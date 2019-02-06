«Большая игра» с Трампом

«Большая игра» с ведущими Вячеславом Никоновым и Дмитрием Саймсом выгодно отличается от других политических программ отсутствием украинских «экспертов» и присутствием больших политических тем. С точки зрения глобального противостояния США с сателлитами, России и Китая.При этом американский политолог российского происхождения Дмитрий Саймс, чувствуется, поклонник «патриарха американской внешней политики Генри Киссинджера», поэтому он с большим пониманием относится и к президенту Дональду Трампу, которого консультирует сейчас Киссинджер, что необычно для наших программ.Камнем преткновения или точкой принятия решений в большой политике, по мнению политологов, станут президентские выборы-2020 в США: устоит ли Трамп и пойдёт на второй президентский срок, или его «уйдут» глобалисты-атлантисты. Если Трампа «уйдут», начнётся откат к политике глобализма Обамы – Клинтон – Байдена, последний якобы думает выставлять свою кандидатуру на пост президента.По мнению Саймса, Трамп борется сейчас за политическое выживание, а влияние глобалистской партии демократических интервенционистов растёт. По Украине, хотя и существует вашингтонской консенсус, единого мнения нет. В мировом противостоянии с США в своё время надорвался СССР, а сегодня Россия не сможет в одиночку противостоять США везде и по всему миру, и Саймс как бы намекает Москве пойти где-то на какие-то уступки Вашингтону. И делает, конечно, толстый намёк на Венесуэлу и вообще Южную Америку – уйдите из Южной Америки. Этим Россия может дать Трампу историю внешнеполитического успеха, чем поддержит его на президентских выборах-2020 и ослабит позиции демократических интервенционистов. По умолчанию, эти «демократы» для России много хуже Трампа, причём именно они ответственны за бандеровский госпереворот на Украине.Эта позиция Саймса находит точки соприкосновения с оценкой ситуации политологом Дмитрием Сусловым, который исходит из того, что стратегия России должна заключаться в нахождении баланса интересов России с Китаем и США, чтобы ни одна из этих великих держав не добилась мирового господства. Китайский гегемон будет ничуть не лучше американского. По этому поводу в США уже идёт большая дискуссия: часть экспертов настаивает, что российско-китайская антанта уже существует, уже оформилась, другие сомневаются, и здесь они могут ссылаться на наших политологов вроде Дмитрия Суслова.Китаевед Юрий Тавровский говорит о разворачивающейся настоящей экономической войне между США и Китаем: США хотят сломать самую китайскую модель частногосударственной экономики, китайскую стратегию-2025, нацеленную на достижение Китаем мирового технологического лидерства. Главная цель США – помешать дальнейшему экономическому росту Китая, что делает невозможным достижение компромисса между сторонами. Интересно, что в Давосе глобалист Джордж Сорос также призывал бороться в первую очередь с Китаем.Редактор «Независимой газеты» и специалист по Китаю Константин Ремчуков считает, что Китай пойдёт на уступки США, и вообще может сломаться под американским давлением. Пропагандистская кампания в США против Китая не уступает антироссийской: она дошла уже до обвинений Китая в создании концлагерей в западных уйгурских провинциях. Либерал Ремчуков как бы за сближение с США, при этом для России возможно сближение только с администрацией Трампа.По общему мнению, национальная элита США вместе с Трампом противостоит глобальным мировым финансистам, между ними в США действительно продолжается война, исход которой не ясен. Трамп делает ставку на ВПК, на программу «звёздных войн», то есть рост военной мощи США, что является как бы очевидным благом для Америки.В этом же русле находится попытка переворота в Венесуэле – это операция Трампа по подавлению боливарианской революции и одновременно повышению своего авторитета в стране, трамплин для победы на выборах-2020. Саймс намекает, что России выгодно в перспективе отдать США Венесуэлу, потому что всё равно она её не удержит. И ещё потому, что для Трампа Венесуэла критична, а вот Украина совсем не критична. Твиты Трампа молчат про Украину.Ведущий программы Вячеслав Никонов отметил, что Россия долго отступала, но поэтому же дальше отступать не будет. Особенно на Украине, где «ставки России много выше, чем у США». При этом эксперты «Игры» всё же намекают на возможность размена: если США уйдут с Украины и постсоветского пространства, то Россия может уйти из Венесуэлы и Южной Америки.Нам представляется, что демократы-глобалисты США в отношении России продолжают придерживаться стратегии, заявленной ещё при Бараке Обаме: сломать политически Москву и захватить ресурсы страны для дальнейшего противостояния с Китаем, и чтобы окружить Китай со стороны Сибири.Стратегия Трампа — Киссинджера, которую представляет Дмитрий Саймс: как-то «поладить с Россией», сделать союзником против Китая, потому что сломать её не удастся, но можно подтолкнуть к дальнейшему сближению с Китаем. В этом принципиальное расхождение трампистов с глобалистами-атлантистами.В общем, у Москвы сохраняется поле для манёвра между двумя этими стратегиями в США, но кто из наших политологов представляет официальное мнение – неясно. Из последних событий на вашингтонском фронте: Уэст Митчел, глобалист и куратор Украины и России от Госдепа, ушёл в отставку по собственному желанию. Или по желанию президента Дональда Трампа.