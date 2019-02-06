Процесс разборки и сборки автомата АК-12
Это оружие, созданное концерном «Калашников», появилось в 2012 году. Заказчики по-разному встретили его: кто с критикой, кто с одобрением. Однако именно оно на протяжении относительно долгого времени продолжает считаться перспективной разработкой в линейке АК.
Речь идёт об автомате АК-12. В результате модернизации предшествующих моделей АК-74 и АКМ, разработчикам удалось создать образец оружия, соответствующий в определённой степени потребностям ведения боя в современных условиях. Автомат "заточен" под большую эргономику. Приклад складывается в обе стороны, что удобно как для правшей, так и для левшей. Этот автомат разрабатывался как элемент современной экипировки "Ратник".
Для любого владельца автомата важен процесс разборки-сборки. Автомат, по понятным причинам, требует ухода, тем более в случае активной эксплуатации. АК-12 не является в этом плане исключением. В видео, подготовленном концерном «Калашников», эксперт по оружию Сергей Радкевич подробно воспроизводит процесс неполной разборки автомата АК-12, необходимой для чистки и обслуживания оружия, а также процесс сборки этого стрелкового оружия.
Речь идёт об автомате АК-12. В результате модернизации предшествующих моделей АК-74 и АКМ, разработчикам удалось создать образец оружия, соответствующий в определённой степени потребностям ведения боя в современных условиях. Автомат "заточен" под большую эргономику. Приклад складывается в обе стороны, что удобно как для правшей, так и для левшей. Этот автомат разрабатывался как элемент современной экипировки "Ратник".
Для любого владельца автомата важен процесс разборки-сборки. Автомат, по понятным причинам, требует ухода, тем более в случае активной эксплуатации. АК-12 не является в этом плане исключением. В видео, подготовленном концерном «Калашников», эксперт по оружию Сергей Радкевич подробно воспроизводит процесс неполной разборки автомата АК-12, необходимой для чистки и обслуживания оружия, а также процесс сборки этого стрелкового оружия.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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