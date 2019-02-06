Трамп назвал условие перезаключения Договора о РСМД

Возможно, США смогут договориться о другом подобном соглашении, если к нему примкнут Китай и другие страны. Возможно, и нет. Тогда нам придется тратить на развитие вооружений гораздо больше, чем другим, и внедрять гораздо больше инноваций, чем они,

В течение последних двух лет мы работаем над полномасштабным восстановлением Вооруженных сил США,