СМИ США: Французский V-Max может составить конкуренцию "Авангарду"

Известное в среде российских почитателей военной техники и военно-технической аналитики американское издание National Interest вышло со статьёй, в которой сообщается, что Франция уже готова составить конкуренцию России в области создания сверхманевренных гиперзвуковых установок стратегического плана. В материале говорится, что французский проектв конечном итоге может оказаться аналогом российского комплекса «Авангард».Что известно о французском проекте?В планах у заказчиков V-Max – получить гиперзвуковые боевые блоки, способные развивать скорость около 5,1 М (скоростей звука). Это около 6 тыс. км/ч.Если скорость французского гиперзвукового аппарата будет действительно такой после реализации проекта, то уже можно говорить, что V-Max может быть конкурентом чему угодного, но только не российскому «Авангарду». Как ранее сообщалось, российский комплекс на одном из участков траектории во время испытаний развил скорость около 27 М.В американском журнале сообщается о задачах по созданию V-Max, поставленных перед компанией. За основу французы собираются взять разработки крылатой ракеты ASN4G. Ранее в правительстве Франции заявили о том, что ASN4G будет развивать скорость до 7 М и окажется способной преодолевать любые системы ПРО на перспективу как минимум 20 лет после своего создания. При этом она должна поступить в войска не ранее 2030 года.А в NI утверждают, что для создания гиперзвукового стратегического ракетного комплекса французам может понадобиться не более пяти лет. Аргументация выглядит следующим образом: «У Франции развитая авиакосмическая промышленность».