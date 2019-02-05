Минобороны РФ допускает полный отказ от калибра 5,45 мм
Российское Минобороны допускает в будущем отказ Сухопутных войск от стрелкового оружия калибра 5,45 миллиметра и полный переход на калибр 7,62. Об этом заявляется в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации — 2018".
Причиной возможного отказа от патрона 5,45 мм, в Главном ракетно-артиллерийском управлении (ГРАУ) называют недостаточное пробивное действие пуль этого калибра на средних и дальних дистанциях по живой силе противника в средствах индивидуальной защиты, новейшие образцы которых появляются ежегодно. По мнению специалистов из 3-го ЦНИИ Минобороны, усилия необходимо сосредоточить на модернизации и улучшении характеристик патронов и оружия калибра 7,62 миллиметра.
В ГРАУ напомнили, что в настоящее время вся система стрелкового вооружения российской армии базируется на образцах автоматов и пулеметов двух калибров - 5,45 и 7,62 мм. В настоящее время идет перевооружение ВС России на новый АК-12, созданный под патрон 5,45Х39 мм.
Патрон калибра 5,45Х39 мм был разработан в конце 1960-х годов и принят на вооружение в 1974 году, как основной патрон для созданного под него АК-74. Патрон 5,45 весил на 6 грамм меньше, чем патрон 7,62, что позволяло стрелку носить увеличенный боекомплект. Среди основных преимуществ нового патрона называлась меньшая отдача, большая кучность стрельбы, более настильная траектория пули, увеличившая дистанцию прямого выстрела.
Причиной возможного отказа от патрона 5,45 мм, в Главном ракетно-артиллерийском управлении (ГРАУ) называют недостаточное пробивное действие пуль этого калибра на средних и дальних дистанциях по живой силе противника в средствах индивидуальной защиты, новейшие образцы которых появляются ежегодно. По мнению специалистов из 3-го ЦНИИ Минобороны, усилия необходимо сосредоточить на модернизации и улучшении характеристик патронов и оружия калибра 7,62 миллиметра.
В ГРАУ напомнили, что в настоящее время вся система стрелкового вооружения российской армии базируется на образцах автоматов и пулеметов двух калибров - 5,45 и 7,62 мм. В настоящее время идет перевооружение ВС России на новый АК-12, созданный под патрон 5,45Х39 мм.
Патрон калибра 5,45Х39 мм был разработан в конце 1960-х годов и принят на вооружение в 1974 году, как основной патрон для созданного под него АК-74. Патрон 5,45 весил на 6 грамм меньше, чем патрон 7,62, что позволяло стрелку носить увеличенный боекомплект. Среди основных преимуществ нового патрона называлась меньшая отдача, большая кучность стрельбы, более настильная траектория пули, увеличившая дистанцию прямого выстрела.
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