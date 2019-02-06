Корабли для третьей мировой войны
Пролог
1962 год, Карибский кризис. Одним из последствий стала кораблестроительная программа «безумие Макнамары» (McNamara’s Folly). В честь главы Пентагона, супербизнесмена и (позже) главы Всемирного банка Роберта Макнамары.
В разгар напряженности и угрозы новой мировой войны Макнамара внезапно решил, что флоту больше не потребуются атомные авианосцы. И ракетных крейсеров тоже много не нужно.
Вместо мощных боевых кораблей, детищ ракетно-ядерной эпохи, Макнамара одобрил строительство серии весьма странного назначения. Ознакомившись с техническим заданием и осознав, что эти корабли станут основой ВМС в грядущей мировой войне, моряки пришли в подлинное недоумение.
Серия из 46 кораблей известна как фрегаты класса «Нокс». Главная особенность — невозможность использования в состав эскадр и авианосных групп. Слишком слабая динамика и скорость в 27 узлов не позволяли фрегатам сопровождать боевые корабли.
Единственный гребной вал, одна турбина — по боевой устойчивости «Нокс» не соответствовал ни одному из принятых военных стандартов.
Радиолокационные средства обнаружения также не соответствовали времени. Двухмерный радар общего обнаружения SPS-40 даже по меркам 60-х казался полным анахронизмом. Радар был собран на радиолампах, отличался неприлично высокой чувствительностью к вибрациям и оттого низкой надежностью.
Ещё менее такой фрегат подходил для участия в локальных конфликтах. Никакого «колониального крейсера в Занзибаре» получиться из него не могло. При попытке «Нокса» заявить о себе любые мятежники и повстанцы всыпали бы ему по полной.
У фрегата отсутствовало ударное и зенитное вооружение. И первая же воздушная угроза была для него последней — «Нокс» можно было разбомбить, как учебную мишень, безо всяких последствий для атакующей стороны.
Позже, в 70-е гг., часть фрегатов получила ЗРК «СиСперроу» малой дальности, с ручным наведением через визир, что было скорее украшением, чем реальным оружием. Из-за отсутствия качественных радиолокационных средств экипаж «Нокса» навряд ли бы успел сыграть боевую тревогу.
У «Ноксов» не было ни скоростных лодок, ни группы захвата на борту. Они не были предназначены для отлова пиратов и действий в прибрежных водах. Не было даже вертолета — изначально проект предусматривал только противолодочный беспилотник типа DASH.
При всем этом фрегаты не был эрзац-проектом, переделкой из старого траулера «числом поболее, ценою подешевле».
«Ноксы» обладали полным водоизмещением 4200 тонн, экипажем из 250 человек, а их стоимость в нынешних ценах составила бы 500-600 млн. долл.
Полноценные боевые, но очень узкоспециализированные корабли.
Созданные только для одного театра военных действий, под одни условия и одного выбранного противника.
Корпус фрегата словно был выстроен вокруг «капли» гидролокатора с дальностью обнаружения подлодок в активном режиме до 60 км. Основу вооружения составляли противолодочные ракеты, оснащенные БЧ в виде самонаводящихся торпед. И ударный дрон, позволявший атаковать подлодки на расстоянии, значительно превышающим дистанцию торпедной атаки, что казалось очень круто по меркам 60-х гг.
Гидроакустическая станция AN/SQS-26 оказалась настолько удачной, что до сих пор устанавливается на эсминцы класса «Орли Берк»; различие между ГАС фрегата «Нокс» и современной ГАС SQS-53 заключается в оцифровке сигнала и новом интерфейсе (Mk.116). Но в основе её лежит та же самая антенна.
Для повышения шансов в смертельном поединке создатели «Нокса» оснастили фрегат системами акустической маскировки Praire/Masker. Четыре перфорированные линии, опоясывающие корпус в районе машинного отделения — для подачи воздуха низкого давления к донной части фрегата. Пузырьковая завеса способствует снижению уровня шумов.
Технический облик «Нокса» опередил время. Но, несмотря на лучшие, чем у кого-либо, возможности ПЛО, фрегат не был предназначен для действий в составе соединений ВМС.
Тогда для каких целей потребовалась многочисленная серия тихоходных (и весьма дорогих) противолодочных кораблей?
Для сопровождения гражданских судов. Иначе — обеспечения конвоев. Это явно подтверждает первичная классификация «Ноксов» — DE (destroyer escort).
Тогда следующий вопрос — куда янки собирались снаряжать конвои в грядущей мировой войне?
Очевидно, в Европу. В Роттердам и другие крупные порты.
Осталось выяснить — зачем конвои в мировой войне, если все закончится через час после её начала?
«Не закончится, — усмехнулся Макнамара, — кто решил, что война будет ядерной?»
* * *
Об этом не часто говорят, но существует такое мнение: в «час Х» никто не решится нажать на кнопку. Мировую войну придется вести обычным оружием.
В отличие от скандирующих «бахнем! весь мир в труху!», у тех, у кого в руках «красная кнопка», им есть что терять. Разом закопать в землю свой статус, привилегии, образ жизни и даже лишить себя жизни ради... Эти люди привыкли принимать решения более взвешенным и обдуманным образом.
Применение ЯО подобно подрыву гранаты в рукопашном бою. Ядерный паритет (гарантированное взаимное уничтожение) не позволяет безнаказанно применить ЯО и лишает всяких преимуществ того, кто решится применить его первым.
Начавшаяся по какому-либо поводу военная конфронтация между сверхдержавами, скорее всего, не смогла бы выйти за уровень обычных, неядерных вооружений.
Сверхдержавы единожды подошли к «опасной черте» в 1962 г., еще не осознавая, что между ними установился ядерный паритет. И осознав это, немедленно сдали назад, задумавшись над более традиционными способами войны.
Помимо переоснащения ВС диковинным оружием, Макнамара приступил к резкому наращиванию численности личного состава. До своей отставки в 1968 году ему удалось в полтора раза увеличить численность вооруженных сил США — с 2,48 до 3,55 млн. человек. «Безумие Макнамары» было комплексом мер по подготовке к конвенционной войне.
Небольшая проблема для американцев традиционно заключалась в переброске подкреплений и снабжении экспедиционных сил в Старом Свете. Личный состав мог быть оперативно переброшен по воздуху, но для доставки тяжелого снаряжения, топлива и продовольствия требовался морской транспорт.
ВМС в этой войне предстояла решающая роль — обеспечить проводку конвоев через неспокойные воды Атлантики.
* * *
Морская война с СССР стала бы первым конфликтом подобного рода в истории. Когда одна из сторон совершенно независима от морских сообщений, а её флот вынужден громить морские коммуникации в тылу противника, добираясь туда через пять морей и два океана.
Ситуация спутывала все карты и умы в генштабе ВМС США.
Все концепции применения ВМС и выводы, сформированные в первой половине ХХ века по результатам соперничества с морскими державами (в первую очередь Японии) в такой ситуации не годились.
СССР был независим от морских путей, ему было некуда и незачем вести конвои в открытых морских районах. У него практически отсутствовал надводный флот — на фоне численности военно-морских сил англосаксонских стран. Кто-то всерьез верит, что БПК пр. 61 или РКР пр. 58 могли куда-либо прорваться и заметно повлиять на обстановку, в условиях абсолютного превосходства противника на море и воздухе.
Далее — чистая география.
Способность ВМС США безнаказанно наносить удары по Камчатке не соответствовала ни одной из реальных задач и не содержала ни капли практического смысла. Все подготовленные рубежи обороны АУГ становились бесполезны. В силу чисто географических причин ни одной сколь-нибудь важной и необходимой задачи для крупных боевых кораблей в войне против СССР не просматривалось. Так же, как не могло быть задач для ракетных крейсеров, которые в 60-е гг. еще не имели «Томагавков».
Морские коммуникации были только у англосаксов. По которым двигались бы транспорты с военными грузами для европейского ТВД.
Не вызывает сомнений, что эти морские пути стали бы объектом пристального внимания со стороны советского подводного флота. В Пентагоне осознавали опасность и запустили в серию специализированный конвойный корабль.
* * *
Янки не были настолько наивны, надеясь, что 46 «Ноксов» и 19 аналогичных по назначению фрегатов «Брук» смогут удержать оборону против десятков подводных атомоходов.
На помощь фрегатам из резерва было извлечено 127 эсминцев эпохи Второй мировой. Их устаревшее артиллерийское вооружение было демонтировано, взамен корабли получили противолодочные средства нового поколения. По своим возможностям ПЛО данные единицы являлись слабым подобием фрегатов «Нокс», но численность отчасти компенсировала их качество. Залпы ракетоторпед АСРОК по любому источнику шумов под водой — то, что требовалось в грядущей войне.
Также не стоит снимать со счетов флоты союзников, ввиду прискорбного финансового состояния часто неспособные строить ничего крупнее эскортных фрегатов. К примеру, на верфи «Навантия» было построено по лицензии пять модифицированных фрегатов «Нокс» для ВМС Испании.
Что касается фрегата «Нокс», то, как уже отмечалось выше, это был достаточно крупный корабль, соответствовавший по размерам эсминцам 60-х гг., при длине корпуса 134 метра и полном водоизмещении 4200 тонн. Последний проект ВМС США с котлотурбинной силовой установкой.
Архитектура корпуса и надстроек была типична для зарубежного военного кораблестроения той эпохи. Гладкопалубный корабль, с угловатыми формами, транцевой кормой и отличительной мачто-трубой.
Два котла на мазуте, единственная турбина, 35 000 л.с. Система электроснабжения на основе трёх турбогенераторов, сгруппированных в одном отсеке. При их повреждении или потере пара фрегат становился практически беззащитен: мощности единственного резервного дизель-генератора было недостаточно для управления оружием.
«Боевой устойчивости» не придавалось значения ввиду назначения фрегата. Единственной угрозой были торпеды советских подлодок, и не существовало противоторпедной защиты, способной спасти 4000-тонный корабль при бесконтактном подрыве 300 кг ВВ под килем.
Проблемой всегда было не потопить, а попасть. Задачей подлодки было остаться незамеченной и атаковать конвой раньше, чем её уничтожат "охотники".
Полный состав вооружения «Нокса» выглядел следующим образом:
— пусковая установка RUR-5 АСРОК (Anti-Subrarine ROCket) с 8 направляющими и боекомплектом из 16 ракеторпед. Задача — сверхзвуковая доставка самонаводящихся торпед на дальность до 9 км (большую часть времени занимало снижение на парашюте).
— два строенных 324 мм ТА для защиты ближней зоны.
— ангар и посадочная площадка для беспилотного вертолета Gyrodyne QH-50 DASH с боекомплектом из двух самонаводящихся торпед.
— одна 127 мм артустановка, установленная «на всякий случай». Артиллерийские дуэли были фрегату строго противопоказаны, а по зенитным качествам неуклюжая пятидюймовка Mk.42 уступала винтовкам.
Впрочем, приоритет зенитного вооружения находился на 7-ом месте, сразу после стоимости эксплуатации фрегата. Угрозу со стороны советской авиации для конвоев в Атлантике никто не рассматривал всерьез.
Бомбардировщики и ракетоносцы не имели ни единого шанса выйти на рубеж атаки. Для этого им предстояло бы пролететь над всей Европой или Норвежским/Северным морем, находясь часами в зоне действия истребителей с десятков аэродромов стран НАТО.
Что касается подлодок с противокорабельными ракетами, то эта угроза также казалась нереалистичной. И оставалась таковой еще долгое время. Как ввиду несовершенства самих ПКР и малого числа подводных носителей, так и отсутствия целеуказания на просторах океана.
* * *
Фрегаты были построены. А мировой войны так и не случилось. Вся дальнейшая история «Ноксов» была попыткой приспособить узкоспециализированные корабли к непредсказуемым условиям «холодной войны». И учиться применять их там, где никогда не планировали.
В процессе службы большая часть кораблей получили ЗРК «СиСперроу», впоследствии замененные на кормовой ЗАК «Фаланкс».
Противолодочный беспилотник оказался интересной, но совершенно непрактичной идеей, опередившей время. После недолгой эксплуатации и регулярных аварий из-за отказа системы управления уцелевшие из 755 построенных беспилотников перевели во Вьетнам, а частью передали ВМС Японии. Взамен на фрегатах появился полноценный противолодочный вертолет SH-2 «СиСпрайт».
Все фрегаты были исключены из состава ВМС в 90-х гг. и большей частью переданы союзникам. В настоящее время их эксплуатация продолжается в военно-морских силах семи государств.
«Нокс» остался уникальным проектом «холодной войны».
Его ровесники, СКР пр. 1135 «Буревестник», выходили совершенно не похожими на американского «охотника за подлодками». По своей конструкции и составу вооружения «Буревестники» являлись типичными сторожевыми кораблями, для охраны морских границ и защиты государственных интересов. «Противолодочная» специализация имела место, не не была столь выражена, как у «Нокса».
Последующий проект фрегатов «Оливер Перри» также имел более широкое назначение. Он создавался как дешевое средство для присутствия во многих районах мирового океана. И получился весьма неудачным — попытка совместить ударное, противолодочное, зенитное и авиационное вооружение в корпусе 4000 тонн привела к тому, что корабль не смог толком выполнять ни одну из задач. Технологический уровень прошлого века делал бесперспективной идею создания универсального фрегата. Сами «Перри» понесли оскорбительные потери в локальных конфликтах. Потом у янки стало слишком много средств, и компромиссы ушли в прошлое. Современный ВМС США в любой ситуации пользуется крупными и универсальными эсминцами «Орли Берк».
* * *
В аду Макнамара жарко поспорил с гросс-адмиралом Деницем. И Макнамара утверждал, что отличная организация и технический уровень ВМС США позволили бы удержать оборону. Дениц не соглашался, по его мнению, исключительные боевые качества подводных атомоходов стали бы гарантией разгрома конвоев.
1962 год, Карибский кризис. Одним из последствий стала кораблестроительная программа «безумие Макнамары» (McNamara’s Folly). В честь главы Пентагона, супербизнесмена и (позже) главы Всемирного банка Роберта Макнамары.
В разгар напряженности и угрозы новой мировой войны Макнамара внезапно решил, что флоту больше не потребуются атомные авианосцы. И ракетных крейсеров тоже много не нужно.
Вместо мощных боевых кораблей, детищ ракетно-ядерной эпохи, Макнамара одобрил строительство серии весьма странного назначения. Ознакомившись с техническим заданием и осознав, что эти корабли станут основой ВМС в грядущей мировой войне, моряки пришли в подлинное недоумение.
Серия из 46 кораблей известна как фрегаты класса «Нокс». Главная особенность — невозможность использования в состав эскадр и авианосных групп. Слишком слабая динамика и скорость в 27 узлов не позволяли фрегатам сопровождать боевые корабли.
Единственный гребной вал, одна турбина — по боевой устойчивости «Нокс» не соответствовал ни одному из принятых военных стандартов.
Радиолокационные средства обнаружения также не соответствовали времени. Двухмерный радар общего обнаружения SPS-40 даже по меркам 60-х казался полным анахронизмом. Радар был собран на радиолампах, отличался неприлично высокой чувствительностью к вибрациям и оттого низкой надежностью.
Ещё менее такой фрегат подходил для участия в локальных конфликтах. Никакого «колониального крейсера в Занзибаре» получиться из него не могло. При попытке «Нокса» заявить о себе любые мятежники и повстанцы всыпали бы ему по полной.
У фрегата отсутствовало ударное и зенитное вооружение. И первая же воздушная угроза была для него последней — «Нокс» можно было разбомбить, как учебную мишень, безо всяких последствий для атакующей стороны.
Позже, в 70-е гг., часть фрегатов получила ЗРК «СиСперроу» малой дальности, с ручным наведением через визир, что было скорее украшением, чем реальным оружием. Из-за отсутствия качественных радиолокационных средств экипаж «Нокса» навряд ли бы успел сыграть боевую тревогу.
У «Ноксов» не было ни скоростных лодок, ни группы захвата на борту. Они не были предназначены для отлова пиратов и действий в прибрежных водах. Не было даже вертолета — изначально проект предусматривал только противолодочный беспилотник типа DASH.
При всем этом фрегаты не был эрзац-проектом, переделкой из старого траулера «числом поболее, ценою подешевле».
«Ноксы» обладали полным водоизмещением 4200 тонн, экипажем из 250 человек, а их стоимость в нынешних ценах составила бы 500-600 млн. долл.
Полноценные боевые, но очень узкоспециализированные корабли.
Созданные только для одного театра военных действий, под одни условия и одного выбранного противника.
Корпус фрегата словно был выстроен вокруг «капли» гидролокатора с дальностью обнаружения подлодок в активном режиме до 60 км. Основу вооружения составляли противолодочные ракеты, оснащенные БЧ в виде самонаводящихся торпед. И ударный дрон, позволявший атаковать подлодки на расстоянии, значительно превышающим дистанцию торпедной атаки, что казалось очень круто по меркам 60-х гг.
Гидроакустическая станция AN/SQS-26 оказалась настолько удачной, что до сих пор устанавливается на эсминцы класса «Орли Берк»; различие между ГАС фрегата «Нокс» и современной ГАС SQS-53 заключается в оцифровке сигнала и новом интерфейсе (Mk.116). Но в основе её лежит та же самая антенна.
Для повышения шансов в смертельном поединке создатели «Нокса» оснастили фрегат системами акустической маскировки Praire/Masker. Четыре перфорированные линии, опоясывающие корпус в районе машинного отделения — для подачи воздуха низкого давления к донной части фрегата. Пузырьковая завеса способствует снижению уровня шумов.
Технический облик «Нокса» опередил время. Но, несмотря на лучшие, чем у кого-либо, возможности ПЛО, фрегат не был предназначен для действий в составе соединений ВМС.
Тогда для каких целей потребовалась многочисленная серия тихоходных (и весьма дорогих) противолодочных кораблей?
Для сопровождения гражданских судов. Иначе — обеспечения конвоев. Это явно подтверждает первичная классификация «Ноксов» — DE (destroyer escort).
Тогда следующий вопрос — куда янки собирались снаряжать конвои в грядущей мировой войне?
Очевидно, в Европу. В Роттердам и другие крупные порты.
Осталось выяснить — зачем конвои в мировой войне, если все закончится через час после её начала?
«Не закончится, — усмехнулся Макнамара, — кто решил, что война будет ядерной?»
* * *
Об этом не часто говорят, но существует такое мнение: в «час Х» никто не решится нажать на кнопку. Мировую войну придется вести обычным оружием.
В отличие от скандирующих «бахнем! весь мир в труху!», у тех, у кого в руках «красная кнопка», им есть что терять. Разом закопать в землю свой статус, привилегии, образ жизни и даже лишить себя жизни ради... Эти люди привыкли принимать решения более взвешенным и обдуманным образом.
Применение ЯО подобно подрыву гранаты в рукопашном бою. Ядерный паритет (гарантированное взаимное уничтожение) не позволяет безнаказанно применить ЯО и лишает всяких преимуществ того, кто решится применить его первым.
Начавшаяся по какому-либо поводу военная конфронтация между сверхдержавами, скорее всего, не смогла бы выйти за уровень обычных, неядерных вооружений.
Сверхдержавы единожды подошли к «опасной черте» в 1962 г., еще не осознавая, что между ними установился ядерный паритет. И осознав это, немедленно сдали назад, задумавшись над более традиционными способами войны.
Помимо переоснащения ВС диковинным оружием, Макнамара приступил к резкому наращиванию численности личного состава. До своей отставки в 1968 году ему удалось в полтора раза увеличить численность вооруженных сил США — с 2,48 до 3,55 млн. человек. «Безумие Макнамары» было комплексом мер по подготовке к конвенционной войне.
Небольшая проблема для американцев традиционно заключалась в переброске подкреплений и снабжении экспедиционных сил в Старом Свете. Личный состав мог быть оперативно переброшен по воздуху, но для доставки тяжелого снаряжения, топлива и продовольствия требовался морской транспорт.
ВМС в этой войне предстояла решающая роль — обеспечить проводку конвоев через неспокойные воды Атлантики.
* * *
Морская война с СССР стала бы первым конфликтом подобного рода в истории. Когда одна из сторон совершенно независима от морских сообщений, а её флот вынужден громить морские коммуникации в тылу противника, добираясь туда через пять морей и два океана.
Ситуация спутывала все карты и умы в генштабе ВМС США.
Все концепции применения ВМС и выводы, сформированные в первой половине ХХ века по результатам соперничества с морскими державами (в первую очередь Японии) в такой ситуации не годились.
СССР был независим от морских путей, ему было некуда и незачем вести конвои в открытых морских районах. У него практически отсутствовал надводный флот — на фоне численности военно-морских сил англосаксонских стран. Кто-то всерьез верит, что БПК пр. 61 или РКР пр. 58 могли куда-либо прорваться и заметно повлиять на обстановку, в условиях абсолютного превосходства противника на море и воздухе.
Далее — чистая география.
Способность ВМС США безнаказанно наносить удары по Камчатке не соответствовала ни одной из реальных задач и не содержала ни капли практического смысла. Все подготовленные рубежи обороны АУГ становились бесполезны. В силу чисто географических причин ни одной сколь-нибудь важной и необходимой задачи для крупных боевых кораблей в войне против СССР не просматривалось. Так же, как не могло быть задач для ракетных крейсеров, которые в 60-е гг. еще не имели «Томагавков».
Морские коммуникации были только у англосаксов. По которым двигались бы транспорты с военными грузами для европейского ТВД.
Не вызывает сомнений, что эти морские пути стали бы объектом пристального внимания со стороны советского подводного флота. В Пентагоне осознавали опасность и запустили в серию специализированный конвойный корабль.
* * *
Янки не были настолько наивны, надеясь, что 46 «Ноксов» и 19 аналогичных по назначению фрегатов «Брук» смогут удержать оборону против десятков подводных атомоходов.
На помощь фрегатам из резерва было извлечено 127 эсминцев эпохи Второй мировой. Их устаревшее артиллерийское вооружение было демонтировано, взамен корабли получили противолодочные средства нового поколения. По своим возможностям ПЛО данные единицы являлись слабым подобием фрегатов «Нокс», но численность отчасти компенсировала их качество. Залпы ракетоторпед АСРОК по любому источнику шумов под водой — то, что требовалось в грядущей войне.
Также не стоит снимать со счетов флоты союзников, ввиду прискорбного финансового состояния часто неспособные строить ничего крупнее эскортных фрегатов. К примеру, на верфи «Навантия» было построено по лицензии пять модифицированных фрегатов «Нокс» для ВМС Испании.
Что касается фрегата «Нокс», то, как уже отмечалось выше, это был достаточно крупный корабль, соответствовавший по размерам эсминцам 60-х гг., при длине корпуса 134 метра и полном водоизмещении 4200 тонн. Последний проект ВМС США с котлотурбинной силовой установкой.
Архитектура корпуса и надстроек была типична для зарубежного военного кораблестроения той эпохи. Гладкопалубный корабль, с угловатыми формами, транцевой кормой и отличительной мачто-трубой.
Два котла на мазуте, единственная турбина, 35 000 л.с. Система электроснабжения на основе трёх турбогенераторов, сгруппированных в одном отсеке. При их повреждении или потере пара фрегат становился практически беззащитен: мощности единственного резервного дизель-генератора было недостаточно для управления оружием.
«Боевой устойчивости» не придавалось значения ввиду назначения фрегата. Единственной угрозой были торпеды советских подлодок, и не существовало противоторпедной защиты, способной спасти 4000-тонный корабль при бесконтактном подрыве 300 кг ВВ под килем.
Проблемой всегда было не потопить, а попасть. Задачей подлодки было остаться незамеченной и атаковать конвой раньше, чем её уничтожат "охотники".
Полный состав вооружения «Нокса» выглядел следующим образом:
— пусковая установка RUR-5 АСРОК (Anti-Subrarine ROCket) с 8 направляющими и боекомплектом из 16 ракеторпед. Задача — сверхзвуковая доставка самонаводящихся торпед на дальность до 9 км (большую часть времени занимало снижение на парашюте).
— два строенных 324 мм ТА для защиты ближней зоны.
— ангар и посадочная площадка для беспилотного вертолета Gyrodyne QH-50 DASH с боекомплектом из двух самонаводящихся торпед.
— одна 127 мм артустановка, установленная «на всякий случай». Артиллерийские дуэли были фрегату строго противопоказаны, а по зенитным качествам неуклюжая пятидюймовка Mk.42 уступала винтовкам.
Впрочем, приоритет зенитного вооружения находился на 7-ом месте, сразу после стоимости эксплуатации фрегата. Угрозу со стороны советской авиации для конвоев в Атлантике никто не рассматривал всерьез.
Бомбардировщики и ракетоносцы не имели ни единого шанса выйти на рубеж атаки. Для этого им предстояло бы пролететь над всей Европой или Норвежским/Северным морем, находясь часами в зоне действия истребителей с десятков аэродромов стран НАТО.
Что касается подлодок с противокорабельными ракетами, то эта угроза также казалась нереалистичной. И оставалась таковой еще долгое время. Как ввиду несовершенства самих ПКР и малого числа подводных носителей, так и отсутствия целеуказания на просторах океана.
* * *
Фрегаты были построены. А мировой войны так и не случилось. Вся дальнейшая история «Ноксов» была попыткой приспособить узкоспециализированные корабли к непредсказуемым условиям «холодной войны». И учиться применять их там, где никогда не планировали.
В процессе службы большая часть кораблей получили ЗРК «СиСперроу», впоследствии замененные на кормовой ЗАК «Фаланкс».
Противолодочный беспилотник оказался интересной, но совершенно непрактичной идеей, опередившей время. После недолгой эксплуатации и регулярных аварий из-за отказа системы управления уцелевшие из 755 построенных беспилотников перевели во Вьетнам, а частью передали ВМС Японии. Взамен на фрегатах появился полноценный противолодочный вертолет SH-2 «СиСпрайт».
Все фрегаты были исключены из состава ВМС в 90-х гг. и большей частью переданы союзникам. В настоящее время их эксплуатация продолжается в военно-морских силах семи государств.
«Нокс» остался уникальным проектом «холодной войны».
Его ровесники, СКР пр. 1135 «Буревестник», выходили совершенно не похожими на американского «охотника за подлодками». По своей конструкции и составу вооружения «Буревестники» являлись типичными сторожевыми кораблями, для охраны морских границ и защиты государственных интересов. «Противолодочная» специализация имела место, не не была столь выражена, как у «Нокса».
Последующий проект фрегатов «Оливер Перри» также имел более широкое назначение. Он создавался как дешевое средство для присутствия во многих районах мирового океана. И получился весьма неудачным — попытка совместить ударное, противолодочное, зенитное и авиационное вооружение в корпусе 4000 тонн привела к тому, что корабль не смог толком выполнять ни одну из задач. Технологический уровень прошлого века делал бесперспективной идею создания универсального фрегата. Сами «Перри» понесли оскорбительные потери в локальных конфликтах. Потом у янки стало слишком много средств, и компромиссы ушли в прошлое. Современный ВМС США в любой ситуации пользуется крупными и универсальными эсминцами «Орли Берк».
* * *
В аду Макнамара жарко поспорил с гросс-адмиралом Деницем. И Макнамара утверждал, что отличная организация и технический уровень ВМС США позволили бы удержать оборону. Дениц не соглашался, по его мнению, исключительные боевые качества подводных атомоходов стали бы гарантией разгрома конвоев.
- Автор:
- Олег Капцов
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