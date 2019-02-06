С-350 "Витязь" готов к поступлению в войска
Министерство обороны РФ сообщило, что в 2019 году в Воздушно-космические силы России поступит на вооружение новый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь. Комплекс планируется направить в учебный центр (УЦ) Ленинградской области. Точные сроки поставок С-350 «Витязь» пока не уточняются.
Кроме «Витязей» в 2019 году планируется поступление в ВКС РФ около 10 комплектов ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК С-400.
ЗРК С-350 «Витязь» — это новейшая разработка российских оружейников. Оружие серии С-350 представляет собой комплекс средней дальности, используемый для организации противовоздушной обороны. «Витязь» был разработан конструкторами концерна «Алмаз-Антей», продукция которого, как известно, пользуется большим спросом и со стороны зарубежных заказчиков. До 2020 года МО РФ планирует приобрести не менее 38 комплектов С-350..
Разработка опытного варианта комплекса началась еще в 90-х годах прошлого века. Впервые опытный вариант С-350, поставленный на шасси КамАЗа, был показан в качестве экспоната на авиасалоне «Макс-2001». Новейшее оружие заменяло одну из морально устаревших модификаций С-300.
Комплекс «Витязь» ориентирован на создание многоступенчатой защиты, обеспечивающей безопасность воздушного пространства государства. ЗРК может поражать пилотируемую авиацию (самолеты, вертолеты), дроны, а также крылатые и баллистический ракеты. Кроме того, он способен предотвратить удары от низколетящих объектов. В сравнении с аналогом С-400 комплекс С-350 «Витязь» несколько меньше по габаритам, при этом относится к высокомобильному средству и использует аналогичные боеприпасы 9М96Е2.
Первый прототип ЗРК «Витязь» С-350Е был показан публике на Обуховском комбинате в Санкт-Петербурге в 2013 году. С этого момента с оружия снята завеса секретности. Основное производство сосредоточено на государственном комбинате в Обухове.
Новая установка может работать в самоходном режиме, совместно с неподвижным широко функциональным радаром. Также, предусмотрена способность электронного сканирования пространства и наличие командного пункта на основном шасси. Оружие предназначено для защиты гражданских и военных объектов от массированных ударов, наносимых средствами воздушного нападения различных типов.
Комплекс может отразить нападение противникаа в секторе 360 градусов от разного рода атак с малым и увеличенным интервалами полета ракет. Работая автономно, система может входить в состав группировок ПВО РФ с управлением от других командных пунктов, при этом штатный экипаж обеспечивает только контроль работы вооружения при ведении огня.
Современные модели зенитного комплекса «Витязь» устанавливаются на шасси БАЗ-69092-012. Далее представлены некоторые тактико-технические характеристики данного оружия:
Силовая установка – дизельный двигатель мощностью 470 л.с.
Вес в снаряженном состоянии – 15,8 т.
Полезная нагрузка – 14,2 т.
Полная масса после установки – до 30 тонн.
Предельный угол подъема – 30 градусов.
Прохождение брода по глубине – 1700 мм.
Поражение аэродинамических/баллистических мишеней одновременно – 16/12.
Показатель синхронного количества наводимых зенитных управляемых зарядов – 32.
Параметры зоны поражения по максимальной дальности и высоте (аэродинамические цели) – 60/30 км.
Аналогичные характеристики для мишеней баллистического типа – 30/25 км.
Период приведения машины комплекса в боевое состояние на марше – не более 5 минут.
Экипаж боевого расчета при этом составляет 3 человека.
Кроме «Витязей» в 2019 году планируется поступление в ВКС РФ около 10 комплектов ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК С-400.
ЗРК С-350 «Витязь» — это новейшая разработка российских оружейников. Оружие серии С-350 представляет собой комплекс средней дальности, используемый для организации противовоздушной обороны. «Витязь» был разработан конструкторами концерна «Алмаз-Антей», продукция которого, как известно, пользуется большим спросом и со стороны зарубежных заказчиков. До 2020 года МО РФ планирует приобрести не менее 38 комплектов С-350..
Разработка опытного варианта комплекса началась еще в 90-х годах прошлого века. Впервые опытный вариант С-350, поставленный на шасси КамАЗа, был показан в качестве экспоната на авиасалоне «Макс-2001». Новейшее оружие заменяло одну из морально устаревших модификаций С-300.
Комплекс «Витязь» ориентирован на создание многоступенчатой защиты, обеспечивающей безопасность воздушного пространства государства. ЗРК может поражать пилотируемую авиацию (самолеты, вертолеты), дроны, а также крылатые и баллистический ракеты. Кроме того, он способен предотвратить удары от низколетящих объектов. В сравнении с аналогом С-400 комплекс С-350 «Витязь» несколько меньше по габаритам, при этом относится к высокомобильному средству и использует аналогичные боеприпасы 9М96Е2.
Первый прототип ЗРК «Витязь» С-350Е был показан публике на Обуховском комбинате в Санкт-Петербурге в 2013 году. С этого момента с оружия снята завеса секретности. Основное производство сосредоточено на государственном комбинате в Обухове.
Новая установка может работать в самоходном режиме, совместно с неподвижным широко функциональным радаром. Также, предусмотрена способность электронного сканирования пространства и наличие командного пункта на основном шасси. Оружие предназначено для защиты гражданских и военных объектов от массированных ударов, наносимых средствами воздушного нападения различных типов.
Комплекс может отразить нападение противникаа в секторе 360 градусов от разного рода атак с малым и увеличенным интервалами полета ракет. Работая автономно, система может входить в состав группировок ПВО РФ с управлением от других командных пунктов, при этом штатный экипаж обеспечивает только контроль работы вооружения при ведении огня.
Современные модели зенитного комплекса «Витязь» устанавливаются на шасси БАЗ-69092-012. Далее представлены некоторые тактико-технические характеристики данного оружия:
Силовая установка – дизельный двигатель мощностью 470 л.с.
Вес в снаряженном состоянии – 15,8 т.
Полезная нагрузка – 14,2 т.
Полная масса после установки – до 30 тонн.
Предельный угол подъема – 30 градусов.
Прохождение брода по глубине – 1700 мм.
Поражение аэродинамических/баллистических мишеней одновременно – 16/12.
Показатель синхронного количества наводимых зенитных управляемых зарядов – 32.
Параметры зоны поражения по максимальной дальности и высоте (аэродинамические цели) – 60/30 км.
Аналогичные характеристики для мишеней баллистического типа – 30/25 км.
Период приведения машины комплекса в боевое состояние на марше – не более 5 минут.
Экипаж боевого расчета при этом составляет 3 человека.
- Использованы фотографии:
- http://terraoko.com
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