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Минобороны планирует вернутся к дореформенным военным округам

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Российское Минобороны планирует провести работы по разукрупнению военных округов и привести их дореформенным границам 2010 года. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на газету "АиФ-Урал".

Минобороны планирует вернутся к дореформенным военным округам

Военные округа до реформы 2010 года




Военные округа после реформы 2010 года


В материале, предоставленным уральским изданием, сообщается, со ссылкой на источник в армейских кругах, что Минобороны планирует провести разукрупнение военных округов с приведением их границ к дореформенным. Всего реорганизации подвергнутся три из четырех военно-административных формирований. По планам военного ведомства, Центральный военный округ с штабом в Екатеринбурге будет разделен. В течении 2019 года из него выведут территорию от Омска до Иркутска, составляющую одновременно и часть Восточного военного округа. Новый округ, выведенный из состава ЦВО, будет располагаться в границах прежнего Сибирского военного округа. Название нового формирования пока неизвестно, но не исключается, что ему вернут старое - СибВО. С образованием нового военного округа естественно сократятся территории Центрального и Восточного военных округов, на данный момент самых больших из всех четырех.

Также сообщается о планах разделения и Западного военного округа по "советскому" принципу на условные "Московский" и "Ленинградский" в границах этих округов времен СССР или близко у ним.

Южный военный округ, являющийся самым "маленьким" из всех военных округов России, реформироваться не будет. Полная реорганизация округов должна закончиться в 2020 году. Главной задачей нового территориально-административного деления военных округов называется возможность иметь в каждом округе все рода и виды войск, необходимых для решения стратегических задач.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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