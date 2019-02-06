Какой доллар для России лучше: за 60 рублей или за 85?

Как это ни парадоксально, но зарубежные эксперты в отношении российской валюты зачастую куда более оптимистичны, чем руководители финансовых и экономических ведомств нашей страны. На старте 2019 года инвестиционный банк Merrill Lynch, который вот уже более десяти лет полностью интегрирован в могучий Bank Of America, а следом за ним агентство Bloomberg спрогнозировали для российской валюты рост курса до отметки 62 рубля за доллар.А при хорошем раскладе может быть и меньше. Хотя нельзя не напомнить, что ещё в конце прошлого года, когда аналитики другой американской корпорации, Fitch, которая входит в «большую тройку» аналитических агентств, заговорили о курсе в 67-68 рублей за доллар. За это их и на Западе, и у нас в стране тут же подвергли самой жёсткой обструкции.Сейчас рублю из-за океана обещают ещё более светлое будущее. Основанием для такой завидной веры в Россию стали сразу несколько факторов, среди которых нефтяной уже отнюдь не главный. Многим сейчас стало понятно, что рубль, который в результате многолетних усилий российского Центробанка стал чем-то вроде инструмента в курсовой игре, фактически перестал быть напрямую привязанным к ценам на чёрное золото. И соответственно, на газ тоже.На первый план для рубля в нынешних условиях вышли другие факторы, прежде всего внутренние ставки и ситуация с инфляцией, а также санкции. Последние фактически предопределяют и то, каким будет внешнеторговый баланс России, и положение дел с её долговыми ценными бумагами.Тот факт, что Россия среди большинства стран с достаточно крупной экономикой имеет едва ли не самую низкую долговую нагрузку, во внимание не принимается. То, что у страны нет или почти нет долгов, это, конечно, прекрасно, но оставаться на мировом долговом рынке в любом случае надо, особенно ради того, чтобы бесперебойно функционировала банковская система страны. Однако в данный конкретный момент западные эксперты уже ничуть не сомневаются в том, что Банк России и дальше будет придерживаться жёсткой кредитно-денежной политики, что практически нивелирует все санкционные удары по нашему суверенному долгу.Ну а по поводу санкций в целом аналитики с Запада вообще взяли на себя смелость заявить, что их, скорее всего, может больше и не быть. Опыт президентства Дональда Трампа в этом убеждает лучше всего. Ну а последний "поворот", сделанный США по адресу структур Олега Дерипаски – это только скромная добавка к тем выводам, которые напрашивались ещё раньше.Чрезмерно патриотично настроенные читатели обязательно выскажут своё возмущение по поводу того, что санкции сняты с компаний, фактически ушедших из-под контроля России. Однако, во-первых, дело обстоит не совсем так, а может быть, с учётом перехода солидного пакета акций «Русала» в российский банк ВТБ, и совсем не так. А во-вторых, опять же, с учётом ряда дополнительных факторов, таких, как оффшорный характер очень значительной доли бизнеса незадачливого олигарха, нельзя забывать, что все его компании были и остаются в чём-то российскими, а в главном – всё же транснациональными.И это, опять же, вопреки убеждённости ура-патриотов, вовсе не так и плохо для России в целом, даже для её стратегических интересов. Оппонента и даже потенциального противника иногда можно неплохо «сдерживать» и за счёт участия в совместных глобальных бизнес-проектах. И пусть даже в каких-то случаях это и не помогает.В целом же оптимизм аналитиков относительно российской валюты на ближайшие год-два базируется на том, что российская экономика медленно, но верно адаптируется к санкционному давлению. Процесс импортозамещения, который на первых порах не вызывал ничего, кроме иронии, теперь уже затронул не только потребительский сектор, но и высокотехнологичные отрасли промышленности, в первую очередь такие, как IT-индустрия. Там, как отмечено в ежегодном обзоре Bloomberg, пресловутый «разворот на Восток» был, похоже, воспринят в качестве отмашки. Сами же представители отрасли отмечают, что они словно услышали сигнал: «Теперь с Китаем можно всё».Очень показательно, что из уст зарубежных экспертов уже звучат поистине амбициозные прогнозы о том, что в ближайшие годы у российской экономики есть возможность войти в топ-5 экономик мира. И всё это на фоне долгое время постепенно снижающихся цен на энергоресурсы. Снижение доли нефтегазовой продукции в российском экспорте до 57-58 процентов оценивается однозначно позитивно. И если в России сообщения о росте экономики в 2018 году на 2,3 процента у кого-то вызвали скепсис, а кто-то вообще говорит только о статистической погрешности, то на Западе те же самые данные сразу оценили по достоинству.Специалисты Merrill Lynch даже специально отмечают последовательную и достаточно успешную реализацию в России таких проектов, как национальные программы развития демографии, здравоохранения. Кроме того, обращается внимание на усилия по созданию в стране современной инфраструктуры, активную поддержку со стороны государства в развитии несырьевого экспорта. Надо ли объяснять, что крупнейшие аналитические рейтинговые агентства не могут не учитывать эти факторы, составляя долгосрочные прогнозы динамики рубля?Но, как оказывается, надо! И надо делать это постоянно, и в тех источниках, которым у нас ещё не перестали доверять. Ведь буквально в те же дни, начало года обязывало, деловая и официальная пресса продолжала обсуждать перспективы рубля в серии развёрнутых интервью с экспертами самого разного ранга и, похоже, столь же разной квалификации. Порой вообще откровенно сомнительной. Все российские эксперты чуть ли не в один голос предупреждали публику о том, что перспективы российского рубля весьма туманны. И вероятность существенного снижения рублёвого курса они считали более реальной, чем перспективу укрепления национальной валюты. К примеру, Александр Купцикевич, аналитик FxPro, ещё с сентября 2018 года не уставал твердить, что 85 рублей за доллар – это только вопрос времени.Набор аргументов в пользу ослабления российского рубля у пессимистов до боли напоминает тот, который обычно приводится за его рост, только со знаком минус. То есть это нефть, санкции, внешнеторговый баланс страны и наполнение бюджета. А поскольку нефть не дорожает, и санкциями нам грозят чуть ли не ежедневно, да и сальдо внешнеторгового баланса у России уже далеко не столь впечатляющее, как в жирные 2000-е годы, надо всерьёз опасаться за рубль. Ну а с долгами у России вообще, на взгляд негативно настроенных экспертов, полный швах, и как раз то, что мы мало берём в долг, тоже должно играть не в пользу рубля, а против него.Реальность пока скорее подтверждает оценки зарубежных оптимистов, а не доморощенных скептиков. Хотя, по большому счёту, самим россиянам, за исключением тех, кто не вылезает из загранпоездок, валютный курс вообще должен быть безразличен. Куда важнее уровень рублёвых цен, от которого действительно зависит благосостояние каждого. В тех же США мало кто из обывателей вообще имеет представление о том, как котируется доллар, к примеру, против евро, а не то что против российского рубля. Кстати, многие издания уже успели забыть о негативных прогнозах.Среди прочих в эти дни все дружно цитируют аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, который убеждён, что рассчитывать на скорое падение российской валюты пока не нужно. Курс продержится до весны благодаря высокому профициту текущего счёта в совокупности с более мягкой политикой американской ФРС. Там, в отличие от российского Центробанка, с повышением учётных ставок совсем не торопятся. По мнению Мащенко, крайне мала и вероятность того, что биржевой курс рубля рухнет к отметкам в 85 за доллар и 95 за евро. Такой сценарий, на взгляд аналитика, реализовался бы лишь в случае полномасштабного мирового кризиса.Судя по всему, не просто так в Минфине, Центробанке и даже на заседаниях правительства национальной валюте предсказывают непростое будущее, но и принимают вполне реальные меры для того, чтобы именно так всё и случилось. Что это? Ошибка или преступление, как ещё сто лет назад было сказано в Государственной Думе. Очень хотелось бы надеяться, что первое, хотя всё это больше похоже на откровенный саботаж. Можно сказать, высокопрофессиональный и хорошо закамуфлированный под антикризисные меры и всё ту же борьбу с санкциями.И всё- таки саботаж. Саботаж всех мер по преодолению бедности, вокруг которых уже развернулась нешуточная дискуссия среди отнюдь не бедных чиновников. Когда, словно в ответ на требование главы государства, чтобы в стране стало вдвое меньше бедных, социальный вице-премьер Татьяна Голикова «красиво» отчитывается о снижении их числа в 2018 году с 13,8 процента до 13,3. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин даже называет на Гайдаровском форуме необходимую для полной ликвидации бедности сумму в 800 миллиардов рублей. Но и их, и президента уже опережает экс-министр финансов, а ныне председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, который просто-напросто называет задачу «невыполнимой».А ещё это саботаж реальной борьбы с инфляцией, которая подменяется искусственным сужением денежного предложения, когда печально знаменитый тезис «денег нет, но вы держитесь» вполне может стать нормой просто для всех. Кроме избранных, разумеется. А ещё — едва ли не прямым участием Центробанка, независимого по закону финансового регулятора, в биржевых спекулятивных операциях. К этим операциям ещё во времена руководства Счётной палатой РФ никак не мог подобраться Сергей Степашин, а его-то никак не запишешь в когорту либеральных экономистов. Но об этих же операциях при нынешнем руководителе главного контрольного органа Алексее Кудрине, самом настоящем «либерале от финансов», скорее всего, не будут даже заикаться.Но главное – это саботаж вполне здравой идеи о дедолларизации национальной экономики, точнее, рынка, как внутреннего, так и внешнего, причём не только ограниченного рамками ЕАЭС. У России много партнёров, которых от доллара попросту отодвигают, как ненужную мебель. И это, как все уже понимают, не только Иран и Северная Корея или та же Венесуэла, но и Китай со всеми его экономическими сателлитами. Судя по всему, Россия будет и дальше платить долларовый налог везде, где это просто обязательно, но зачастую и там, где не очень. Платить даже за многие расчёты с Белоруссией – наши многолетним партнёром по Союзному государству, потому что ему, партнёру, ой как нужна порой конвертируемая валюта.О дедолларизации у нас в бизнес-сообществе поговорили, даже успели и поддержать, и покритиковать, но быстро забыли. И всё потому, что вся российская деловая элита, а это, как вы понимаете, отнюдь не только банкиры и предприниматели, в России подсажена на доллар куда крепче, чем наркоманы на иглу. И потому-то именно за рубль, а отнюдь не за доллар, нам в России и приходится беспокоиться.