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Израильский спутник-шпион "нашёл" С-300 под маскировочной сеткой в Сирии

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В очередной раз израильский оператор спутника-шпиона Eros-B компания ImageSat публикует снимки из космоса сирийской территории с расположенными на ней вооружениями. И очередной раз основной упор делается на места расположения зенитных ракетных комплексов С-300, которые ранее были поставлены из Российской Федерации в Сирию.

Израильский спутник-шпион "нашёл" С-300 под маскировочной сеткой в Сирии



В комментарии к представленным в Сети спутниковым снимкам говорится о том, что три комплекса ПВО находятся в сирийской провинции Хама – близ населённого пункта Масьяф. При этом утверждается, будто бы есть и четвёртая «пусковая установка», которая находится под маскировочной сеткой, и которую "нашёл" тот самый спутник-шпион. Качество снимка таково, что разглядеть на ней что-то конкретное "под маскировочной сеткой" практически невозможно.

То пристальное внимание, которое израильская система космической разведки уделяет российским ЗРК С-300 в Сирии, фактически говорит об израильском планировании своих ударов по этой стране с явным учётом фактора поставленных в прошлом году в Сирийскую Арабскую Республику российских зенитных ракетных комплексов.

В минувшее воскресенье иранский телеканал «Аль-Алам» опубликовал материал со ссылкой на твиттер-аккаунт IntelSky, где говорится о якобы приведении в боевую готовность ЗРК С-300 в провинции Дамаск, которая в последнее время неоднократно подвергалась израильским ракетным атакам. В самом Израиле эту информацию в СМИ опубликовали, однако официальные власти её не прокомментировали.

Не комментируют заявлений о системах ПВО С-300 в Сирии и российские официальные источники.

Напомним, что эти комплексы были поставлены в САР после совершения провокации израильскими ВВС в отношении российского самолёта радиоэлектронной разведки Ил-20.
Использованы фотографии:
ImageSat
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