Стало известно о морских испытаниях ядерной энергоустановки "Посейдона"

Стало известно о проведении испытаний ядерной силовой установки стратегического российского подводного беспилотника «Посейдон». Речь идёт об испытаниях в морских условиях. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на источник в ОПК России.В заявлении говорится о том, что ядерная энергетическая установка подводного аппарата «Посейдон» в полной мере подтвердила характеристики. В частности, сообщается о способности ЯЭУ создавать все условия для неограниченной дальности действия стратегического подводного беспилотника при развитии им скорости более 200 км/ч. Отмечено, что на такой скорости на глубинах до километра аппарату гарантирована неуязвимость от каких бы то ни было средств перехвата.Ранее стало известно, что в российский Военно-морской флот будут поставлены 32 стратегических подводных беспилотных комплекса «Посейдон». Такие комплексы могут оснащаться ядерной БЧ, мощность которой составляет до 2 мегатонн. Этот заряд способен уничтожить любую из современных военных баз флота противника.В либеральных слоях уже слышны претензии к «неэкологичности» «Посейдона». При этом делаются заявления на предмет того, что Россия должна «немедленно отказаться» от постановки этого вооружения на боевое дежурство, так как оно может привести к «ядерному загрязнению Мирового океана».