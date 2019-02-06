Сенат США одобрил проект введения новых санкций против РФ
Верхняя палата американского Конгресса во вторник приняла законопроект, который предусматривает закрепление санкций против Дамаска, а также введение новых против России и Ирана за помощь сирийскому правительству, передает РИА Новости.
Документ, названный «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», был внесен лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом. За принятие проекта проголосовали 77 сенаторов из ста (из них 53 голоса принадлежат республиканцам).
Обсуждение документа продолжалось около месяца. В нем предлагается закрепить на законодательном уровне различные санкции против Сирии, ранее введенные американской администрацией в виде указов, а также введение новых ограничений в отношении России и Ирана за поддержку официального Дамаска.
Санкции предусмотрены за фактически любое сотрудничество с сирийским правительством, в том числе в сфере производства углеводородов, поставок авиатехники, запчастей и пр. Наказание за такие «проступки» традиционное: блокирование счетов и имущества юридических и физических лиц, отказ в выдаче виз США и аннулирование уже полученных виз.
Кроме того, документ обязывает президента в течение полугода представить законодателям стратегию гуманитарной помощи сирийскому населению. Также в нем содержится указание Минфину США выяснить, не занимается ли Центробанк Сирии отмыванием денег. Если это так, то ввести против него санкции.
Проект может вступить в законную силу после того как будет принят палатой представителей Конгресса, а затем подписан президентом.
Документ, названный «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», был внесен лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом. За принятие проекта проголосовали 77 сенаторов из ста (из них 53 голоса принадлежат республиканцам).
Обсуждение документа продолжалось около месяца. В нем предлагается закрепить на законодательном уровне различные санкции против Сирии, ранее введенные американской администрацией в виде указов, а также введение новых ограничений в отношении России и Ирана за поддержку официального Дамаска.
Санкции предусмотрены за фактически любое сотрудничество с сирийским правительством, в том числе в сфере производства углеводородов, поставок авиатехники, запчастей и пр. Наказание за такие «проступки» традиционное: блокирование счетов и имущества юридических и физических лиц, отказ в выдаче виз США и аннулирование уже полученных виз.
Кроме того, документ обязывает президента в течение полугода представить законодателям стратегию гуманитарной помощи сирийскому населению. Также в нем содержится указание Минфину США выяснить, не занимается ли Центробанк Сирии отмыванием денег. Если это так, то ввести против него санкции.
Проект может вступить в законную силу после того как будет принят палатой представителей Конгресса, а затем подписан президентом.
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