Расследование уголовного дела, главным фигурантом в котором является сенатор Рауф Арашуков, лишившийся неприкосновенности члена Совфеда и в зале заседаний верхней палаты задержанный с последующим решением об аресте, продолжается.Сегодня стало известно о том, что в федеральный розыск объявлены ещё двое подозреваемых по делу о хищении на Северном Кавказе газа на общую сумму свыше 30 млрд рублей. Речь идёт о таких лицах как Уали Евгамуков (и.о. руководителя компании по сбыту газа в Будённовске) и Умар Калмыков (исполнительный директор «Газпром межрегионгаз Ставрополь»).Следствие устанавливает обстоятельства масштабных хищений энергоносителей и вывода средств из системы налогообложения.Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко напоминает, что круг фигурантов этого громкого уголовного дела широк. В числе арестованных, помимо Рауфа Арашукова, его отец Рауль Арашуков, а также Николай Романов, Алан Кятов, Гузер Хашукаев, Руслан Арашуков и Игорь Травинов.Рауфу Арашукову следствие инкриминирует не только мошенничество в составе организованной преступной группы, но и убийство.Задержания Арашукова в зале заседаний СФ РФ вызвало широкий резонанс в обществе. Такого в современной России не практиковали никогда. В то же время обсуждается вопрос о том, как лица с сомнительным прошлым и настоящим оказываются в парламенте? Есть и другие вопросы. Один из них: кого ещё «потянет» за собой сенатор Арашуков, если его вина будет доказана?