СМИ: Эр-Рияд поставляет американское оружие террористам в Йемене
Саудовская Аравия и ее союзники по боевым действиям в Йемене передают оружие, закупленное в США, экстремистским формированиям, связанным с сетью «Аль-Каида», говорится в материале CNN, опубликованном по итогам журналистского расследования.
По словам журналистов, Саудовская Аравия и ОАЭ используют американское вооружение в качестве универсальной валюты, позволяющей оставаться в хороших отношениях с террористами, влиять на «политический ландшафт» в Йемене и наращивать доходы конкретных продавцов оружия.
Однако такой подход (передача третьим лицам) нарушает условия контрактов по продаже американских вооружений государствам арабской коалиции, пишут они.
Телеканал направил результаты своего расследования в Пентагон, где сообщили, что по этому вопросу военные уже ведут внутренне расследование.
В прошлом году журналисты рассказали об обнаруженных в Йемене элементах авиабомбы, изготовленной в США. Боеприпас среди прочих был применен на западе страны, где от удара авиации погиб 21 мирный житель, в том числе 11 детей.
Напомним, по данным ООН, с весны 2015 года в Йемене были убиты более 10 тыс. мирных жителей. Среди них около 2 тыс. женщин и 2,4 тыс. детей.
По словам журналистов, Саудовская Аравия и ОАЭ используют американское вооружение в качестве универсальной валюты, позволяющей оставаться в хороших отношениях с террористами, влиять на «политический ландшафт» в Йемене и наращивать доходы конкретных продавцов оружия.
Однако такой подход (передача третьим лицам) нарушает условия контрактов по продаже американских вооружений государствам арабской коалиции, пишут они.
Возникает вопрос, не потеряли ли США контроль над ключевым союзником, ведущим одну из самых ужасных войн последнего десятилетия, и достаточно ли ответствен Эр-Рияд, чтобы иметь возможность продолжать закупку современного оружия и боевой техники,говорится в материале.
Телеканал направил результаты своего расследования в Пентагон, где сообщили, что по этому вопросу военные уже ведут внутренне расследование.
В прошлом году журналисты рассказали об обнаруженных в Йемене элементах авиабомбы, изготовленной в США. Боеприпас среди прочих был применен на западе страны, где от удара авиации погиб 21 мирный житель, в том числе 11 детей.
Напомним, по данным ООН, с весны 2015 года в Йемене были убиты более 10 тыс. мирных жителей. Среди них около 2 тыс. женщин и 2,4 тыс. детей.
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