Трамп назвал условие перезаключения Договора о РСМД
Вашингтон готов рассмотреть возможность перезаключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако при условии, что к нему, кроме США и РФ, присоединятся другие державы, передает ТАСС заявление Дональда Трампа в американском Конгрессе.
По словам президента, Россия много раз нарушала условия договора, поэтому он и объявил о выходе из него Соединенных Штатов.
Он также сообщил, что Белый дом в настоящее сосредоточил усилия на «восстановлении вооруженных сил».
При этом Трамп подчеркнул, что в качестве одного из элементов наращивания военной мощи американские специалисты разрабатывают «новейшую систему противоракетной обороны».
Он заверил представителей нижней и верхней палат Конгресса, что его администрация никогда и не перед кем не будет извиняться «за отстаивание американских интересов».
По словам президента, Россия много раз нарушала условия договора, поэтому он и объявил о выходе из него Соединенных Штатов.
Возможно, США смогут договориться о другом подобном соглашении, если к нему примкнут Китай и другие страны. Возможно, и нет. Тогда нам придется тратить на развитие вооружений гораздо больше, чем другим, и внедрять гораздо больше инноваций, чем они,заявил Трамп в своем ежегодном послании к Конгрессу.
Он также сообщил, что Белый дом в настоящее сосредоточил усилия на «восстановлении вооруженных сил».
В течение последних двух лет мы работаем над полномасштабным восстановлением Вооруженных сил США,сказал президент, напомнив, что в прошлом году военный бюджет составлял около $700 млрд., а в 2019 году – около $716 млрд.
При этом Трамп подчеркнул, что в качестве одного из элементов наращивания военной мощи американские специалисты разрабатывают «новейшую систему противоракетной обороны».
Он заверил представителей нижней и верхней палат Конгресса, что его администрация никогда и не перед кем не будет извиняться «за отстаивание американских интересов».
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