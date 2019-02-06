Шведская армия получила первые самоходные миномёты Grkpbv90 (Mjölner)

Сухопутные войска Швеции получили для проведения войсковых испытаний первые четыре предсерийных 120-мм самоходных миномета Granatkastarpansarbandvagn 90 (Grkpbv90), выполненных на шасси боевой машины пехоты CV90, передает блог bmpd.120-мм самоходный миномет Grkpbv90 (проект был ранее известен как Mjölner) разработан по заказу шведской армии шведскими подразделениями BAE Systems в качестве замены для ранее планировавшихся закупкой 40 автоматизированных 120-мм двухствольных минометных систем AMOS (Финляндия) также на базе БМП CV90.Если финская АMOS представляла собой высокоавтоматизированную минометную систему, то созданная шведами система Mjölner (молот Тора) представляет собой простой двухствольный гладкоствольный миномет со стволами "обычного минометного типа" с противооткатными устройствами и с дульным ручным заряжанием. Стрельба ведется обычными минами на дальность до 9 км. В помощь заряжающему имеется механизм, который подает по две мины. Выстрелы происходят поочередно, с небольшим интервалом. Минометы размещены во вращающейся броневой башне с ручным приводом вращения. Возимый запас мин количеством 50 штук размещен в задней части башни, возможно размещение дополнительного запаса мин в корпусе машины. Экипаж четыре человека - командир, механик-водитель и два заряжающих. Расчет при стрельбе находится в боевом отделении в стоячем положении в полный рост.Как пишет шведская пресса, именно система ручного заряжания обеспечивает большую скорострельность (10 выстрелов в минуту, максимум до 16 выстрелов в минуту), чем у автоматизированного AMOS. Однако, шведскому миномету недоступны некоторые режимы стрельбы, а также стрельба на ходу.Всего Министерство обороны Швеции планирует до конца 2020 года получить 40 самоходных минометов Grkpbv90 (Mjölner). Несмотря на то, что новая минометная система относится к простому и дешевому варианту самоходного миномета, для шведской армии это будет своеобразный прорыв. В настоящее время вооруженные силы Швеции имеют на своем вооружении 120-мм буксируемые минометы GRK m/41 финского образца 1941 года.