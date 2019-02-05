Проект «Север-Юг»: РФ, Индия и Иран создают конкуренцию Суэцкому каналу

Представители трех стран - России, Индии и Ирана - подписали договор о сотрудничестве, чтобы ускорить организацию международного транспортного коридора «Север-Юг», который пройдет из РФ в Индию через Тегеран. Сам проект существует уже без малого 20 лет, но его реализация все время откладывалась. Но вот появился шанс на то, что в ближайшее время транспортный коридор наконец-то запустится.Еще в 1999 году несколько российских, индийских и иранских фирм договорились переправлять контейнеры по маршруту Шри-Ланка – Индия – Иран – Россия. Проект выглядел перспективным не только для представителей бизнеса, но и для госструктур. В теории грузы можно было бы доставлять по железной дороге, минуя загруженный Суэцкий канал или не огибая Африку. Путь вдвое короче.Но по политическим причинам полностью сухопутный маршрут оказался невозможным. Нью-Дели и Исламабад в очередной раз оказались в состоянии конфликта. Индийская армия вела бои с отрядами боевиков из Пакистана. В итоге пакистанские территории были исключены из маршрута. Грузы шли до города Мумбаи, затем морем до Ирана и дальше перегружались на железную дорогу.Но пакистанская проблема оказалась не единственной. Обнаружилось, что транспортная сеть Ирана не способна к масштабному трафику. А чтобы улучшить иранскую транспортную сеть, требовались время, силы и, самое главное, деньги. А в те трудные годы (конец 90-х) ни у постдефолтной России, ни у Индии, ни у Ирана "свободных" финансов не было. И проект встал в ожидании модернизации железнодорожной сети Ирана.Сейчас появилась возможность оживить данный проект. В течение последних лет экономика Индии вышла на третье место в мире. У Нью-Дели появились средства для вливания их в иранскую инфраструктуру. Также Индия старается составить конкуренцию Китаю, который обратил внимание на пакистанский порт Гвадар в рамках проекта "Один пояс - один путь.К тому же сейчас полным ходом идут переговоры с Индией о зоне свободной торговли, так как коридор «Север-Юг» заработает в полную силу только в том случае, если исчезнут торговые барьеры между Индией и странами Евразийского союза.