Мнения

Предложение к иностранным читателям «Военного обозрения»

43
Уважаемые читатели «Военного обозрения», проживающие за рубежами России!




Мы, редакция «ВО», хотели бы привлечь некоторых из вас (кому это интересно) для некоего сотрудничества.

Работая над аналитикой, в основном геополитического склада, мы пришли к выводу, что было бы очень неплохо, если в наших материалах, в которых речь идет о событиях, происходящих за нашими границами, принимали участие в качестве консультантов те, кто непосредственно живет на этих территориях.

Примеров очень много. И акции протеста во Франции, и события в Греции, и трубопроводный разворот Болгарии, и события на Ближнем Востоке.

Мы, сотрудники редакции, смотрим на все это своими глазами, но отдаем себе отчет в том, что был бы полезен и взгляд «с той стороны». Так было бы интереснее всем.

Так что если у вас есть свое мнение по вопросам мировых событий (в том числе и о России), вы умеете излагать свои мысли, то предлагаем вам написать на почту r.skomorokhov@topwar.ru, где вы сможете все обсудить.

Гарантируется полнейшая анонимность (по желанию), умение фото- и видеосъемки приветствуется.
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф против Patriot
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти