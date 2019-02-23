Проект 70-мм автоматического гранатомёта от NOS Louisville (США)
Все основные автоматические гранатометы американской разработки, в том числе самый массовый Mk 19, используют унитарные выстрелы калибра 40 мм. Осколочные или иные боеприпасы такого калибра показывают достаточно высокие характеристики соответствуют поставленным задачам. Однако в свое время некоторые специалисты выразили сомнение в перспективах 40-мм гранатометов и предложили создать более мощное оружие. Так появился проект автоматического гранатомета калибром 70 мм.
Одним из основных участников программы разработки автоматических гранатометов в шестидесятых годах была Станция военно-морского вооружения в г. Луисвилл, шт. Кентукки (Naval Ordnance Station – NOS Louisville). В частности, именно она создала достаточно удачный гранатомет Mk 20 Mod 0, который, впрочем, не получил широкого распространения и не смог стать конкурентом для Mk 19. Еще во время работ над проектом Mk 20 Mod 0 Станция приступила к проработке облика перспективного оружия с повышенными характеристиками.
Существующие осколочные гранаты калибра 40 мм, в зависимости от модификации, имели заряд взрывчатого вещества не более нескольких десятков граммов. Этого хватало для образования осколков и поражения живой силы, но такие гранаты проигрывали другим боеприпасам, таким как минометные выстрелы малых калибров. Очевидным методом повышения огневой мощи автоматического гранатомета виделось создание новой гранаты большего калибра. Именно по этому пути пошла Станция военно-морского вооружения.
Работы над новым гранатометом стартовали в самом конце шестидесятых годов, и несколько лет ушло на теоретические и практические исследования. В них определили оптимальный калибр нового оружия. Наилучшее соотношение могущества снаряда и габарита оружия обещал калибр 70 мм. Систему под такой боеприпас можно было размещать на патрульных катерах и малых кораблях разного назначения. Предполагалось, что она займет промежуточное положение между 40-мм автоматическими гранатометами и полноценной артиллерией, сочетая в себе основные черты обоих.
70-мм гранатомет мог бы в минимальное время – едва ли не одной очередью – накрыть живую силу или технику противника снарядами увеличенной мощности, в том числе на повышенной дальности. Кроме того, в качестве преимущества такого оружия указывалось психологическое воздействие на противника. Действительно, перспективный автоматический гранатомет мог в одиночку произвести впечатление работы целой артиллерийской батареи.
Предварительная проработка будущего проекта началась не позднее 1969-70 годов. На тот момент будущее оружие еще не имело собственного названия. Более того, оно его и не получило. Концепцию обозначили как 70 mm Automatic Grenade Launcher – «70-мм автоматический гранатомет». Поскольку проект так и не смог заинтересовать заказчика, ему не присваивалось рабочее обозначение армейского образца с литерами «XM».
В кратчайшие сроки NOS Louisville проработала основные технические моменты проекта, а также составила график последующих работ и определила их стоимость. Опытно-конструкторские работы разделили на две фазы-этапа с общей продолжительностью 30 месяцев. Целью первого этапа являлось создание проекта и проверка отдельных компонентов оружия. Вторая фаза предусматривала доводку гранатомета, а также сборку пяти опытных образцов, которым предстояло пройти полный цикл испытаний. На первую фазу планировалось потратить 328 тыс. долларов, на вторую – 646 тысяч. Итого, на весь проект требовалось 646 тыс. долларов (порядка 4,2 миллиона в нынешних ценах).
Согласно представленному плану, первые полгода отводились на проектирование гранатомета. При этом на третий месяц запланировали изготовление отдельных опытных компонентов, а на пятый – гранатомета в целом. На 10-й месяц работ запланировали старт испытаний продолжительностью в полгода. Через год после старта проекта – или через два месяца после начала испытаний прототипа – планировали начать полугодовую доводку. Параллельно с доводкой предполагалось разработать новый магазин с возможностью подачи гранат разных типов по выбору. 16-й месяц проекта давал старт сборке пяти опытных образцов, а на 22-м месяце их должны были вывести на испытания. Полный цикл проверок планировалось выполнить за девять месяцев.
Для нового 70 mm AGL разработали специальный боеприпас. В целом, выстрел с 70-мм снарядом напоминал существующие изделия, но отличался увеличенными размерами. Так, новая гильза была чуть длиннее серийного выстрела 40х43 мм. Предполагалось, что новая граната сможет получать дульную скорость 1100 футов в секунду (335 м/с) и улетать на дальность до 3,5-4 км.
По результатам теоретической проработки предлагалось создать оружие с автоматикой на основе свободного затвора. Стрельба должна была осуществляться с открытого затвора с наколом капсюля при его выкате вперед. Гранатомет мог получить ленточное или магазинное боепитание. Естественно, крупный и тяжелый образец мог использоваться только со станком или лафетом достаточной прочности. Лафет можно было бы устанавливать только на наземный транспорт или плавсредства. Использование в качестве пехотного станкового оружия исключалось из-за чрезмерной массы.
Согласно сохранившимся схемам, перспективный гранатомет от NOS должен был получить длинную ствольную коробку сложного поперечного сечения. За счет последнего во внутреннем объеме образовывались направляющие для деталей автоматики. Коробка получала крепления для неподвижного ствола на передней стенке, а также верхнее или боковое приемное окно для боеприпасов. Органы управления располагались на задней стенке.
Изделие 70 mm AGL могло получить нарезной ствол калибром 70 мм с большой относительной длиной, способный разогнать гранату до расчетной скорости. Ствол закрепили в коробке жестко; он не имел никаких средств для сцепления с затвором во время выстрела. Задача поглощения энергии отдачи решалась иным способом.
Внутри гранатомета поместили массивный затвор с возвратно-боевыми пружинами. На случай использования ленточного питания передняя часть затвора имела форму цилиндра диаметром с донце гильзы: это позволяло вытолкнуть выстрел через звено ленты. Зеркало затвора следовало оснастить фиксированным ударником. Также на затворе должны были присутствовать средства для управления механикой приемника ленты.
Проект предусматривал несложный спусковой механизм, способный удерживать затвор во взведенном положении. Его детали расположили в задней части оружия, рядом с ними находились органы управления. В зависимости от пожеланий заказчика, 70 mm AGL мог получать ручное управление с гашеткой или электрический спуск на основе соленоида. Проект предусматривал использование предохранителя, блокирующего спуск. Предлагалось оснастить УСМ переводчиком огня.
Новый гранатомет мог бы использовать ленты или магазины (возможно, даже попеременно). Сверху на оружии должен был находиться приемник для магазинов небольшой емкости, в том числе с возможностью раздельной загрузки гранат разного назначения – такое устройство планировали создать позже. Приемник для ленты поместили сбоку. Протяжка ленты должна была осуществляться за счет энергии затвора, передаваемой соответствующими механизмами.
Гранатомет получался крупным и тяжелым, но сохранял возможность использования стандартных станков или тумбовых установок. Кроме того, для него можно было разработать новые системы такого рода, обеспечивающие возможность вертикальной и горизонтальной наводки. При использовании ручного управления наведение должно было осуществляться с помощью пары горизонтальных рукояток на задней стенке оружия.
По расчетам, автоматический гранатомет без боекомплекта должен был иметь массу порядка 110 фунтов (почти 50 кг). С учетом станка и боезапаса в несколько десятков выстрелов общая масса гранатометного комплекса могла достигать 120-150 кг. Такое оружие можно было размещать только на самоходных платформах – наземных или надводных. Возможно, в будущем 70 mm AGL мог бы заинтересовать и военно-воздушные силы.
Принцип действия предложенного гранатомета был достаточно прост. Перед стрельбой следовало вручную (или при помощи дополнительных приводов) отвести затвор в крайнее заднее положение и поставить его на взвод. При спуске затвор под действием возвратно-боевых пружин должен был уходить вперед и проталкивать выстрел в камору. Не доходя до казенника ствола примерно 7,94 мм, затвор должен был накалывать капсюль. Воспламенение при выкате позволяло компенсировать часть импульса отдачи энергией движущегося затвора и сжатых пружин.
В крайнее переднее положение затвор приходил уже после воспламенения метательного заряда. Он не должен был задерживаться в нем и сразу начинал откат, извлекая стреляную гильзу. По достижении крайнего заднего положения затвор давал импульс системе подачи ленты, а затем становился на взвод или совершал новый выстрел.
К началу семидесятых годов NOS Louisville успела проработать общие положения концепции нового оружия. До начала полноценной разработки документацию по проекту представили ответственным лицам, определявшим дальнейшее развитие вооружений флота. Представители командования ознакомились с предложенным проектом 70 mm Automatic Grenade Launcher, но не стали давать ему ход. Вследствие этого опытно-конструкторские работы не начинались, и интереснейший образец вооружения остался на бумаге.
Преимущества предложенной системы были очевидны. От существующих 40-мм гранатометов перспективный образец отличался повышенной дальностью стрельбы и улучшенным могуществом более крупного боеприпаса. 70 mm AGL мог бы занять промежуточное положение между пулеметами или гранатометами и некоторыми артиллерийскими системами, закрыв широкую нишу. Можно представить, как бы выросла боевая эффективность патрульных катеров или иных подобных судов при замене 40-мм гранатометов системой большего калибра.
Естественно, потенциальный заказчик мог полагать, что предложенное оружие будет иметь серьезные недостатки. В первую очередь, 70 mm AGL проигрывал существующим системам с точки зрения габаритов и массы, что ограничивало способы его применения и круг решаемых задач. Ситуация с габаритами и массой усугублялась мощной отдачей, создаваемой новым боеприпасом. Дополнительным отрицательным фактором оказывалась необходимость хранения тяжелой и крупной ленты или магазинов с приемлемым боекомплектом.
Пентагон изучил предложение Станции вооружений и решил отказаться от него. Вероятно, специалисты посчитали, что имеющиеся положительные качества не смогут перевесить все проблемы. Кроме того, сомнения могла вызвать сама необходимость «промежуточного» образца, частично дублирующего крупнокалиберные пулеметы и малокалиберную артиллерию. В итоге проект закрыли за ненадобностью.
Следует отметить, что предложение Naval Ordnance Station о создании автоматического гранатомета калибром 70 мм было не единственным в своем роде. Вскоре был проработан второй такой проект, но он тоже не заинтересовал военных. Два отказа привели к известным последствиям. До сих пор основные автоматические гранатометы американской армии имеют калибр 40 мм. Предпринимаются попытки сделать системы с менее крупной гранатой, но об увеличении калибра речи уже не идет.
По материалам:
http://modernfirearms.net/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
Одним из основных участников программы разработки автоматических гранатометов в шестидесятых годах была Станция военно-морского вооружения в г. Луисвилл, шт. Кентукки (Naval Ordnance Station – NOS Louisville). В частности, именно она создала достаточно удачный гранатомет Mk 20 Mod 0, который, впрочем, не получил широкого распространения и не смог стать конкурентом для Mk 19. Еще во время работ над проектом Mk 20 Mod 0 Станция приступила к проработке облика перспективного оружия с повышенными характеристиками.
Существующие осколочные гранаты калибра 40 мм, в зависимости от модификации, имели заряд взрывчатого вещества не более нескольких десятков граммов. Этого хватало для образования осколков и поражения живой силы, но такие гранаты проигрывали другим боеприпасам, таким как минометные выстрелы малых калибров. Очевидным методом повышения огневой мощи автоматического гранатомета виделось создание новой гранаты большего калибра. Именно по этому пути пошла Станция военно-морского вооружения.
Работы над новым гранатометом стартовали в самом конце шестидесятых годов, и несколько лет ушло на теоретические и практические исследования. В них определили оптимальный калибр нового оружия. Наилучшее соотношение могущества снаряда и габарита оружия обещал калибр 70 мм. Систему под такой боеприпас можно было размещать на патрульных катерах и малых кораблях разного назначения. Предполагалось, что она займет промежуточное положение между 40-мм автоматическими гранатометами и полноценной артиллерией, сочетая в себе основные черты обоих.
70-мм гранатомет мог бы в минимальное время – едва ли не одной очередью – накрыть живую силу или технику противника снарядами увеличенной мощности, в том числе на повышенной дальности. Кроме того, в качестве преимущества такого оружия указывалось психологическое воздействие на противника. Действительно, перспективный автоматический гранатомет мог в одиночку произвести впечатление работы целой артиллерийской батареи.
Предварительная проработка будущего проекта началась не позднее 1969-70 годов. На тот момент будущее оружие еще не имело собственного названия. Более того, оно его и не получило. Концепцию обозначили как 70 mm Automatic Grenade Launcher – «70-мм автоматический гранатомет». Поскольку проект так и не смог заинтересовать заказчика, ему не присваивалось рабочее обозначение армейского образца с литерами «XM».
В кратчайшие сроки NOS Louisville проработала основные технические моменты проекта, а также составила график последующих работ и определила их стоимость. Опытно-конструкторские работы разделили на две фазы-этапа с общей продолжительностью 30 месяцев. Целью первого этапа являлось создание проекта и проверка отдельных компонентов оружия. Вторая фаза предусматривала доводку гранатомета, а также сборку пяти опытных образцов, которым предстояло пройти полный цикл испытаний. На первую фазу планировалось потратить 328 тыс. долларов, на вторую – 646 тысяч. Итого, на весь проект требовалось 646 тыс. долларов (порядка 4,2 миллиона в нынешних ценах).
Согласно представленному плану, первые полгода отводились на проектирование гранатомета. При этом на третий месяц запланировали изготовление отдельных опытных компонентов, а на пятый – гранатомета в целом. На 10-й месяц работ запланировали старт испытаний продолжительностью в полгода. Через год после старта проекта – или через два месяца после начала испытаний прототипа – планировали начать полугодовую доводку. Параллельно с доводкой предполагалось разработать новый магазин с возможностью подачи гранат разных типов по выбору. 16-й месяц проекта давал старт сборке пяти опытных образцов, а на 22-м месяце их должны были вывести на испытания. Полный цикл проверок планировалось выполнить за девять месяцев.
Для нового 70 mm AGL разработали специальный боеприпас. В целом, выстрел с 70-мм снарядом напоминал существующие изделия, но отличался увеличенными размерами. Так, новая гильза была чуть длиннее серийного выстрела 40х43 мм. Предполагалось, что новая граната сможет получать дульную скорость 1100 футов в секунду (335 м/с) и улетать на дальность до 3,5-4 км.
По результатам теоретической проработки предлагалось создать оружие с автоматикой на основе свободного затвора. Стрельба должна была осуществляться с открытого затвора с наколом капсюля при его выкате вперед. Гранатомет мог получить ленточное или магазинное боепитание. Естественно, крупный и тяжелый образец мог использоваться только со станком или лафетом достаточной прочности. Лафет можно было бы устанавливать только на наземный транспорт или плавсредства. Использование в качестве пехотного станкового оружия исключалось из-за чрезмерной массы.
Согласно сохранившимся схемам, перспективный гранатомет от NOS должен был получить длинную ствольную коробку сложного поперечного сечения. За счет последнего во внутреннем объеме образовывались направляющие для деталей автоматики. Коробка получала крепления для неподвижного ствола на передней стенке, а также верхнее или боковое приемное окно для боеприпасов. Органы управления располагались на задней стенке.
Изделие 70 mm AGL могло получить нарезной ствол калибром 70 мм с большой относительной длиной, способный разогнать гранату до расчетной скорости. Ствол закрепили в коробке жестко; он не имел никаких средств для сцепления с затвором во время выстрела. Задача поглощения энергии отдачи решалась иным способом.
Внутри гранатомета поместили массивный затвор с возвратно-боевыми пружинами. На случай использования ленточного питания передняя часть затвора имела форму цилиндра диаметром с донце гильзы: это позволяло вытолкнуть выстрел через звено ленты. Зеркало затвора следовало оснастить фиксированным ударником. Также на затворе должны были присутствовать средства для управления механикой приемника ленты.
Проект предусматривал несложный спусковой механизм, способный удерживать затвор во взведенном положении. Его детали расположили в задней части оружия, рядом с ними находились органы управления. В зависимости от пожеланий заказчика, 70 mm AGL мог получать ручное управление с гашеткой или электрический спуск на основе соленоида. Проект предусматривал использование предохранителя, блокирующего спуск. Предлагалось оснастить УСМ переводчиком огня.
Новый гранатомет мог бы использовать ленты или магазины (возможно, даже попеременно). Сверху на оружии должен был находиться приемник для магазинов небольшой емкости, в том числе с возможностью раздельной загрузки гранат разного назначения – такое устройство планировали создать позже. Приемник для ленты поместили сбоку. Протяжка ленты должна была осуществляться за счет энергии затвора, передаваемой соответствующими механизмами.
Гранатомет получался крупным и тяжелым, но сохранял возможность использования стандартных станков или тумбовых установок. Кроме того, для него можно было разработать новые системы такого рода, обеспечивающие возможность вертикальной и горизонтальной наводки. При использовании ручного управления наведение должно было осуществляться с помощью пары горизонтальных рукояток на задней стенке оружия.
По расчетам, автоматический гранатомет без боекомплекта должен был иметь массу порядка 110 фунтов (почти 50 кг). С учетом станка и боезапаса в несколько десятков выстрелов общая масса гранатометного комплекса могла достигать 120-150 кг. Такое оружие можно было размещать только на самоходных платформах – наземных или надводных. Возможно, в будущем 70 mm AGL мог бы заинтересовать и военно-воздушные силы.
Принцип действия предложенного гранатомета был достаточно прост. Перед стрельбой следовало вручную (или при помощи дополнительных приводов) отвести затвор в крайнее заднее положение и поставить его на взвод. При спуске затвор под действием возвратно-боевых пружин должен был уходить вперед и проталкивать выстрел в камору. Не доходя до казенника ствола примерно 7,94 мм, затвор должен был накалывать капсюль. Воспламенение при выкате позволяло компенсировать часть импульса отдачи энергией движущегося затвора и сжатых пружин.
В крайнее переднее положение затвор приходил уже после воспламенения метательного заряда. Он не должен был задерживаться в нем и сразу начинал откат, извлекая стреляную гильзу. По достижении крайнего заднего положения затвор давал импульс системе подачи ленты, а затем становился на взвод или совершал новый выстрел.
К началу семидесятых годов NOS Louisville успела проработать общие положения концепции нового оружия. До начала полноценной разработки документацию по проекту представили ответственным лицам, определявшим дальнейшее развитие вооружений флота. Представители командования ознакомились с предложенным проектом 70 mm Automatic Grenade Launcher, но не стали давать ему ход. Вследствие этого опытно-конструкторские работы не начинались, и интереснейший образец вооружения остался на бумаге.
Преимущества предложенной системы были очевидны. От существующих 40-мм гранатометов перспективный образец отличался повышенной дальностью стрельбы и улучшенным могуществом более крупного боеприпаса. 70 mm AGL мог бы занять промежуточное положение между пулеметами или гранатометами и некоторыми артиллерийскими системами, закрыв широкую нишу. Можно представить, как бы выросла боевая эффективность патрульных катеров или иных подобных судов при замене 40-мм гранатометов системой большего калибра.
Естественно, потенциальный заказчик мог полагать, что предложенное оружие будет иметь серьезные недостатки. В первую очередь, 70 mm AGL проигрывал существующим системам с точки зрения габаритов и массы, что ограничивало способы его применения и круг решаемых задач. Ситуация с габаритами и массой усугублялась мощной отдачей, создаваемой новым боеприпасом. Дополнительным отрицательным фактором оказывалась необходимость хранения тяжелой и крупной ленты или магазинов с приемлемым боекомплектом.
Пентагон изучил предложение Станции вооружений и решил отказаться от него. Вероятно, специалисты посчитали, что имеющиеся положительные качества не смогут перевесить все проблемы. Кроме того, сомнения могла вызвать сама необходимость «промежуточного» образца, частично дублирующего крупнокалиберные пулеметы и малокалиберную артиллерию. В итоге проект закрыли за ненадобностью.
Следует отметить, что предложение Naval Ordnance Station о создании автоматического гранатомета калибром 70 мм было не единственным в своем роде. Вскоре был проработан второй такой проект, но он тоже не заинтересовал военных. Два отказа привели к известным последствиям. До сих пор основные автоматические гранатометы американской армии имеют калибр 40 мм. Предпринимаются попытки сделать системы с менее крупной гранатой, но об увеличении калибра речи уже не идет.
По материалам:
http://modernfirearms.net/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- "The Machine Gun"
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