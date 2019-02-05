В Кишинёве назвали условия отказа от возвращения Приднестровья

Если выяснится, что цена за отказ от евроинтеграции - это возвращение Приднестровья, то мы такую цену платить не будем. Мы откажемся от возвращения ПМР и пойдем в Европу

Молдова откажется от воссоединения с Приднестровьем, если это станет препятствием на пути республики в Европу. Об этом заявил спикер парламента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская правда».По словам молдавского спикера, возвращение Приднестровья в состав Молдовы необходимо, но не любой ценой. Если такой ценой станет интеграция страны в Евросоюз и развитие сотрудничества с НАТО, то Кишинев готов отказаться от притязаний на Приднестровье. Кинду подчеркнул, что евроинтеграция - это будущее Молдовы, и в этом вопросе компромиссов быть не может.- заявил он.Необходимо отметить, что в Молдове, так же как и на Украине, предложили внести в Конституцию страны поправки, направленные на евроинтеграцию страны, как единственный путь развития. Принятие данных поправок должно обеспечить стабильность курса страны вне зависимости от возможных в будущем политических изменений.Конфликт между Молдавией и Приднестровьем разгорелся в 1989 году и был прекращен в 1992 с помощью России. В отличии от Молдовы, провозгласившей курс на Европу, Приднестровье хочет войти в состав России. В настоящее время на территории ПМР находятся российские миротворцы, поддерживающие мир в непризнанной республике.