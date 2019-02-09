Предложение к иностранным читателям «Военного обозрения»

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Уважаемые читатели «Военного обозрения», проживающие за рубежами России!Мы, редакция «ВО», хотели бы привлечь некоторых из вас (кому это интересно) для некоего сотрудничества.Работая над аналитикой, в основном геополитического склада, мы пришли к выводу, что было бы очень неплохо, если в наших материалах, в которых речь идет о событиях, происходящих за нашими границами, принимали участие в качестве консультантов те, кто непосредственно живет на этих территориях.Примеров очень много. И акции протеста во Франции, и события в Греции, и трубопроводный разворот Болгарии, и события на Ближнем Востоке.Мы, сотрудники редакции, смотрим на все это своими глазами, но отдаем себе отчет в том, что был бы полезен и взгляд «с той стороны». Так было бы интереснее всем.Так что если у вас есть свое мнение по вопросам мировых событий (в том числе и о России), вы умеете излагать свои мысли, то предлагаем вам написать на почту, где вы сможете все обсудить.Гарантируется полнейшая анонимность (по желанию), умение фото- и видеосъемки приветствуется.