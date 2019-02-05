Москву захлестнула волна телефонных сообщений о минировании

Начавшаяся сегодня в Москве около 10-30 мск.вр. волна "телефонного минирования" не прекращается, число звонков и сообщений о минировании различных объектов уже перевалило за двести. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Как сообщил источник издания, на 14-30 количество звонков о минировании перевалило за двести, и они продолжают поступать. Кроме звонков, угрозы поступают на электронные адреса различных московских предприятий, учреждений и организаций. Сигналы о минировании поступают с телефонных номеров и IP-адресов, зарегистрированных за рубежом, в основном на Украине.По имеющимся данным, к 15-00 в Москве было проверено порядка 40 объектов, эвакуировано из зданий около 25 тысяч человек. На местах проверок взрывных устройств не обнаружено, экстренные службы столицы продолжают работу. Основная масса анонимных звонков с сообщениями о минировании поступила на телефоны общеобразовательных школ, институтов и университетов. Не обошли своим вниманием "минеры" и торговые центры, куда также поступали сообщения о заложенных бомбах.Необходимо отметить, что волна минирования продолжается уже длительное время и происходит почти по всей территории России. Акция явно заранее спланированная, поскольку звонки совершаются не хаотичным образом. Сообщения о минировании поступают в организации, предприятия, учреждения, где находится в данный момент много народа. А это больницы и поликлиники, торговые центры, учреждения министерства образования. На каждый звонок экстренные службы обязаны отреагировать, ведь за сотней "пустых" звонков может скрываться один настоящий.