Т-14 «Армата» оснастят новой энергоёмкой пушкой

В настоящее время проводится разработка пушки повышенной энергоемкости для перспективного танка «Армата».

Тематический сборник «Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение ВС РФ-2018» раскрыл некоторые подробности создания нового орудия для Т-14:Следует напомнить, что со времени появления первых образцов Т-14 не оставляются попытки установить в необитаемую башню Т-14 мощнейшее 152-мм орудие 2А83 с давлением пороховых газов в 7700 атмосфер. Однако на текущий момент данная идея не воплотилась в жизнь, причиной чему стали не только технологические сложности, но и перепрофилирование боевых машин и изменение их тактической роли в условиях современного боя.В настоящее время Т-14 оснащается 125-мм орудием 2А82-1М, сконцентрировавшем в себе уже накопленный опыт разработки орудий и прежние технологические достижения. Так, производится автофретирование, закалка ствола, востребован новый способ хромирования внутренней поверхности, повышающий ресурс ствола. Как следствие, увеличивается общая живучесть танка и его огневой потенциал.На текущий момент идёт своеобразное переосмысливание «Арматы». В рамках так называемой «сетецентрической войны» Т-14 отводится роль машины разведки и корректировки, обслуживающей САУ и ЗРК, и, в первую очередь, сопровождающие танк Т-90. Исходя из новых задач, формулируется окончательный список требований к новому орудию перспективного ОБТ.