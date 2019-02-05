Филиппины перевооружаются: РПГ-7 вытесняет американские гранатомёты

Основная проблема со старыми гранатометами – в большом количестве некачественных боеприпасов, отсутствии иных зарядов, кроме кумулятивных противотанковых, а также громоздкости переносимого вооружения.

Я до сих пор помню, что еще в 2004 году Первый полк скаутов-рейнджеров выдвинул предложение об использовании этого оружия в боях с террористами.

Когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий.