Филиппины перевооружаются: РПГ-7 вытесняет американские гранатомёты
Филиппинские военные провели испытания российских гранатометов РПГ-7, поступивших на вооружение местных сухопутных сил. Видеозапись испытаний выложил на своем аккаунте в Facebook командир 33-й пехотного батальона подполковник Гарольд Кабунок.
Российский РПГ идет на замену М67 – безоткатного 90-мм орудия образца 50-х годов, которое относится к классу гранатомётов. Его вес чуть более 15 кг в неснаряженном виде. Оно, в первую очередь, предназначено для уничтожения бронированных целей, однако может применяться и в качестве противопехотного оружия.
- написал в своем блоге Гарольд Кабунок.
Он охарактеризовал РПГ-7 как «легкий, портативный, очень простой в управлении даже для новичков-рядовых».
- добавил указанный военный.
Соглашение, предусматривающее поставку 744 гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним было заключено в октябре 2017 года. Общая сумма контракта составила 408 миллионов песо (511 миллионов рублей).
Особенностью данного соглашения стало то, что это первая поставка такого вооружения из РФ в Манилу. Филиппины наряду с Брунеем долгое время оставались государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, не закупавшими российское оружие. Ситуация стала меняться лишь с приходом к власти нового президента Родриго Дутерте.
- заявил Дутерте.
Российский РПГ идет на замену М67 – безоткатного 90-мм орудия образца 50-х годов, которое относится к классу гранатомётов. Его вес чуть более 15 кг в неснаряженном виде. Оно, в первую очередь, предназначено для уничтожения бронированных целей, однако может применяться и в качестве противопехотного оружия.
Основная проблема со старыми гранатометами – в большом количестве некачественных боеприпасов, отсутствии иных зарядов, кроме кумулятивных противотанковых, а также громоздкости переносимого вооружения.
- написал в своем блоге Гарольд Кабунок.
Он охарактеризовал РПГ-7 как «легкий, портативный, очень простой в управлении даже для новичков-рядовых».
Я до сих пор помню, что еще в 2004 году Первый полк скаутов-рейнджеров выдвинул предложение об использовании этого оружия в боях с террористами.
- добавил указанный военный.
Соглашение, предусматривающее поставку 744 гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним было заключено в октябре 2017 года. Общая сумма контракта составила 408 миллионов песо (511 миллионов рублей).
Особенностью данного соглашения стало то, что это первая поставка такого вооружения из РФ в Манилу. Филиппины наряду с Брунеем долгое время оставались государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, не закупавшими российское оружие. Ситуация стала меняться лишь с приходом к власти нового президента Родриго Дутерте.
Когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий.
- заявил Дутерте.
- Использованы фотографии:
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