Как страны Азии укрепляют свою ПВО: нет предела разнообразию подходов

Имея несколько странное ассорти из устаревших систем ПВО, в основном из российского происхождения, Индия имеет огромную потребность в подобных системах. В 2012 году индийская армия признала, что 97% ее средств ПВО устарело, причем все это усугубляется причудливыми процессами закупок.Индийская армия на данный момент реализует несколько программ, включая зенитную артиллерию, системы ближней ПВО и ракеты класса «земля-воздух» малой дальности. Работа по замене пушек, 40 мм L/70 и 23 мм ЗУ-23-2, была приостановлена после того, как в 2012 году компания Rheinmetall Air Defence попала в черный список.Тем не менее, компания Bharat Electronics Ltd (BEL) в настоящее время модернизирует L/70, a Punj Lloyd модернизирует ЗУ-23-2. BEL модернизировала также 48 гусеничных комплексов ЗСУ-23-4 «Шилка».Совет по оборонным закупкам в 2015 году одобрил требование армии на сумму 2,6 миллиарда долларов по буксируемым 30-мм зенитным установкам дальнобойностью 4 км. Министерство обороны выпустило запрос информации для местных компаний в мае 2014 года после неудачных попыток привлечь иностранные компании. Впрочем, этот процесс почти совсем застопорился и запрос предложений пока не выпущен. Победитель получит контракт на 1102 пушки, которые будут изготовлены в течение 15 лет; первые 428 систем должны будут поставлены в первые пять лет.Что касается ПВО малой дальности, то на поставку 5175 ракет и 1000 сдвоенных пусковых установок были отобраны три претендента, включая российский комплекс 9К338 «Игла-С» от КБМ, Mistral от MBDA и RBS 70 NG от Saab. Индия хочет иметь переносные комплексы со сдвоенной пусковой установкой или комплексы, устанавливаемые на машины. Эта деятельность по замене стоящих на вооружении систем «Игла-М» датируется 2010 годом, а испытания проходили с 2012 по 2017 год.В ноябре 2017 года министерство обороны объявило о том, что комплекс 9К338 «Игла-С» компании КБМ занял последнее место в списке заявителей. Комплекс «Игла-С» плохо показал себя в некоторых полевых испытаниях, по меньшей мере, в тех, в которых участвовал. Проблемы заключались в неудачных пусках и захватах целей, а также в отсутствии хорошего прицела. Тем не менее, «Игла-С» остался в конкурсе, министерство обороны никаких карательных мер не приняло, а в январе 2018 года было объявлено о техническом соответствии всех трех претендентов. В мае же глава Рособоронэкспорта заявил, что «после открытия тендеров комплекс «Игла-С» оказался более экономически выгодным по сравнению с конкурентами».Представитель компании Saab особо отметил удобство эксплуатации RBS 70 NG сказав, что солдаты могут очень быстро научиться обращению с ним. В компании также подчеркнули, что его ракете с наведением по лазерному лучу невозможно поставить помехи. Фирма объединилась с местной Bharat Forge для участи в этом конкурсе. Варианты RBS 70 стоят на вооружении армий Австралии, Индонезии, Пакистана, Сингапура и Таиланда.Представитель компании MBDA пояснил: «Предложение MBDA полностью совместимо с индийскими требованиями и лучшее в своем классе благодаря очень высоким характеристикам ракеты во всех условиях и против всего набора угроз, а также самой высокой вероятности поражения, что подтвердили испытания в Индии. Индия уже выбрала комплекс Mistral для вооружения своих вертолетов Light Advanced Helicopter и Light Combat Helicopter, поэтому использование Mistral также в задачах ближней ПВО может дать Индии большие ценовые, логистические и эксплуатационные преимущества».В компании MBDA также отметили, что ракета Mistral типа «выстрелил-забыл» «отличается тем, что каждая ее основная подсистема существенным образом доработана и усовершенствована исходя из отзывов и замечаний эксплуатантов».Российская компания КБМ была объявлена предпочтительным заявителем, на следующем этапе будут проведены переговоры по стоимости. Затем, как предписывают правила, перед подписанием любого контракта сделка должна быть одобрена комитетом по безопасности. Подписание контракта ожидалось в конце прошлого года, но пока никакой информации по нему нет.Из закупаемых количества 2315 ракет будут куплены готовыми, а оставшиеся должны быть собраны по лицензии на индийском предприятии Bharat Dynamics Ltd (BDL). Из них 1260 ракет будут поставлены компании BDL комплектами для узловой сборки, 1000 ракет полностью разобранными и 600 штук будут полностью изготовлены по документации Продавца.На недавней выставке DefExpo российское предприятие представило свой новый ПЗРК 9КЗЗЗ «Верба», но индийские правила не позволяют менять изделие в входе тендера. Победа комплекса «Игла-С» - особенно после того, как Индия заказала комплексы С-400 - может привести к наложению Соединенными Штатами санкций в соответствии с Законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций».В начале 2017 года министерство обороны отменило конкурс по ракетам «земля-воздух» малой дальности, решив закупить два дополнительных полка ракет Akash местного производства. Индийской армии необходимы восемь полков с ракетами дальностью 20 км быстрого реагирования с целью замены комплексов 9К33М2 "Оса" еще советской эпохи.Вернемся к индийским ВВС, которые заменяют 40-мм установки L/70 и 23-мм ЗУ-23-2, защищающие их авиабазы. Это реализуется в рамках конкурса «Покупай и делай в Индии» стоимостью 15 миллиардов долларов, объявленного в декабре 2017 года по пушкам дальнобойностью 3,5 км. Общая потребность составляет 244 пушки (61 батарея), радары управления огнем и 204000 снарядов. К участию в конкурсе были приглашены только местные компании, хотя они могут объединяться с зарубежными партнерами. Победившая платформа будет принята на вооружение в течение 7 лет и интегрирована с системами управления ВВС Индии. В октябре компания Israel Aerospace Industries (IAt) объявила о контракте стоимостью 550 миллионов долларов на свою систему Sky Capture с «армией азиатской страны». Несмотря на отказ назвать заказчика, можно с большой долей вероятности говорить об Индии. Решение от IAI представляет собой систему командования и управления для зенитных орудий, включая радары управления огнем и оптико-электронные системы. При необходимости она может управлять ракетами «земля-воздух» малой дальности и системами предупреждения о лазерном облучении.Высокоскоростная ракета Starstreak дальностью 7 км и скоростью более 3 чисел маха хорошо зарекомендовала себя в Юго-Восточной Азии, где три страны приняли на вооружение эту ракету с лазерным наведением разработки компании Thales UK. В 2015 году Малайзия заказала неназываемое количество пусковых установок Lightweight Multiple Launchers Next Generation (LML-NG) конфигураций RapidRover и RapidRanger на сумму 130 миллионов долларов; в стоимости контракта были учтены списанные ракеты Starburst.Компания Global Komited поставляет машины Weststar GK-M1 4x4, на которых устанавливаются установки LML, каждая с тремя готовыми к пуску ракетами Starstreak. Между тем, RapidRanger устанавливается на бронеавтомобили URO 4x4 VAMTAC, которые без проблем могут сопровождать механизированные подразделения. В состав системы также входят возимые радары Control Master 200 и рабочие станции Control View C2. Малайзия заказала шесть установок RapidRanger, каждая с четырьмя готовыми к пуску ракетами. Экипаж три человека обслуживает установку RapidRanger: командир водитель и оператор.В октябре на полигоне Johor в рамках приемочных испытаний были проведены боевые пуски ракет Starstreak. Эти ракеты получит 32-й артиллерийский полк, подразделение ПВО малазийского флота и дивизион ПВО малазийских ВВС. Артиллерийский полк получит комплекс в трех конфигурациях, а остальные получат конфигурации RapidRover и LML.В 2012 году Таиланд стал первым заказчиком комплексов Starstreak в этом регионе, заказав в 2015 году вторую партию для своей армии. Эти пусковые установки устанавливаются на легкие автомобили 4x4.Командование ПВО тайской армии также имеет на вооружении зенитные пушки. Официально на вооружение в августе были приняты комплексы Skyguard 3 компании Rheinmetall, позднее Таиланд заказал четыре доплеровских радара с дальностью действия 20 км и 8 сдвоенных буксируемых 35-мм пушек Oerlikon GDF-007 в 2015 году.Пушка GDF-007 может вести снарядами воздушного подрыва AHEAD (Advanced Hit Efficiency and Destruction), которые снаряжены 152 тяжелыми вольфрамовыми поражающими элементами. Кроме того, в арсенал зенитной артиллерии входят пушки М42 Duster, M163 Vulcan, буксируемые М167 Vulcan, Bofors L/70 и китайские 57-мм Туре 59 и 37-мм Туре 74.Помимо Таиланда пушки из семейства Oerlikon GDF также приняли на вооружение еще несколько азиатских стран: сингапурские ВВС располагают моделями GDF-001 и GDF-003: малазийская армия моделью GDF-003; армия Индонезии имеет в своем составе подразделения GDF; Пакистан имеет модель GDF-005; Южная Корея купила модель GDF-003; и Тайвань имеет порядка 50 пушек GDF-003 (позднее модернизированы до конфигурации GDF-006), соединенные с 24 радарами Skyguard.Компания Rheinmetall поставила первую модульную систему Skyshield с 35-мм револьверной пушкой индонезийским ВВС в 2014 году. Rheinmetall получила контракт на поставку шести систем, боеприпасов, материально-техническое снабжение и интегрированные ПЗРК для защиты авиабаз. Индонезия установила пушку на шестиколесные грузовики. В связи с растущей обеспокоенностью Джакарты по поводу китайских претензий в Южно-Китайском море страна установила несколько комплексов Oerlikon Skyshield (фото внизу) на островах архипелага Натуна (Бунгуран).Индонезийская армия имеет на вооружения эклектичную смесь систем ближней ПВО, включая польские комплексы Grom (установлены на автомобилях Land Rover), Mistral, китайские OW-3 и шведские RBS 70. В 2003 году армия также приобрела у Китая 23-мм зенитные пушки Giant Bow II. На учениях, проводившихся в мае 2017 года, одна из этих пушек в результате поломки открыла беспорядочную стрельбу, убив 4 и ранив 8 солдат.Индонезия также имеет на вооружении системы Starstreak. Выдав заказ в 2014 году, Джакарта получила достаточно ракет для оснащения пяти батарей в составе своей системы ForceShield. Система была куплена в обеих конфигурациях: RapidRanger на машинах URO VAMTAC и RapidRover на машинах Land Rover Defender.Впервые индонезийский корпус морской пехоты провел боевые стрельбы из новой зенитной буксируемой пушки производства Norinco в августе 2016 года. Второй батальон ПВО оснащен четырьмя такими 35-мм спаренными установками Туре 90 (экспортное обозначение PG99) и одним радаром управления огнем AF902, но не исключено, что будет закуплено еще некоторое количество этих систем. Пушка имеет дальнобойность 4000 метров и обслуживается расчетом из пяти человек.Филиппины очень ограничены в возможностях ближней ПВО, но в рамках своей программы модернизации Horizon 2, проводящейся в 2018-2022 годы, филиппинская армия хочет получить две батареи ПЗРК. Впрочем, закупка вряд ли случится ранее 2021-2022 года в связи со сменой приоритетов. Филиппинские ВВС также имеют потребности в наземных комплексах ПВО.В сингапурских ВВС установленные на грузовик комплексы SPYDER-SR израильской компании Rafael заменили комплексы Rapier. Ракеты нового комплекса имеет радиус действия 20 км. Первая система, установленная на грузовик MAN, была показана в середине 2011 года, а о полной боевой готовности было объявлено в июле 2018 года. Сингапур имеет также на вооружении комплексы «Игла», Mistral и RBS 70 (некоторые установлены на автомобили V-200). В состав механизированного комплекса «Игла» входит пусковая установка с шестью ракетами, установленными на шасси гусеничного бронетранспортера М113. Существует два варианта этого комплекса: Weapon Fire Unit оснащен пусковыми установками ракет «Игла», a Integrated Fire Unit оборудован еще и дополнительным радаром. Кстати, Вьетнам и Индия также имеют на вооружение израильские комплексы SPYDER.Китай способен предложить на экспорт ошеломляющее число наземных комплексов ПВО, многие производства корпорации Norinco. Например, в настоящее время она продвигает свою новый зенитный самоходный комплекс SWS2. Он включает 35-мм револьверную пушку и четыре ракеты «земля-воздух» на базе модели TY-90, установленные на шасси VN1. Эти ракеты с максимальной дальностью 6 км используются в зенитном комплексе Yi-Tian, базирующимся на шасси WMZ551 6x6.Машина VN1 известна в китайской армии под обозначением Туре 09; китайские военные, по всей видимости, используют вариант SWS2 с шестиствольной 30-мм пушкой. Изображения машины этого типа на учениях в провинции Гуанчжоу впервые появился в местных новостях в 2013 году.Что касается гусеничных зенитных самоходных установок, то здесь необходимо отметить новейшую модель PGZ07, стоящую на вооружении китайской армии. Эта система со сдвоенными 35-мм пушками была принята на вооружение в 2011 году. Машины ПВО имеют радар сопровождения целей в передней части башни и радар наблюдения в задней части. Предыдущая гусеничная установка PGZ95, предназначенная для действий совместно с боевыми подразделениями китайской армии, массой 22,5 тонны имеет 4 25-мм пушки и 4 ракеты малой дальности QW-2 с радиусом действия 6 км.В 80-х годах Китай скопировал французскую ракету Crotale и дал ей свое обозначение HQ-7. Новый вариант имеет дальность действия 17 км. Еще одна ракета земля-воздух НQ-6А также базируется на европейской ракете, на этот раз на итальянской Aspide. Она имеет радиус действия 18 км.Ракета НQ-6А входит в комплекс вооружения, размещаемый на грузовике LO2000; помимо этих ракет на нем установлена семиствольная 30-мм пушка и соответствующий радар. Китай также скопировал комплекс Тор-М1, купленный у России, создав гусеничный комплекс НО-17.Китайская промышленность создала несколько различных ПЗРК. Например, ракета с инфракрасным наведением QW-2 представляет собой копию ракеты Иглу-1 дальностью 6 км. Китайская корпорация China Aerospace Science Industrial Corporation (CASIC) производит семейство QW, включая более новые QW-3, QW-18 и QW-19; некоторые из них были проданы в такие страны, как Судан и Туркменистан. Кроме того, на вооружении китайской армии находятся ПЗРК HY-6/FN-6 и HN-5A/B. ПЗРК FN-16, проданный Камбодже, представляет собой обновленный вариант с дальностью 6 км; в Бангладеш же комплекс FN-16 производится по лицензии.Тайваньская армия уже более 20 лет эксплуатирует комплекс Avenger на базе бронеавтомобиля HMMWV, однако скоро он будет заменен комплексом Antelope разработки Национального института науки и технологии Chung-Shan. Antelope - четыре ракеты с инфракрасным наведением Tien Chien I, установленные на автомобиль Toyota - уже является стандартным тактическим комплексом ПВО дальностью 9 км. Тайваньская армия запросила подобную систему несколько лет назад, но позднее отклонила запрос в связи со сменой приоритетов подразделений армейской авиации.Япония имеет на вооружении несколько систем местной разработки, включая 52 гусеничных ЗСУ Туре 87 с двумя 35-мм пушками. Принятый на вооружение японских сил самообороны в 1987-2002 году, комплекс Туре 87 представляет собой аналог немецкого комплекса Gepard.ПЗРК Туре 91 разработки компании Toshiba похож на комплекс FIM-92 Stinger американского производства. Японская армия также использует эту же ракету в комплексе Туре 93 Kin-Sam. Он аналогичен системе Avenger на базе HMMWV; пусковая установка с 8 готовыми к пуску ракетами устанавливается на шасси автомобиля Toyota 4x4. Комплекс Туре 81 Tan-SAM, базирующийся на грузовике, был доработан в комплекс Tan-Sam С с усовершенствованной радиоэлектронной защитой и возможностью всепогодного применения. Впрочем, новейшим комплексом ближней ПВО является Туре 11 (или Tan-SAM Kai II) от компании Toshiba, в этом случае 4 ракеты установлены на грузовике Isuzu 6x6.Компания Hanwha из Южной Кореи производит для своей армии комплекс К30 Biho Hybrid. В его состав входят четыре ракеты KP-SAM Shingung (экспортное название Chiron) от компании LIG Nex1, две 30-мм пушки и радар, установленный в башне. Более 200 систем были переделаны из оригинальной системы Biho, которая имела пушки, но не имела ракет. Армия также имеет на вооружении ракеты Chiron, которые входят в состав ПЗРК на треноге. Снаряженная двухцветной ИК-головкой самонаведения, эта ракета имеет дальность 5 км.Кроме того, компания Hanwha сотрудничает с Hyundai Rotem по производству зенитного колесного комплекса Antiaircraft Gun Wheeled Vehicle System, представляющего собой башню Biho Hybrid на шасси 8x8. В 2020 году планируется принять этот комплекс на вооружение. Машина массой 26,5 тонн оборудована оптико-электронной системой сопровождения целей от компании Hanwha с инфракрасной камерой, телекамерой и лазерным дальномером, способной сопровождать беспилотники размером 2,5x2 метра на дальности 5 км.Также южнокорейская армия имеет на вооружении гусеничный комплекс Chunma, который вооружен 8 готовыми к пуску ракетами дальностью 9 км. Армия страны до сих пор эксплуатирует также 20-мм пушку Vulcan, устанавливаемую на машину или трейлер.Компания СЕА Technologies представила впервые радар СЕАТАС на выставке Land Forces 2018 в Аделаиде. Радар с АФАР малой/средней дальности, установленный на бронеавтомобиле Thales Hawkei, предлагается для проекта Project Land 19 Phase 7B, целью которого является принятие на снабжение австралийской армии наземных комплексов ПВО.Зенитный ракетный комплекс NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) производства компаний Kongsberg и Raytheon был отобран для этого проекта в апреле 2017 года в рамках программы по созданию интегрированной системы ПВО и ПРО. Одобрение этого проекта ожидается в 2019 году, правительство выпустило запрос на тендер, в котором головным подрядчиком выступает компания Raytheon Australia.Представитель компании СЕА Technologies сказал, что радар СЕАТАС двухдиапазонный, но отказался назвать его дальность действия. Он подчеркнул, что на данный момент не существует другого невращающегося радара с электронным управляемым лучом такого размера и дальности. Разработка этого решения направлена на снижение рисков, связанных с проектом; опытный образец в настоящее время проходит оценочные испытания в армии.Интересно будет также посмотреть, установит ли Австралия зенитные ракетные комплексы на шасси Boxer Sx8, которую армия выбрала для своих разведывательных полков. В октябре компания Rheinmetall продемонстрировала свою пушку Oerlikon Skyranger (с 35-мм револьверной пушкой Oerlikon Revolver Gun) установленную на шасси Boxer, что может быть привлекательным для вооруженных сил этой страны.В сентябре прошлого года компания Saab Australia получила разрешение на модернизацию армейских комплексов RBS 70 до новейшего стандарта Identification Friend or Foe Mode 5. Эта модернизация ракет, радара Giraffe АМB и системы командования и управления позволит повысить точность идентификации австралийских, американских и других союзных подразделений и тем самым снизить вероятность ошибочного открытия огня по своим силам. Учитывая, что система NASAMS обеспечивает противовоздушную оборону на средней дальности, в компании Saab полагают, что у ее комплекса RBS 70 NG в Австралии имеются хорошие перспективы.