлялся как методами математического моделирования, так и при помощи натурных испытаний. Макетные образцы обстреливались с применением различного вооружения и подрывались боевыми частями ракет. По итогам таких работ был сформирован уникальный комплекс защиты, включающий как бронирование, так и иные средства.
Главным элементом защиты «Грача» является цельносварная кабина, выполненная из панелей титановой брони типа АБВТ-20. Спереди и сбоку пилота и приборы прикрывает 24-мм броня, снизу – 10-мм, задняя стенка имеет толщину 10 и 17 мм. Также используются лобовой блок бронестекла ТСК-137 толщиной 57 мм и 6-мм верхний козырек. Конструкция броневой кабины прорабатывалась с учетом компоновки самолета, благодаря чему обшивка и различные агрегаты выполняют функции дополнительной защиты пилота. В итоге обеспечена всеракурсная защита от крупнокалиберных пулеметов. На наиболее опасных направлениях пилот защищен от 30-мм снарядов.
Титановая кабина пилота в ходе сборки. Фото Aviadejavu.ru
В первой версии проекта Су-25 бронирование также имел расходный бак, размещенный в центре фюзеляжа, между двигателями. Снизу и сзади его прикрыли 8-мм стальной броней. По бокам расположили 18-мм алюминиевую броню.
По опыту эксплуатации техники в Афганистане был разработан улучшенный вариант бронирования. Такую защиту получали серийные машины, строившиеся с середины 1987 года. Модернизация защиты предусматривала усиление бронирования силовой установки, топливной системы и других критически важных агрегатов. Следует отметить, что состав броневых деталей постоянно изменялся, и потому заметные отличия могут присутствовать даже у самолетов одной серии.
С 1987 года внутри фюзеляжа Су-25, между расходным баком и двигателями, монтировались 5-мм стальные бронеплиты длиной 1,5 м. Над днищем хвостовой части появились 17-мм титановые плиты, прикрывающие топливопроводы. Маслобак правого двигателя получил такую же защиту. Бак в левой мотогондоле не удалось защитить из-за отсутствия места для брони. Под килем, внутри фюзеляжа, появилась 5-мм стальная деталь, прикрывающая блок управления автоматами сброса отражателей. Часть труб топливной системы переделали и оснастили легкой защитой.
Подножка на борту фюзеляжа возле кабины — тоже элемент титановой бронезащиты. Фото Wikimedia Commons
Годом позже в серию пошли новые детали бронирования, предназначенные для защиты прицельного и навигационного оборудования самолета. На бортах носовой части фюзеляжа имелось по паре люков для доступа в приборные отсеки. Крышки этих люков теперь оснащались 18-мм алюминиевыми бронеплитами.
«Летающие танки» первых серий получали набор броневых деталей общей массой 755 кг. В дальнейшем, по мере модернизации защиты и внедрения новых деталей, масса брони росла. Полный набор титановых, стальных и алюминиевых деталей с 1988 года весил 1100 кг. При этом дополнительные 350 кг брони дали заметный прирост живучести.
Защита без брони
Повышению живучести способствовали не только броня, но и различные инженерные решения или особые компоненты. Так, большое расстояние между двигателями резко сократило вероятность их одновременного поражения. Также были приняты меры, направленные на повышение устойчивости систем управления, топливных баков и т.д.
В системах управления самолетом используется жесткая проводка, построенная на основе стальных и титановых тяг диаметром до 40 мм. Тяги управления рулями дублируются и разносятся по разным бортам фюзеляжа, что исключает их одновременное поражение. Схожим образом построены средства управления двигателем. Тяги, идущие к двигателям, изначально изготавливались из титана. Затем их заменили огнеустойчивыми стальными. Все тяги управления способны продолжать работу после попаданий осколков или пуль калибра до 12,7 мм.
Помимо бронирования топливная система «Грача» получила средства защиты от пожаров и разрушений. Все баки имеют протектирование в виде 20-мм слоя латексной губки и капроновой ткани. Внутренний объем бака заполняется пенополиуретаном. Перегородки из ППУ также устанавливались за пределами баков: они предназначались для защиты смежных отсеков от выплескивания топлива при повреждении бака. Наличие ППУ позволяло в десятки раз снизить давление в баке при взрыве, повышая стойкость к гидроудару и фугасному воздействию снарядов. Общая масса заполнителя баков составляла 40 кг.
На борту Су-25 присутствует система пожаротушения. Первая ее версия включала средства сигнализации ССП-2И, два огнетушителя с фреоном, а также распыляющие коллекторы, обеспечивающие подвод тушащей смеси к двигателям. В дальнейшем система пожаротушения получила два дополнительных огнетушителя и обновленные коллекторы, выведенные в мотогондолы и соседние отсеки оборудования. Изменились средства управления тушением. При нажатии всего одной кнопки автоматически отключалась подача топлива в двигатель и запускался огнетушитель.
Комплексная защита
Как видим, самолет-штурмовик Су-25 получил уникальный набор разнородных средств защиты, обеспечивавших высокую боевую живучесть даже в сложных условиях. Во время боя летчик мог вовремя узнать о работе РЛС противника и готовящейся атаке, что позволяло ему построить противозенитный или противоракетный маневр и уйти от атаки. Кроме того, для защиты от атак с применением ракет или иного вооружения можно было использовать помеховые патроны или подвесную станцию помех.
Если этот рубеж защиты не справлялся со своей работой, то у самолета все еще оставались серьезные шансы. Обстрел из стрелкового оружия не представлял особой угрозы; пилот и критически важные агрегаты находились под защитой брони. Более серьезные угрозы в виде управляемых ракет могли выводить из строя двигатель и повреждать прочие системы, но часть важных агрегатов оставалась целой. Благодаря этому самолет получал шанс уйти из опасного района и даже вернуться на базу.
Штурмовики Су-25 впервые смогли показать себя в ходе войны в Афганистане. Уже в 1980 году были запущены войсковые испытания, в которых приняли участие четыре такие машины. В дальнейшем началась полноценная эксплуатация с наращиванием численности техники. В целом, за несколько лет работы в Афганистане «Грачи» показали высокую живучесть и устойчивость к различным повреждениям. Тем не менее, возникла необходимость в дополнении имеющихся средств защиты, и в 1987 году началась сборка улучшенных самолетов. Результаты применения Су-25 в Афганистане раскрывают потенциал этого самолета, в первую очередь, в контексте средств защиты.
С 1980 по 1989 годы через Афганистан прошло несколько десятков штурмовиков; самолеты выполнили десятки тысяч боевых вылетов. Среднее годовое количество вылетов на самолет в отдельные периоды превышало 300-320. Несмотря на активную боевую работу, потери техники и личного состава были невелики. За все время противнику удалось сбить не более 22-25 самолетов. Прочие потери произошли на земле, при обстреле аэродромов. Подавляющее большинство безвозвратных потерь пришлось на переносные зенитные ракетные комплексы противника.
Стрелковое оружие доставляло летчикам проблемы, но приводило лишь к необходимости мелкого или среднего ремонта. В среднем штурмовик «привозил» из боевого вылета до 80-100 мелких пробоин, в том числе с повреждениями внутренних агрегатов. При этом он сохранял работоспособность, тогда как другие самолеты фронтовой авиации ВВС СССР не могли выдержать такие повреждения.
Анализ открытых источников показывает, что основной причиной гибели самолетов Су-25 являлось повреждение планера и систем управления, исключающее дальнейший полет. Случаи взрыва топливных баков от огня противника не зафиксированы. Также нет достоверных сведений о поражении пилотов огнем с земли. Это наглядно показывает эффективность примененной защиты.
Результат попадания ракеты ПЗРК. Мотогондола и двигатель повреждены, но самолет смог вернуться на базу. Фото Oruzhie.info
После Афганистана советские / российские и зарубежные Су-25 неоднократно участвовали в различных вооруженных конфликтах, решали боевые задачи и несли потери. Причины и специфика потерь в этих войнах мало отличались от зафиксированных в Афганистане.
Некоторые выводы
Как уже упоминалось, в ходе разработки будущего штурмовика Су-25 был проведен большой объем исследований, направленных на создание высокоэффективного комплекса средств защиты. По их результатам самолет получил броневые элементы, защищенную топливную систему, средства управления высокой живучести, а также автоматы отстрела и т.д. Все это позволило спасти жизни множества летчиков.
В последние десятилетия было разработано несколько новых модификаций «Грача», отличавшихся от базовой машины, прежде всего, бортовой аппаратурой. Средства защиты при этом не перерабатывались. Имеющийся комплекс хорошо зарекомендовал себя, и потому не нуждается в принципиальных изменениях. Конструкторы заменяют отдельные компоненты, но не изменяют основные принципы. Этот факт может быть еще одним доказательством правильности идей, лежащих в основе проекта Су-25.
По материалам:
http://airwar.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-123.html
Бедретдинов И. Рождение «Грача» // Авиация и космонавтика, 2010 №2.
Марковский В.Ю., Приходченко И.В. Штурмовик Су-25 «Грач». Бронированный наследник Ил-2 – М.: Яуза: ЭКСМО: 2011.
Марковский В.Ю. Штурмовик Су-25 в Афганистане. – М.: Экспринт, 2006.
Защита от нападения
Едва ли не лучший способ защитить себя – уклониться от атаки противника или предотвратить поражение его оружием. Для решения таких задач Су-25 изначально несли несколько приборов разного рода. Задача своевременного выявления готовящейся атаки решалась при помощи станций предупреждения об облучении СПО-15Л/ЛМ «Береза». Приемные антенны этой станции помещаются на крыле и киле. Она должна выявлять излучение радиолокационных станций истребителей или зенитных систем и предупреждать летчика об опасности.
Начиная с самых первых модификаций, Су-25 способен нести станции постановки помех разных типов. Первым изделием такого рода, совместимым с этими штурмовиками, стала станция СПС-141МВГ «Гвоздика», выполненная в виде подвесного контейнера. Она обеспечивала прием сигнала РЛС противника, обрабатывала его и передавала обратно с внесением дополнительной помеховой модуляции.
На случай применения противником ракетного вооружения с инфракрасной или радиолокационной головкой самонаведения Су-25 получил т.н. автоматы сброса отражателей. Самолеты первых серий комплектовались изделиями АСО-2В-01 или более совершенными АСО-2ВМ. Изначально машина несла четыре таких устройства с 26 помеховыми патронами в каждом. Использовались ложные тепловые цели и дипольные отражатели. В дальнейшем, по опыту войны в Афганистане, строящиеся и модернизируемые штурмовики начали оснащать дополнительными автоматами. Общий боекомплект помеховых патронов был доведен до 416 штук, что повысило безопасность боевой работы.
Необходимо отметить, что защитить самолет от атаки можно не только при помощи разных устройств и приборов. Грамотное боевое применение штурмовой авиации тоже положительно сказывается на боевой живучести. Так, во время боевых действий в Афганистане летчики-штурмовики старались выполнять атаки из-за пределов зоны ответственности вражеской противовоздушной обороны, что известным образом сокращало риски.
Броневая защита
На этапе проектирования штурмовика Су-25 инженеры учли возможность поражения самолета разными вооружениями. Поиск оптимальных средств защиты осуществлялся как методами математического моделирования, так и при помощи натурных испытаний. Макетные образцы обстреливались с применением различного вооружения и подрывались боевыми частями ракет. По итогам таких работ был сформирован уникальный комплекс защиты, включающий как бронирование, так и иные средства.
Главным элементом защиты «Грача» является цельносварная кабина, выполненная из панелей титановой брони типа АБВТ-20. Спереди и сбоку пилота и приборы прикрывает 24-мм броня, снизу – 10-мм, задняя стенка имеет толщину 10 и 17 мм. Также используются лобовой блок бронестекла ТСК-137 толщиной 57 мм и 6-мм верхний козырек. Конструкция броневой кабины прорабатывалась с учетом компоновки самолета, благодаря чему обшивка и различные агрегаты выполняют функции дополнительной защиты пилота. В итоге обеспечена всеракурсная защита от крупнокалиберных пулеметов. На наиболее опасных направлениях пилот защищен от 30-мм снарядов.
Титановая кабина пилота в ходе сборки. Фото Aviadejavu.ru
В первой версии проекта Су-25 бронирование также имел расходный бак, размещенный в центре фюзеляжа, между двигателями. Снизу и сзади его прикрыли 8-мм стальной броней. По бокам расположили 18-мм алюминиевую броню.
По опыту эксплуатации техники в Афганистане был разработан улучшенный вариант бронирования. Такую защиту получали серийные машины, строившиеся с середины 1987 года. Модернизация защиты предусматривала усиление бронирования силовой установки, топливной системы и других критически важных агрегатов. Следует отметить, что состав броневых деталей постоянно изменялся, и потому заметные отличия могут присутствовать даже у самолетов одной серии.
С 1987 года внутри фюзеляжа Су-25, между расходным баком и двигателями, монтировались 5-мм стальные бронеплиты длиной 1,5 м. Над днищем хвостовой части появились 17-мм титановые плиты, прикрывающие топливопроводы. Маслобак правого двигателя получил такую же защиту. Бак в левой мотогондоле не удалось защитить из-за отсутствия места для брони. Под килем, внутри фюзеляжа, появилась 5-мм стальная деталь, прикрывающая блок управления автоматами сброса отражателей. Часть труб топливной системы переделали и оснастили легкой защитой.
Подножка на борту фюзеляжа возле кабины — тоже элемент титановой бронезащиты. Фото Wikimedia Commons
Годом позже в серию пошли новые детали бронирования, предназначенные для защиты прицельного и навигационного оборудования самолета. На бортах носовой части фюзеляжа имелось по паре люков для доступа в приборные отсеки. Крышки этих люков теперь оснащались 18-мм алюминиевыми бронеплитами.
«Летающие танки» первых серий получали набор броневых деталей общей массой 755 кг. В дальнейшем, по мере модернизации защиты и внедрения новых деталей, масса брони росла. Полный набор титановых, стальных и алюминиевых деталей с 1988 года весил 1100 кг. При этом дополнительные 350 кг брони дали заметный прирост живучести.
Защита без брони
Повышению живучести способствовали не только броня, но и различные инженерные решения или особые компоненты. Так, большое расстояние между двигателями резко сократило вероятность их одновременного поражения. Также были приняты меры, направленные на повышение устойчивости систем управления, топливных баков и т.д.
В системах управления самолетом используется жесткая проводка, построенная на основе стальных и титановых тяг диаметром до 40 мм. Тяги управления рулями дублируются и разносятся по разным бортам фюзеляжа, что исключает их одновременное поражение. Схожим образом построены средства управления двигателем. Тяги, идущие к двигателям, изначально изготавливались из титана. Затем их заменили огнеустойчивыми стальными. Все тяги управления способны продолжать работу после попаданий осколков или пуль калибра до 12,7 мм.
Помимо бронирования топливная система «Грача» получила средства защиты от пожаров и разрушений. Все баки имеют протектирование в виде 20-мм слоя латексной губки и капроновой ткани. Внутренний объем бака заполняется пенополиуретаном. Перегородки из ППУ также устанавливались за пределами баков: они предназначались для защиты смежных отсеков от выплескивания топлива при повреждении бака. Наличие ППУ позволяло в десятки раз снизить давление в баке при взрыве, повышая стойкость к гидроудару и фугасному воздействию снарядов. Общая масса заполнителя баков составляла 40 кг.
На борту Су-25 присутствует система пожаротушения. Первая ее версия включала средства сигнализации ССП-2И, два огнетушителя с фреоном, а также распыляющие коллекторы, обеспечивающие подвод тушащей смеси к двигателям. В дальнейшем система пожаротушения получила два дополнительных огнетушителя и обновленные коллекторы, выведенные в мотогондолы и соседние отсеки оборудования. Изменились средства управления тушением. При нажатии всего одной кнопки автоматически отключалась подача топлива в двигатель и запускался огнетушитель.
Комплексная защита
Как видим, самолет-штурмовик Су-25 получил уникальный набор разнородных средств защиты, обеспечивавших высокую боевую живучесть даже в сложных условиях. Во время боя летчик мог вовремя узнать о работе РЛС противника и готовящейся атаке, что позволяло ему построить противозенитный или противоракетный маневр и уйти от атаки. Кроме того, для защиты от атак с применением ракет или иного вооружения можно было использовать помеховые патроны или подвесную станцию помех.
Если этот рубеж защиты не справлялся со своей работой, то у самолета все еще оставались серьезные шансы. Обстрел из стрелкового оружия не представлял особой угрозы; пилот и критически важные агрегаты находились под защитой брони. Более серьезные угрозы в виде управляемых ракет могли выводить из строя двигатель и повреждать прочие системы, но часть важных агрегатов оставалась целой. Благодаря этому самолет получал шанс уйти из опасного района и даже вернуться на базу.
Штурмовики Су-25 впервые смогли показать себя в ходе войны в Афганистане. Уже в 1980 году были запущены войсковые испытания, в которых приняли участие четыре такие машины. В дальнейшем началась полноценная эксплуатация с наращиванием численности техники. В целом, за несколько лет работы в Афганистане «Грачи» показали высокую живучесть и устойчивость к различным повреждениям. Тем не менее, возникла необходимость в дополнении имеющихся средств защиты, и в 1987 году началась сборка улучшенных самолетов. Результаты применения Су-25 в Афганистане раскрывают потенциал этого самолета, в первую очередь, в контексте средств защиты.
С 1980 по 1989 годы через Афганистан прошло несколько десятков штурмовиков; самолеты выполнили десятки тысяч боевых вылетов. Среднее годовое количество вылетов на самолет в отдельные периоды превышало 300-320. Несмотря на активную боевую работу, потери техники и личного состава были невелики. За все время противнику удалось сбить не более 22-25 самолетов. Прочие потери произошли на земле, при обстреле аэродромов. Подавляющее большинство безвозвратных потерь пришлось на переносные зенитные ракетные комплексы противника.
Стрелковое оружие доставляло летчикам проблемы, но приводило лишь к необходимости мелкого или среднего ремонта. В среднем штурмовик «привозил» из боевого вылета до 80-100 мелких пробоин, в том числе с повреждениями внутренних агрегатов. При этом он сохранял работоспособность, тогда как другие самолеты фронтовой авиации ВВС СССР не могли выдержать такие повреждения.
Анализ открытых источников показывает, что основной причиной гибели самолетов Су-25 являлось повреждение планера и систем управления, исключающее дальнейший полет. Случаи взрыва топливных баков от огня противника не зафиксированы. Также нет достоверных сведений о поражении пилотов огнем с земли. Это наглядно показывает эффективность примененной защиты.
Результат попадания ракеты ПЗРК. Мотогондола и двигатель повреждены, но самолет смог вернуться на базу. Фото Oruzhie.info
После Афганистана советские / российские и зарубежные Су-25 неоднократно участвовали в различных вооруженных конфликтах, решали боевые задачи и несли потери. Причины и специфика потерь в этих войнах мало отличались от зафиксированных в Афганистане.
Некоторые выводы
Как уже упоминалось, в ходе разработки будущего штурмовика Су-25 был проведен большой объем исследований, направленных на создание высокоэффективного комплекса средств защиты. По их результатам самолет получил броневые элементы, защищенную топливную систему, средства управления высокой живучести, а также автоматы отстрела и т.д. Все это позволило спасти жизни множества летчиков.
В последние десятилетия было разработано несколько новых модификаций «Грача», отличавшихся от базовой машины, прежде всего, бортовой аппаратурой. Средства защиты при этом не перерабатывались. Имеющийся комплекс хорошо зарекомендовал себя, и потому не нуждается в принципиальных изменениях. Конструкторы заменяют отдельные компоненты, но не изменяют основные принципы. Этот факт может быть еще одним доказательством правильности идей, лежащих в основе проекта Су-25.
По материалам:
http://airwar.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-123.html
Бедретдинов И. Рождение «Грача» // Авиация и космонавтика, 2010 №2.
Марковский В.Ю., Приходченко И.В. Штурмовик Су-25 «Грач». Бронированный наследник Ил-2 – М.: Яуза: ЭКСМО: 2011.
Марковский В.Ю. Штурмовик Су-25 в Афганистане. – М.: Экспринт, 2006.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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