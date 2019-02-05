СМИ: Эр-Рияд поставляет американское оружие террористам в Йемене

Возникает вопрос, не потеряли ли США контроль над ключевым союзником, ведущим одну из самых ужасных войн последнего десятилетия, и достаточно ли ответствен Эр-Рияд, чтобы иметь возможность продолжать закупку современного оружия и боевой техники,

Саудовская Аравия и ее союзники по боевым действиям в Йемене передают оружие , закупленное в США, экстремистским формированиям, связанным с сетью «Аль-Каида», говорится в материале CNN , опубликованном по итогам журналистского расследования.По словам журналистов, Саудовская Аравия и ОАЭ используют американское вооружение в качестве универсальной валюты, позволяющей оставаться в хороших отношениях с террористами, влиять на «политический ландшафт» в Йемене и наращивать доходы конкретных продавцов оружия.Однако такой подход (передача третьим лицам) нарушает условия контрактов по продаже американских вооружений государствам арабской коалиции, пишут они.говорится в материале.Телеканал направил результаты своего расследования в Пентагон, где сообщили, что по этому вопросу военные уже ведут внутренне расследование.В прошлом году журналисты рассказали об обнаруженных в Йемене элементах авиабомбы, изготовленной в США. Боеприпас среди прочих был применен на западе страны, где от удара авиации погиб 21 мирный житель, в том числе 11 детей.Напомним, по данным ООН, с весны 2015 года в Йемене были убиты более 10 тыс. мирных жителей. Среди них около 2 тыс. женщин и 2,4 тыс. детей.