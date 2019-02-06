Израильская бригада "Гивати" тренирует операцию против "Хизбаллы"

Каждая тренировка позволяет нам совершенствовать выучку. На войне наши солдаты столкнутся лицом к лицу с врагом и в кратчайшие сроки его уничтожат с минимальными потерями.

Мы готовы к войне сейчас, мы были готовы к ней вчера. Мы готовы всегда.

Если Ливан выпустит ракету по Иерусалиму или любому другому крупному городу, Израиль должен бомбить Бейрут и все крупные населенные пункты Ливана. Ливан показал, что они на 100 процентов связаны с терроризмом и Ираном. Вы хотите войны, тогда вы её получите, а если вы хотите мира, тогда вы получите его. Но не плачьте, когда увидите, как ваших людей массово бомбят.

Мое послание в Ливан: я смотрю на твой остывший труп и улыбаюсь.