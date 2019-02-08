Как Геббельс «помогает» Эстонии выклянчить денег у России
На прошлой неделе министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вновь поднял вопрос о компенсации ущерба, нанесённого республике в период советской «оккупации». Сказать, что эта старая заезженная до дыр пластинка несколько обрыдла – не сказать ничего. Но вот для Таллинна как основного ньюсмейкера очередной волны попрошайничества на ниве исторических спекуляций эта роль в информационном пространстве, казалось бы, несколько нова. Но это ложное предположение.
Эстония, вставшая на путь европеизации, в отличие от двух других прибалтийских лимитрофов, не обнищала до уровня Латвии и Литвы. По крайней мере, Таллинн сумел сохранить европейский лоск и продолжает играть роль успешного примера евроинтеграции, хоть и год от года фальшивит всё сильнее. Именно этот лоск и эта роль смягчала вялотекущую нацификацию страны. Даже наличие целого эстонского легиона СС никого за ширмой «успешной» страны ЕС никогда не смущало. Да и как это кого-нибудь может смутить, если ближайший европейский сосед Эстонии, Финляндия, тоже имела батальон СС (впрочем, как Франция, Дания, Венгрия, Нидерланды, Норвегия и т.д.). Однако первую скрипку в вечном прибалтийском концерте Таллинн играть смущался, идя за Латвией и Литвой прицепным вагоном последние лет десять.
Более того, официальные власти Эстонии ещё не поддержали министра юстиции, размышляя о том, пришло ли время начать спекулятивный торг. Возникает естественный вопрос: почему сейчас? Во-первых, ЕС уже на полном серьёзе заявил, что какие-либо дотации прибалтийскому убыточному хозяйству вскоре будут прекращены. К 2021 году финансовую помощь непосредственно Эстонии планировали снизить на 40% ещё года два назад. А в прошлом году Европа и вовсе заговорила о прекращении политики, так называемой кохезии, т.е. финансовой поддержки богатыми западными европейскими странами более бедных стран Восточной Европы.
Во-вторых, недавно «друзья» молодых европейских государств из-за океана огорошили своих подопечных неприятной новостью. США голосом экс-главкома американского контингента в Европе Бена Ходжеса заявили, что Прибалтике придётся защищаться своими силами, т.к. американцы рассматривают более важной и «перспективной» войну с Китаем. Такой подножки от братьев по разуму прибалты никак не ожидали. И дело даже не в том, что теперь они остались с «русским медведем» один на один, и сам медведь может даже не заметить, как раздавил «прибалтийских тигров». А в том, что Прибалтика лишилась того прекрасного повода выклянчить денег на сопротивление «угрозе с Востока».
В-третьих, прогнозы самих таллиннских финансистов относительно экономического положения Эстонии, которая долгие годы на фоне Латвии и Литвы представала в выгодном свете, более чем пессимистичные. По их мнению, прогнозируемый европейцами экономический спад в странах ЕС отразится на Эстонии катастрофически. При этом Таллинн рассчитывает бюджет страны исходя не из прогнозов, а, как это ни смешно, из надежд на будущие доходы. Эстонский экономист, предприниматель и публицист Леонид Цингиссер охарактеризовал подход Таллинна к экономике страны следующим образом: «Мы сейчас новые налоги нарисуем или старые преобразуем — кручу, верчу, вот так хочу. Мы запланировали расходы в счет будущих гастролей, как говорил Нагиев. А если гастроли не состоятся, чем мы будем покрывать эти расходы?»
Предки современных эстонских политиков?
А недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд даже заявила, что государственная поддержка малого и среднего бизнеса в стране будет максимально сокращена. Для страны, которая практически ничего не производит, а весомая часть экономики которой держится на мелких и средних предпринимателях, эта новость была словно удар обухом. В общем, выколачивание денег из всего платёжеспособного стартовало.
Однако главной причиной не удивляться такому внезапному обострению чувства справедливости Эстонии, является даже не тот факт, что Европа устала тащить этот прибалтийский чемодан без ручки. Дело в том, что Таллинн, как это ни поразительно, уже давно готовился к такому обострению. При этом эта готовность шла скорее в кильватере ползущей русофобии, а экономические факторы лишь заставили власти стряхнуть пыль с заранее подготовленных методичек.
Одной из первых официальных ласточек скаредного «подсчёта» жертв стала посол Эстонии в России с 2006 по 2008 годы Марина Кальюранд. Эта дама объявила, что СССР уничтожил 60 тысяч несчастных эстонцев. При этом нацисты, по словам Мариночки, убили всего-то 32 тысячи. Пустяки… Как говорится, степень цинизма начала соревнование в пробитии дна. Но тут следует отметить, что современная Эстония в самом деле считает Германию тех лет своеобразным союзником. Так, бывший глава МИДа Тривими Веллисте, не стесняясь, заявлял по поводу 1940-41 годов: «Потом пришла и помощь в лице Германии – но слишком поздно и слишком цинично». Слово «цинично» играет новыми красками.
Марина Кальюранд
Но это были только официальные ласточки внешнего контура, а сама затея клянчить деньги под соусом из якобы исторических данных зародилась ещё в 90-х годах. В 1993 была создана группа специфических эстонских «историков» с целью научного анализа «оккупации». Работа шла более 10 лет. И в этом ничего удивительного нет. Бюджетные деньги капали, рабочими местами спекулянты от истории были обеспечены.
В итоге «фундаментальный научный труд», получивший название «Белая книга», вышел в свет в атмосфере одиозной помпы аж в 2004-м году. И уже тогда никто не скрывал истинные намерения Эстонии. Более того, сможет ли читатель угадать, какая фигура в припадке экстаза встречала эту книженцию? Уже известный нам Урмас Рейнсалу. В то время этот малый был просто мальчиком в коротких штанишках в составе партии «Res Publica», но мальчик знал, как попасть в стремнину жизни. Поэтому ещё в 2004-м Урмас заявил: «Что касается цели этой книги, то она состоит в том, чтобы подсчитать весь ущерб, причиненный оккупациями 1940–1991 годов». Дайте грошей – я хороший.
Урмас Рейнсалу
Руководство работами над книгой было поручено профессору Велло Сало. Гражданин Сало был выбран на роль, именно на роль, профессионального историка не случайно. Этот философ по образованию и коллаборационист по призванию сначала служил в составе финской армии, союзницы Германии. Когда в 1944-м году «новый европейский порядок» затрещал по швам, Сало попытался вступить в ряды немецких войск, но немцы уже драпали, поэтому юный нацистский последователь бежал за своими хозяевами. А в 45-м оказался в Силезии в так называемом чешском аду. И, хотя в биографии Велло 20-я гренадёрская эстонская дивизия СС не упоминается, но все события, именуемые чешским адом, связаны с расстрелом чешскими партизанами именно представителей эстонских эсэсовцев.
Уже в 46-м Сало оказался уже в Италии, где и сменил свою первоначальную фамилию и имя — Endel Vaher, якобы опасаясь преследования его родственников со стороны советских властей. Хотя, учитывая биографию «историка», скорее всего Сало опасался, что на горячем могут взять именно его. Уж слишком часто пути дорожки философа пересекались со структурами СС. Так или иначе, но, получив в 52-м степень по философии в Риме, Велло принялся переезжать из страны в страну с традиционным для беглых пособников нацизма бизнесом – демонизация России и обеление восточноевропейского коллаборационизма.
И быть бы г-ну Сало ещё одной говорящей головой в целом сонме таких же гитлеровских недобитков на прикормке у Запада. Но крах Союза открыл для профессора новые перспективы. Коллаборационист, проведший большую часть жизни, прыгая из Европы в Северную Америку, теперь стал «голосом нации», что неплохо оплачивается. Нет, конечно, понятно, что назначить такого человека вести расследование «преступлений советской власти» — то же самое, что поручить Геббельсу читать лекции по истории иудаизма. Однако взглянем на результат многолетнего бизнеса Велло Сало, а точнее, на то, на чём его «исследования» основаны.
Велле Сало (справа) на очередном европейском слёте
И тут начинается самое интересное. Огромный пласт данных, которые приводятся эстонскими «историками», собран организацией под названием Zentralstelle zur Erfassung der Verschleppten. За этим немецким названием скрывается «Комиссия центра поиска и возвращения увезённых». Эта комиссия была организована… оккупационными властями и курировалась управлением пропаганды НСДАП Йозефа Геббельса. Тут хоть матом ругайся. То есть мы имеем дело с пропагандистскими методичками уже канувшего в лету рейха.
Ничтоже сумняшеся Сало и его приятель Рейнсалу уже принялись подсчитывать барыши, которые они получат у России. Ещё тогда, в 2004-м. Так, Сало насчитал 180 тысяч расстрелянных или погибших в лагерях эстонцев, оценив жизнь каждого в 75 тысяч долларов (как появилась такая цифра – загадка). Итого, Велло потребовал пополнить бюджет Эстонии на 17,5 миллиарда долларов. Напомню, что его соучастник Рейнсалу уже в этом году сократил сумму до 1,2 миллиарда евро. Кстати, фигурирующее в информационном поле количество эстонцев, «загубленных советской властью», дошло аж до 400 тысяч человек. Прошу прощения за цинизм, но, что случилось? В каком году между 2004-м и 2019-м произошло резкое падение курса доллара к эстонским жертвам советской агрессии?
Это означает только одно – никаких объективных исследований эстонские историки не проводили в принципе. Старая добрая игра «дайте грошей» для русофобов списывает все грехи, даже лицемерие спекуляции реальными жертвами того времени из состава собственного народа. И, конечно, компания, писавшая «Белую книгу», далеко не одинока. На этом пастбище пасутся Центр исследований советского периода, фонд Кистлер-Ритсо, Эстонское бюро регистрации репрессированных, а на постоянной основе работает целый музей оккупации. И все они готовы по щелчку политических пальцев вывалить на-гора тонны исторического фальсификата.
Эстония, вставшая на путь европеизации, в отличие от двух других прибалтийских лимитрофов, не обнищала до уровня Латвии и Литвы. По крайней мере, Таллинн сумел сохранить европейский лоск и продолжает играть роль успешного примера евроинтеграции, хоть и год от года фальшивит всё сильнее. Именно этот лоск и эта роль смягчала вялотекущую нацификацию страны. Даже наличие целого эстонского легиона СС никого за ширмой «успешной» страны ЕС никогда не смущало. Да и как это кого-нибудь может смутить, если ближайший европейский сосед Эстонии, Финляндия, тоже имела батальон СС (впрочем, как Франция, Дания, Венгрия, Нидерланды, Норвегия и т.д.). Однако первую скрипку в вечном прибалтийском концерте Таллинн играть смущался, идя за Латвией и Литвой прицепным вагоном последние лет десять.
Более того, официальные власти Эстонии ещё не поддержали министра юстиции, размышляя о том, пришло ли время начать спекулятивный торг. Возникает естественный вопрос: почему сейчас? Во-первых, ЕС уже на полном серьёзе заявил, что какие-либо дотации прибалтийскому убыточному хозяйству вскоре будут прекращены. К 2021 году финансовую помощь непосредственно Эстонии планировали снизить на 40% ещё года два назад. А в прошлом году Европа и вовсе заговорила о прекращении политики, так называемой кохезии, т.е. финансовой поддержки богатыми западными европейскими странами более бедных стран Восточной Европы.
Во-вторых, недавно «друзья» молодых европейских государств из-за океана огорошили своих подопечных неприятной новостью. США голосом экс-главкома американского контингента в Европе Бена Ходжеса заявили, что Прибалтике придётся защищаться своими силами, т.к. американцы рассматривают более важной и «перспективной» войну с Китаем. Такой подножки от братьев по разуму прибалты никак не ожидали. И дело даже не в том, что теперь они остались с «русским медведем» один на один, и сам медведь может даже не заметить, как раздавил «прибалтийских тигров». А в том, что Прибалтика лишилась того прекрасного повода выклянчить денег на сопротивление «угрозе с Востока».
В-третьих, прогнозы самих таллиннских финансистов относительно экономического положения Эстонии, которая долгие годы на фоне Латвии и Литвы представала в выгодном свете, более чем пессимистичные. По их мнению, прогнозируемый европейцами экономический спад в странах ЕС отразится на Эстонии катастрофически. При этом Таллинн рассчитывает бюджет страны исходя не из прогнозов, а, как это ни смешно, из надежд на будущие доходы. Эстонский экономист, предприниматель и публицист Леонид Цингиссер охарактеризовал подход Таллинна к экономике страны следующим образом: «Мы сейчас новые налоги нарисуем или старые преобразуем — кручу, верчу, вот так хочу. Мы запланировали расходы в счет будущих гастролей, как говорил Нагиев. А если гастроли не состоятся, чем мы будем покрывать эти расходы?»
Предки современных эстонских политиков?
А недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд даже заявила, что государственная поддержка малого и среднего бизнеса в стране будет максимально сокращена. Для страны, которая практически ничего не производит, а весомая часть экономики которой держится на мелких и средних предпринимателях, эта новость была словно удар обухом. В общем, выколачивание денег из всего платёжеспособного стартовало.
Однако главной причиной не удивляться такому внезапному обострению чувства справедливости Эстонии, является даже не тот факт, что Европа устала тащить этот прибалтийский чемодан без ручки. Дело в том, что Таллинн, как это ни поразительно, уже давно готовился к такому обострению. При этом эта готовность шла скорее в кильватере ползущей русофобии, а экономические факторы лишь заставили власти стряхнуть пыль с заранее подготовленных методичек.
Одной из первых официальных ласточек скаредного «подсчёта» жертв стала посол Эстонии в России с 2006 по 2008 годы Марина Кальюранд. Эта дама объявила, что СССР уничтожил 60 тысяч несчастных эстонцев. При этом нацисты, по словам Мариночки, убили всего-то 32 тысячи. Пустяки… Как говорится, степень цинизма начала соревнование в пробитии дна. Но тут следует отметить, что современная Эстония в самом деле считает Германию тех лет своеобразным союзником. Так, бывший глава МИДа Тривими Веллисте, не стесняясь, заявлял по поводу 1940-41 годов: «Потом пришла и помощь в лице Германии – но слишком поздно и слишком цинично». Слово «цинично» играет новыми красками.
Марина Кальюранд
Но это были только официальные ласточки внешнего контура, а сама затея клянчить деньги под соусом из якобы исторических данных зародилась ещё в 90-х годах. В 1993 была создана группа специфических эстонских «историков» с целью научного анализа «оккупации». Работа шла более 10 лет. И в этом ничего удивительного нет. Бюджетные деньги капали, рабочими местами спекулянты от истории были обеспечены.
В итоге «фундаментальный научный труд», получивший название «Белая книга», вышел в свет в атмосфере одиозной помпы аж в 2004-м году. И уже тогда никто не скрывал истинные намерения Эстонии. Более того, сможет ли читатель угадать, какая фигура в припадке экстаза встречала эту книженцию? Уже известный нам Урмас Рейнсалу. В то время этот малый был просто мальчиком в коротких штанишках в составе партии «Res Publica», но мальчик знал, как попасть в стремнину жизни. Поэтому ещё в 2004-м Урмас заявил: «Что касается цели этой книги, то она состоит в том, чтобы подсчитать весь ущерб, причиненный оккупациями 1940–1991 годов». Дайте грошей – я хороший.
Урмас Рейнсалу
Руководство работами над книгой было поручено профессору Велло Сало. Гражданин Сало был выбран на роль, именно на роль, профессионального историка не случайно. Этот философ по образованию и коллаборационист по призванию сначала служил в составе финской армии, союзницы Германии. Когда в 1944-м году «новый европейский порядок» затрещал по швам, Сало попытался вступить в ряды немецких войск, но немцы уже драпали, поэтому юный нацистский последователь бежал за своими хозяевами. А в 45-м оказался в Силезии в так называемом чешском аду. И, хотя в биографии Велло 20-я гренадёрская эстонская дивизия СС не упоминается, но все события, именуемые чешским адом, связаны с расстрелом чешскими партизанами именно представителей эстонских эсэсовцев.
Уже в 46-м Сало оказался уже в Италии, где и сменил свою первоначальную фамилию и имя — Endel Vaher, якобы опасаясь преследования его родственников со стороны советских властей. Хотя, учитывая биографию «историка», скорее всего Сало опасался, что на горячем могут взять именно его. Уж слишком часто пути дорожки философа пересекались со структурами СС. Так или иначе, но, получив в 52-м степень по философии в Риме, Велло принялся переезжать из страны в страну с традиционным для беглых пособников нацизма бизнесом – демонизация России и обеление восточноевропейского коллаборационизма.
И быть бы г-ну Сало ещё одной говорящей головой в целом сонме таких же гитлеровских недобитков на прикормке у Запада. Но крах Союза открыл для профессора новые перспективы. Коллаборационист, проведший большую часть жизни, прыгая из Европы в Северную Америку, теперь стал «голосом нации», что неплохо оплачивается. Нет, конечно, понятно, что назначить такого человека вести расследование «преступлений советской власти» — то же самое, что поручить Геббельсу читать лекции по истории иудаизма. Однако взглянем на результат многолетнего бизнеса Велло Сало, а точнее, на то, на чём его «исследования» основаны.
Велле Сало (справа) на очередном европейском слёте
И тут начинается самое интересное. Огромный пласт данных, которые приводятся эстонскими «историками», собран организацией под названием Zentralstelle zur Erfassung der Verschleppten. За этим немецким названием скрывается «Комиссия центра поиска и возвращения увезённых». Эта комиссия была организована… оккупационными властями и курировалась управлением пропаганды НСДАП Йозефа Геббельса. Тут хоть матом ругайся. То есть мы имеем дело с пропагандистскими методичками уже канувшего в лету рейха.
Ничтоже сумняшеся Сало и его приятель Рейнсалу уже принялись подсчитывать барыши, которые они получат у России. Ещё тогда, в 2004-м. Так, Сало насчитал 180 тысяч расстрелянных или погибших в лагерях эстонцев, оценив жизнь каждого в 75 тысяч долларов (как появилась такая цифра – загадка). Итого, Велло потребовал пополнить бюджет Эстонии на 17,5 миллиарда долларов. Напомню, что его соучастник Рейнсалу уже в этом году сократил сумму до 1,2 миллиарда евро. Кстати, фигурирующее в информационном поле количество эстонцев, «загубленных советской властью», дошло аж до 400 тысяч человек. Прошу прощения за цинизм, но, что случилось? В каком году между 2004-м и 2019-м произошло резкое падение курса доллара к эстонским жертвам советской агрессии?
Это означает только одно – никаких объективных исследований эстонские историки не проводили в принципе. Старая добрая игра «дайте грошей» для русофобов списывает все грехи, даже лицемерие спекуляции реальными жертвами того времени из состава собственного народа. И, конечно, компания, писавшая «Белую книгу», далеко не одинока. На этом пастбище пасутся Центр исследований советского периода, фонд Кистлер-Ритсо, Эстонское бюро регистрации репрессированных, а на постоянной основе работает целый музей оккупации. И все они готовы по щелчку политических пальцев вывалить на-гора тонны исторического фальсификата.
- Автор:
- Восточный ветер
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