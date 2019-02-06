Академия наук: непозволительная роскошь или…?
Соседи не соседи, но бывшие наши. Туркмения. Страна, не часто появляющаяся на страницах газет и в материалах электронных СМИ, что говорит о том, что либо там все прекрасно, либо хуже некуда.
Но давайте по порядку. От последней весьма странной новости и до того, что вообще приоткроем занавес над тем, что там происходит.
Итак, официально было объявлено, что государственное финансирование Академии наук Туркменистана будет прекращено постепенно, в течение трех лет. Соответствующий указ президента республики Гурбангулы Бердымухаммедова уже опубликован, о чем сообщили многие СМИ.
«Военное обозрение» это не комментировало пока, ибо, честно признаемся, сперва мы все в редколлегии решили, что это утка.
Однако нет. «Покровитель» (а так переводится титул Бердымухаммедова) действительно решил оставить без денег свою Академию.
Это, кстати, ни много ни мало, а 26 научно-исследовательских институтов и государственная служба сейсмологии. Там же получает финансирование высшая аттестационная комиссия, 17 высших школ, два медицинских исследовательских центра, одна библиотека и две типографии.
Но было принято решение деньги сэкономить и пустить на укрепление экономики.
Кстати, это не первый случай в истории туркменской Академии наук. В 1998 году она уже была ликвидирована указом тогдашнего главы республики страны Сапармурата Ниязова и несколько лет работала «на общественных началах».
Сложно даже просто представить, как это выглядело. Да, в 90-е и у нас было не все прекрасно и роскошно, и у нас академики не видели зарплат. Но – вовремя. Слава богу, до академиков «на общественных началах» у нас не докатились.
А в Туркмении – свободно. И Академия не работала до 2009 года, когда новый руководитель Туркмении решил ее восстановить, отменив указ предшественника.
Ну а как хозяин страны, Бердымухаммедов через десять лет так же спокойно и со знанием дела Академию закрывает.
Академия наук Туркменистана была основана в 1951 году в Ашхабаде на базе Туркменского филиала АН СССР.
Что еще можно сказать о ситуации? А ничего. Стоит только сделать несколько заметок о самой Туркмении.
Туркмения — светское государство. Форма правления — президентская республика. Глава государства — президент. Тут все более-менее ровно, за исключением нюансов.
Пожизненным президентом Туркмении до 21 декабря 2006 года был Сапармурат Ниязов, провозглашённый Туркменбаши (главой всех туркмен). В настоящее время президентом является Гурбангулы Бердымухамедов, Аркадаг (покровитель).
В принципе – вполне себе культ личности (чуть не сказал – чучхе), как в Северной Корее, но (слава богу) без ядерной бомбы. Ее нет, и не предвидится (слава Аркадагу и почившей Академии наук).
До недавнего (по меркам истории) времени роль учение чучхе играла книга Ниязова «Рузнама». Некий полуфантастический-полуисторический свод нравственных наставлений и философских размышлений, перемежаемых легендами и историческими экскурсами.
До смерти Ниязова от сердечного приступа в 2006 году «Рухнама» обязательно изучалась как основной предмет в школах. Даже был месяц «Рухнамы» (август).
Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов постепенно убрал творение Туркменбаши из школьной программы и потихоньку заменил на свои книги, благо тоже грешит сочинительством, на свод своих книг — рассказы о конях, музыке, чае, коврах и даже труды по истории и философии.
Разноплановая личность, господин Покровитель туркменов…
Честно, пролистал два творения Аркадага. «Полет небесных скакунов» и «Стремительная поступь скакуна». Первый – это просто фотоальбом, посвященный Бердымухаммедову и лошадям ахалтекинской породы. Ну любит президент красивых коней, это видно. Я тоже люблю, потому смотрел с удовольствием.
Вторая книга – чистейшей воды философия, кому-то может быть интересно (понятно, туркменам всем интересно), кому-то нет. Мне альбом понравился больше.
Вообще-то, странно выглядит, но Бердымухаммедов – автор уже 32 (!) книг, переведенных на несколько языков. Когда человек успевает… Хотя говорят, что травники Бердымухаммедов составлял сам. Все-таки бывший министр здравоохранения…
Но факт, что такая штука, как культ личности в Туркменистане цветет и приносит свои плоды. Золотые.
Ну или позолоченные, как этот памятник Туркменбаши Ниязову.
А это уже Аркадагу Бердымухаммедову. От благодарного туркменского народа, понятное дело. Тоже позолоченный.
Только после почитателя Сталина, мрачного Ниязова, ему на смену пришел весельчак Бердымухаммедов, который может и рэп прочитать под музыку, и на коне поскакать от души, и на роскошной тачке в гонке поучаствовать. И всегда Аркадаг побеждает…
Тоже культ, но как бы слегка повеселее.
Со времен Туркменбаши государство тратило большие деньги на социальные программы. Каждой семье полагалось по 250 литров бесплатной воды в день, 35 киловатт электроэнергии и 50 кубометров газа в месяц.
Бердымухамедов, придя к власти, добавил к этому свою субсидию — 120 литров бензина на машину. Но это посчитали позже перебором, и субсидия была отменена в 2014 году.
А все перечисленное выше отменено с 1 января 2019 года.
Официально сообщается, что правительство хочет «обеспечить эффективность льгот». Ага, проходили, у нас это «оптимизацией» называется. Тот же хрен, но вид сбоку.
На самом деле реальная причина — продолжающийся экономический кризис в Туркменистане. Сначала все проблемы списывались на снижение мировых цен на газ. Если в 2014 году страна экспортировала газа на 8,6 миллиарда долларов, то в 2016-м, когда мировые цены на топливо снизились в разы, только на пять миллиардов.
Это при том, что Туркмения — четвертая в мире по запасам природного газа. Обладает вторым (Галкыныш) по величине газовым месторождением в мире.
А что не так с экспортом газа, он же нужен всем и всегда?
А это как поставить дело. Туркмения с 2009 года переориентировала свой газовый экспорт на Китай.
До того газ закупала в основном… Украина!
Но Туркменистан не устраивала ни цена, ни то, что Украина платит бартером, ни то, сколько за транзит через российскую территорию берет «Газпром».
А Китай (добрый сосед!) дал кредиты на освоение Галкыныша, сам в 2009 году достроил газопровод через Узбекистан и Казахстан. А также пообещал, что, когда Туркменистан станет добывать больше газа, построит еще одну трубу через Киргизию и Таджикистан.
Перемога? Ага, щас…
Сколько Туркменистан взял в долг у Китая, найти не реально. Секрет. Вроде бы в 2011 году 8,1 миллиарда долларов, в 2013-м неизвестно. Говорят, что долг Туркменистан отдает добытым газом. При этом туркменский газ обходится Китаю на треть дешевле, чем газ других поставщиков.
Тут становится понятно, что так на «Силу Сибири» Китай денег решил не давать…
Но не суть. Суть в том, что обещанный трубопровод через Киргизию Китай так и не построил. Ну не срослось…
И получилась просто презабавнейшая ситуация: стране, в которой дешевого и качественного газа хоть залейся, девать его просто некуда! Газ больше не покупает Иран (там были какие-то совсем уж непонятные задолженности, в итоге Тегеран послал Ашхабад куда подальше) с 2016 года.
В том же 2016-м году закупки туркменского газа прекратил «Газпром», который правительство Туркменистана назвало «неплатежеспособным партнером». Это «Газпром»-то… Ланистеры российские… Аплодисменты.
В итоге такой политики экспорт туркменского газа упал более чем на 40%. И, естественно, не восстановился, потому что на рынке вести себя надо не так, как это делает Туркмения. Повежливее надо, что ли…
Короче, с финансами в Туркменистане не очень.
С политикой зато все понятно. Бердымухамедов в 2017 году выиграл очередные выборы президента с результатом 97% при явке в 97%. Завидуйте, Владимир Владимирович! Аркадаг знает, где правильный путь!
Свободные СМИ в стране отсутствуют, иностранные медиа есть, но так, чисто для галочки. Международная организация Freedom House в своем «рейтинге свободы» стабильно ставит Туркменистан в пятерку самых несвободных стран — выше КНДР, но ниже Центральноафриканской Республики.
Спросите, а как же его величество Интернет? А никак. По статистике, из 5,5 млн туркменов интернетом пользуются 250 тысяч. И прекрасно работают соответствующие службы.
В Туркменистане блокируют сайты правозащитных организаций и западные соцсети. Facebook, Twitter и YouTube. Мессенджеры Viber, WeChat, WhatsApp и Telegram тоже недоступны населению Туркменистана.
Заблокированы сайты многих СМИ, в том числе и российских. Закрыт «ЖЖ», закрыты почти все сайты, где есть видео. Самое забавное, что в 2013-м году в Туркменистане заблокировали даже раздел сайта президента России letters.kremlin.ru, через который население страны пыталось жаловаться Путину.
Собственно, а зачем в такой стране Академия наук? Зачем академики какие-то? Есть один, главный академик: доктор медицинских и экономических наук Академии наук Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов! Остальные все – от лукавого.
Народ Туркмении обязан быть грамотным и образованным. Понятно, зачем: чтобы читать то, что пишет (или подписывает) Аркадаг туркменского народа. А вот академики… Ну зачем они? А вдруг кто-то решит, что он умнее Аркадага? Нет, такое никуда не годится, что за дела, если любой презерватив может возомнить себя дирижаблем «Граф Цеппелин»?
Нет, такой Туркмении академики не нужны. А раз не нужны академики, то и Академия, соответственно, не нужна.
Нужно слово мудрого Аркадага. И те, кто внемлют этому слову. И жизнь в такой Туркмении будет так же прекрасна, как туркменская земля весной под копытами ахалтекинца…
Но давайте по порядку. От последней весьма странной новости и до того, что вообще приоткроем занавес над тем, что там происходит.
Итак, официально было объявлено, что государственное финансирование Академии наук Туркменистана будет прекращено постепенно, в течение трех лет. Соответствующий указ президента республики Гурбангулы Бердымухаммедова уже опубликован, о чем сообщили многие СМИ.
«Военное обозрение» это не комментировало пока, ибо, честно признаемся, сперва мы все в редколлегии решили, что это утка.
Однако нет. «Покровитель» (а так переводится титул Бердымухаммедова) действительно решил оставить без денег свою Академию.
Это, кстати, ни много ни мало, а 26 научно-исследовательских институтов и государственная служба сейсмологии. Там же получает финансирование высшая аттестационная комиссия, 17 высших школ, два медицинских исследовательских центра, одна библиотека и две типографии.
Но было принято решение деньги сэкономить и пустить на укрепление экономики.
Кстати, это не первый случай в истории туркменской Академии наук. В 1998 году она уже была ликвидирована указом тогдашнего главы республики страны Сапармурата Ниязова и несколько лет работала «на общественных началах».
Сложно даже просто представить, как это выглядело. Да, в 90-е и у нас было не все прекрасно и роскошно, и у нас академики не видели зарплат. Но – вовремя. Слава богу, до академиков «на общественных началах» у нас не докатились.
А в Туркмении – свободно. И Академия не работала до 2009 года, когда новый руководитель Туркмении решил ее восстановить, отменив указ предшественника.
Ну а как хозяин страны, Бердымухаммедов через десять лет так же спокойно и со знанием дела Академию закрывает.
Академия наук Туркменистана была основана в 1951 году в Ашхабаде на базе Туркменского филиала АН СССР.
Что еще можно сказать о ситуации? А ничего. Стоит только сделать несколько заметок о самой Туркмении.
Туркмения — светское государство. Форма правления — президентская республика. Глава государства — президент. Тут все более-менее ровно, за исключением нюансов.
Пожизненным президентом Туркмении до 21 декабря 2006 года был Сапармурат Ниязов, провозглашённый Туркменбаши (главой всех туркмен). В настоящее время президентом является Гурбангулы Бердымухамедов, Аркадаг (покровитель).
В принципе – вполне себе культ личности (чуть не сказал – чучхе), как в Северной Корее, но (слава богу) без ядерной бомбы. Ее нет, и не предвидится (слава Аркадагу и почившей Академии наук).
До недавнего (по меркам истории) времени роль учение чучхе играла книга Ниязова «Рузнама». Некий полуфантастический-полуисторический свод нравственных наставлений и философских размышлений, перемежаемых легендами и историческими экскурсами.
До смерти Ниязова от сердечного приступа в 2006 году «Рухнама» обязательно изучалась как основной предмет в школах. Даже был месяц «Рухнамы» (август).
Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов постепенно убрал творение Туркменбаши из школьной программы и потихоньку заменил на свои книги, благо тоже грешит сочинительством, на свод своих книг — рассказы о конях, музыке, чае, коврах и даже труды по истории и философии.
Разноплановая личность, господин Покровитель туркменов…
Честно, пролистал два творения Аркадага. «Полет небесных скакунов» и «Стремительная поступь скакуна». Первый – это просто фотоальбом, посвященный Бердымухаммедову и лошадям ахалтекинской породы. Ну любит президент красивых коней, это видно. Я тоже люблю, потому смотрел с удовольствием.
Вторая книга – чистейшей воды философия, кому-то может быть интересно (понятно, туркменам всем интересно), кому-то нет. Мне альбом понравился больше.
Вообще-то, странно выглядит, но Бердымухаммедов – автор уже 32 (!) книг, переведенных на несколько языков. Когда человек успевает… Хотя говорят, что травники Бердымухаммедов составлял сам. Все-таки бывший министр здравоохранения…
Но факт, что такая штука, как культ личности в Туркменистане цветет и приносит свои плоды. Золотые.
Ну или позолоченные, как этот памятник Туркменбаши Ниязову.
А это уже Аркадагу Бердымухаммедову. От благодарного туркменского народа, понятное дело. Тоже позолоченный.
Только после почитателя Сталина, мрачного Ниязова, ему на смену пришел весельчак Бердымухаммедов, который может и рэп прочитать под музыку, и на коне поскакать от души, и на роскошной тачке в гонке поучаствовать. И всегда Аркадаг побеждает…
Тоже культ, но как бы слегка повеселее.
Со времен Туркменбаши государство тратило большие деньги на социальные программы. Каждой семье полагалось по 250 литров бесплатной воды в день, 35 киловатт электроэнергии и 50 кубометров газа в месяц.
Бердымухамедов, придя к власти, добавил к этому свою субсидию — 120 литров бензина на машину. Но это посчитали позже перебором, и субсидия была отменена в 2014 году.
А все перечисленное выше отменено с 1 января 2019 года.
Официально сообщается, что правительство хочет «обеспечить эффективность льгот». Ага, проходили, у нас это «оптимизацией» называется. Тот же хрен, но вид сбоку.
На самом деле реальная причина — продолжающийся экономический кризис в Туркменистане. Сначала все проблемы списывались на снижение мировых цен на газ. Если в 2014 году страна экспортировала газа на 8,6 миллиарда долларов, то в 2016-м, когда мировые цены на топливо снизились в разы, только на пять миллиардов.
Это при том, что Туркмения — четвертая в мире по запасам природного газа. Обладает вторым (Галкыныш) по величине газовым месторождением в мире.
А что не так с экспортом газа, он же нужен всем и всегда?
А это как поставить дело. Туркмения с 2009 года переориентировала свой газовый экспорт на Китай.
До того газ закупала в основном… Украина!
Но Туркменистан не устраивала ни цена, ни то, что Украина платит бартером, ни то, сколько за транзит через российскую территорию берет «Газпром».
А Китай (добрый сосед!) дал кредиты на освоение Галкыныша, сам в 2009 году достроил газопровод через Узбекистан и Казахстан. А также пообещал, что, когда Туркменистан станет добывать больше газа, построит еще одну трубу через Киргизию и Таджикистан.
Перемога? Ага, щас…
Сколько Туркменистан взял в долг у Китая, найти не реально. Секрет. Вроде бы в 2011 году 8,1 миллиарда долларов, в 2013-м неизвестно. Говорят, что долг Туркменистан отдает добытым газом. При этом туркменский газ обходится Китаю на треть дешевле, чем газ других поставщиков.
Тут становится понятно, что так на «Силу Сибири» Китай денег решил не давать…
Но не суть. Суть в том, что обещанный трубопровод через Киргизию Китай так и не построил. Ну не срослось…
И получилась просто презабавнейшая ситуация: стране, в которой дешевого и качественного газа хоть залейся, девать его просто некуда! Газ больше не покупает Иран (там были какие-то совсем уж непонятные задолженности, в итоге Тегеран послал Ашхабад куда подальше) с 2016 года.
В том же 2016-м году закупки туркменского газа прекратил «Газпром», который правительство Туркменистана назвало «неплатежеспособным партнером». Это «Газпром»-то… Ланистеры российские… Аплодисменты.
В итоге такой политики экспорт туркменского газа упал более чем на 40%. И, естественно, не восстановился, потому что на рынке вести себя надо не так, как это делает Туркмения. Повежливее надо, что ли…
Короче, с финансами в Туркменистане не очень.
С политикой зато все понятно. Бердымухамедов в 2017 году выиграл очередные выборы президента с результатом 97% при явке в 97%. Завидуйте, Владимир Владимирович! Аркадаг знает, где правильный путь!
Свободные СМИ в стране отсутствуют, иностранные медиа есть, но так, чисто для галочки. Международная организация Freedom House в своем «рейтинге свободы» стабильно ставит Туркменистан в пятерку самых несвободных стран — выше КНДР, но ниже Центральноафриканской Республики.
Спросите, а как же его величество Интернет? А никак. По статистике, из 5,5 млн туркменов интернетом пользуются 250 тысяч. И прекрасно работают соответствующие службы.
В Туркменистане блокируют сайты правозащитных организаций и западные соцсети. Facebook, Twitter и YouTube. Мессенджеры Viber, WeChat, WhatsApp и Telegram тоже недоступны населению Туркменистана.
Заблокированы сайты многих СМИ, в том числе и российских. Закрыт «ЖЖ», закрыты почти все сайты, где есть видео. Самое забавное, что в 2013-м году в Туркменистане заблокировали даже раздел сайта президента России letters.kremlin.ru, через который население страны пыталось жаловаться Путину.
Собственно, а зачем в такой стране Академия наук? Зачем академики какие-то? Есть один, главный академик: доктор медицинских и экономических наук Академии наук Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов! Остальные все – от лукавого.
Народ Туркмении обязан быть грамотным и образованным. Понятно, зачем: чтобы читать то, что пишет (или подписывает) Аркадаг туркменского народа. А вот академики… Ну зачем они? А вдруг кто-то решит, что он умнее Аркадага? Нет, такое никуда не годится, что за дела, если любой презерватив может возомнить себя дирижаблем «Граф Цеппелин»?
Нет, такой Туркмении академики не нужны. А раз не нужны академики, то и Академия, соответственно, не нужна.
Нужно слово мудрого Аркадага. И те, кто внемлют этому слову. И жизнь в такой Туркмении будет так же прекрасна, как туркменская земля весной под копытами ахалтекинца…
- Автор:
- Роман Скоморохов
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