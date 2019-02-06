Минфин ФРГ: Мы не сможем довести военный бюджет до 2 процентов ВВП к 2024

Министерство финансов Германии провело анализ способности увеличить военный бюджет страны до требуемого по уставу НАТО уровня - двух процентов ВВП. Итоги анализа оказались неутешительными, в первую очередь для США, руководство которых и подталкивает официальный Берлин к увеличению военных расходов.В 2014 году в НАТО страны-участницы пришли к единому мнению о том, что пора всем соблюдать финансовый устав альянса и к 2024 году выйти на те самые 2%. Германия также пообещала «поработать над бюджетом для повышения уровня безопасности» (главный вопрос: от кого хотят обезопаситься?)Но теперь, спустя почти 5 лет с момента тех обещаний, немецкий Минфин даёт понять, что многого ждать не нужно. Отмечено, что к 2024 году военный бюджет Германии никак не сможет достичь отметки в два процента ВВП. По самым «оптимистичным» прогнозам, он может составить до 1,5% ВВП, а если говорить об усреднённой оценке, то – около 1,35%.На сегодняшний день Германия тратит на военную сферу чуть более 1,2% ВВП, являясь одним из натовских аутсайдеров по этому показателю. Но Берлин пытается обратить внимание на то, что эти проценты от Германии в отличие от ряда других стран НАТО – внушительная сумма. На сегодняшний день это около 48-49 млрд долларов. Для примера, это сопоставимо с военным бюджетом России – главного геополитического противника НАТО. В то же время 2 процента, например, ВВП Болгарии или Черногории, входящих в НАТО – мягко говоря, более скромная для альянса сумма финансовых средств.Но в Вашингтоне предлагают Берлину отказаться от демагогии и начать вкладывать в НАТО те средства, которые прописаны в уставном «циркуляре».В Штатах уже заявили, что если Германия действительно не готова увеличить свой военный бюджет до 2-процентного уровня, то это может осложнить процесс переговоров по ряду вопросов. Введут санкции?..