Израильская бригада "Гивати" тренирует операцию против "Хизбаллы"
Заместитель командира израильской бригады «Гивати» Алон Пейсер в интервью изданию The Jerusalem Post рассказал о тренировках по ведению боевой операции против «Хизбаллы». По словам офицера армии обороны Израиля, до 300 военнослужащих бригады «Гивати» были задействованы в учениях на границе с Ливаном.
Маневры израильских военных на севере страны завершатся завтра – 7 февраля. При этом длятся они уже более 16 недель. Это возврат ЦАХАЛ к практике 17-недельных маневров для повышения боевой готовности на приграничных участках страны.
Майор Пейсер заявляет, что в ходе тренировок пехотная бригада поддерживалась бронетехникой и ударными вертолётами.
Из пафосного заявления израильского офицера:
В израильских СМИ напоминается, что в декабре прошлого года армия обороны Израиля приступила к операции по уничтожению туннелей «Хизбаллы» на ливанской границе. Эти туннели, как утверждается пресс-службой ЦАХАЛ, планировал использовать спецназ «Хизбаллы» с целью проникновения на израильскую территорию для осуществления диверсий.
Из заявления майора Пейсера:
С этим практически пионерским задором израильский военнослужащий дал понять, что в случае получения приказа израильские войска могут осуществить вторжение и на территорию Ливана, как это неоднократно было. Напомним, что в конце прошлого года отряд израильского спецназа (военная разведка) уже переходил границу для «изучения позиций и инфраструктуры «Хизбаллы».
Стоит обратить внимание на комментарии израильских пользователей в JP, которые пацифизмом в отношении не только "Хизбаллы", но и Ливана, не отличаются. Один из таких (перевод):
Десятки комментариев к посту JP - в том же ключе.
Маневры израильских военных на севере страны завершатся завтра – 7 февраля. При этом длятся они уже более 16 недель. Это возврат ЦАХАЛ к практике 17-недельных маневров для повышения боевой готовности на приграничных участках страны.
Майор Пейсер заявляет, что в ходе тренировок пехотная бригада поддерживалась бронетехникой и ударными вертолётами.
Из пафосного заявления израильского офицера:
Каждая тренировка позволяет нам совершенствовать выучку. На войне наши солдаты столкнутся лицом к лицу с врагом и в кратчайшие сроки его уничтожат с минимальными потерями.
В израильских СМИ напоминается, что в декабре прошлого года армия обороны Израиля приступила к операции по уничтожению туннелей «Хизбаллы» на ливанской границе. Эти туннели, как утверждается пресс-службой ЦАХАЛ, планировал использовать спецназ «Хизбаллы» с целью проникновения на израильскую территорию для осуществления диверсий.
Из заявления майора Пейсера:
Мы готовы к войне сейчас, мы были готовы к ней вчера. Мы готовы всегда.
С этим практически пионерским задором израильский военнослужащий дал понять, что в случае получения приказа израильские войска могут осуществить вторжение и на территорию Ливана, как это неоднократно было. Напомним, что в конце прошлого года отряд израильского спецназа (военная разведка) уже переходил границу для «изучения позиций и инфраструктуры «Хизбаллы».
Стоит обратить внимание на комментарии израильских пользователей в JP, которые пацифизмом в отношении не только "Хизбаллы", но и Ливана, не отличаются. Один из таких (перевод):
Если Ливан выпустит ракету по Иерусалиму или любому другому крупному городу, Израиль должен бомбить Бейрут и все крупные населенные пункты Ливана. Ливан показал, что они на 100 процентов связаны с терроризмом и Ираном. Вы хотите войны, тогда вы её получите, а если вы хотите мира, тогда вы получите его. Но не плачьте, когда увидите, как ваших людей массово бомбят.
Мое послание в Ливан: я смотрю на твой остывший труп и улыбаюсь.
Мое послание в Ливан: я смотрю на твой остывший труп и улыбаюсь.
Десятки комментариев к посту JP - в том же ключе.
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- Фейсбук/Гивати
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