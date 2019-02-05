Москва и Тегеран исключают доллар США из взаиморасчётов

Для России переход на взаиморасчеты в национальных валютах с Ираном имеет жизненно важное значение. Мы уже, по сути, отказались от доллара в рамках взаимодействия с иранцами, будем опираться на российский рубль и иранский риал, в случае острой необходимости — на евро, при отсутствии других вариантов.

На страницах информагентства ТАСС вышло интервью с послом РФ в Исламской Республике Иран Леваном Джагаряном. Одной из тем разговора стала тема о растущих объёмах взаимной торговли между двумя странами. При этом российский посол поделился крайне важной информацией о торгово-экономическом сотрудничестве.По словам Левана Джагаряна, Москва и Тегеран во взаиморасчётах решили полностью отказаться от использования американской валюты.С недавних пор торговля между Россией и Ираном в целом осуществляется с вытеснением доллара США.Из интервью с российским дипломатом:По словам Левана Джагаряна, банковские системы двух стран выстраивают такую финансовую политику, при которой основными валютами при оплате товаров и услуг становятся рубль и риал. В качестве резервной валюты используется евро.Посол РФ в Тегеране констатировал некоторое ухудшение экономической обстановки в Иране в связи с очередным введением американских санкций. При этом дипломат отметил, что Иран – сильная страна, готовая к реализации самих амбициозных проектов, в том числе в сфере энергетики. В кооперации с Россией идёт реализация проекта ТЭС «Сирик» в провинции Хормозган, продвигается работа по налаживанию производства стабильных изотопов на объекте в Фордо.товарооборот между Россией и Ираном все последние годы активно растёт. При этом его объёмы в целом достаточно малы, исходя из реального потенциала. В 2016 году эти объёмы составляли около 2,1 млрд долларов. В первом квартале 2018 году показатели товарооборота оказались на уровне 480 млн долларов.