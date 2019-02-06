В Турции рассказали, зачем США перебросили в Сирию военную технику

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пересмотрит своё отношение к участию его страны в военных конфликтах. Об этом стало известно из выдержек обращения американского лидера к Конгрессу «О положении страны», которые распространила пресс-служба Белого дома.В частности Трамп считает, что Соединённые Штаты являются великой страной, поэтому они не должны принимать участие в бесконечных конфликтах. Такая позиция американского президента относительно нового подхода к войне уже звучала на этапе предвыборной кампании, когда Трамп был одним из кандидатов в президенты.Напомним, что ежегодное выступление президента США к Конгрессу, в котором даётся изложение его оценки в стране и описание предстоящих законодательных инициатив, должно было состояться по традиции в конце января. Однако незадолго до назначенной даты (29 января) к главе Белого дома обратилась демократ Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, с просьбой о пересмотре сроков президентского обращения в связи с шатдауном, объявленным в стране.На этом фоне стало известно о новом вводе американской техники и вооружений в Сирию. В ту самую Сирию, откуда, как ранее заявил Трамп, начинается вывод американского военного контингента. По сообщениям турецких СМИ, в САР направлены 150 военных грузовиков и бронемашин "Хамви".Также в составе груза - электрические генераторы, которые будут использоваться для обеспечения военных баз США в САР. В Анкаре заявили, что переброска военной техники в Сирию американцами является частью концепции по созданию новой "зоны безопасности" на севере Сирийской Арабской Республики. О создании такой зоны ранее заявили в МИД Турции. Против усиления турецких позиций в этом регионе выступают курды.