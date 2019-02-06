Навальный проиграл дело по крымскому мясокомбинату
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крымского мясокомбината «Дружба народов» к блогеру Алексею Навальному из-за ущерба деловой репутации после публикации материалов расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продовольствия Росгвардии, передает Интерфакс.
Мясокомбинат в своем иске не требовал финансовой компенсации, он просил суд обязать Навального удалить видео и тестовую версию расследования о поставках продукции Росгвардии, а также опубликовать опровержение.
Юрист ФБК Любовь Соболь заявила, что решение арбитражного суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.
Напомним, материалы расследования фонда были опубликованы 23 августа прошлого года. В них сообщалось, что мясокомбинат, получивший эксклюзивное право на поставку продуктов Росгвардии, завышает отпускные цены. Кроме того, в материалах утверждается, что предприятием владеет бывший подчиненный главы федеральной службы Виктора Золотова.
После публикации Золотов вызвал Навального на дуэль и предостерег от изучения вопросов продовольственного снабжения Росгвардии, поскольку это «не его тема». Он также отметил, что в подчиненном ему ведомстве имеются коррупционные недостатки, однако работа по их выявлению ведется постоянно – виновных увольняют либо отдают под суд.
В свою очередь мясокомбинат подал иск к Навальному о защите своей деловой репутации. Предприятие зарегистрировано в Красногвардейском районе Крыма. Основной вид деятельности – производство продуктов питания из мяса убойных животных и птицы.
Решением суда исковое заявление к Навальному о защите деловой репутации удовлетворено,сообщили агентству в суде.
Мясокомбинат в своем иске не требовал финансовой компенсации, он просил суд обязать Навального удалить видео и тестовую версию расследования о поставках продукции Росгвардии, а также опубликовать опровержение.
Юрист ФБК Любовь Соболь заявила, что решение арбитражного суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.
Напомним, материалы расследования фонда были опубликованы 23 августа прошлого года. В них сообщалось, что мясокомбинат, получивший эксклюзивное право на поставку продуктов Росгвардии, завышает отпускные цены. Кроме того, в материалах утверждается, что предприятием владеет бывший подчиненный главы федеральной службы Виктора Золотова.
После публикации Золотов вызвал Навального на дуэль и предостерег от изучения вопросов продовольственного снабжения Росгвардии, поскольку это «не его тема». Он также отметил, что в подчиненном ему ведомстве имеются коррупционные недостатки, однако работа по их выявлению ведется постоянно – виновных увольняют либо отдают под суд.
В свою очередь мясокомбинат подал иск к Навальному о защите своей деловой репутации. Предприятие зарегистрировано в Красногвардейском районе Крыма. Основной вид деятельности – производство продуктов питания из мяса убойных животных и птицы.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/navalny
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter