СМИ США: Французский V-Max может составить конкуренцию "Авангарду"
Известное в среде российских почитателей военной техники и военно-технической аналитики американское издание National Interest вышло со статьёй, в которой сообщается, что Франция уже готова составить конкуренцию России в области создания сверхманевренных гиперзвуковых установок стратегического плана. В материале говорится, что французский проект V-Max в конечном итоге может оказаться аналогом российского комплекса «Авангард».
Что известно о французском проекте?
В планах у заказчиков V-Max – получить гиперзвуковые боевые блоки, способные развивать скорость около 5,1 М (скоростей звука). Это около 6 тыс. км/ч.
Если скорость французского гиперзвукового аппарата будет действительно такой после реализации проекта, то уже можно говорить, что V-Max может быть конкурентом чему угодного, но только не российскому «Авангарду». Как ранее сообщалось, российский комплекс на одном из участков траектории во время испытаний развил скорость около 27 М.
В американском журнале сообщается о задачах по созданию V-Max, поставленных перед компанией ArianeGroup. За основу французы собираются взять разработки крылатой ракеты ASN4G. Ранее в правительстве Франции заявили о том, что ASN4G будет развивать скорость до 7 М и окажется способной преодолевать любые системы ПРО на перспективу как минимум 20 лет после своего создания. При этом она должна поступить в войска не ранее 2030 года.
А в NI утверждают, что для создания гиперзвукового стратегического ракетного комплекса французам может понадобиться не более пяти лет. Аргументация выглядит следующим образом: «У Франции развитая авиакосмическая промышленность».
Что известно о французском проекте?
В планах у заказчиков V-Max – получить гиперзвуковые боевые блоки, способные развивать скорость около 5,1 М (скоростей звука). Это около 6 тыс. км/ч.
Если скорость французского гиперзвукового аппарата будет действительно такой после реализации проекта, то уже можно говорить, что V-Max может быть конкурентом чему угодного, но только не российскому «Авангарду». Как ранее сообщалось, российский комплекс на одном из участков траектории во время испытаний развил скорость около 27 М.
В американском журнале сообщается о задачах по созданию V-Max, поставленных перед компанией ArianeGroup. За основу французы собираются взять разработки крылатой ракеты ASN4G. Ранее в правительстве Франции заявили о том, что ASN4G будет развивать скорость до 7 М и окажется способной преодолевать любые системы ПРО на перспективу как минимум 20 лет после своего создания. При этом она должна поступить в войска не ранее 2030 года.
А в NI утверждают, что для создания гиперзвукового стратегического ракетного комплекса французам может понадобиться не более пяти лет. Аргументация выглядит следующим образом: «У Франции развитая авиакосмическая промышленность».
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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